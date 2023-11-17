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【品牌推薦】 Mt.JADE 登山防水外套~ 《台灣品牌 登山機能服飾》

2023-11-17 22:54:25 chaoerh小昭 人氣：114
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窩客好文

chaoerh小昭

發表篇數：47篇

文章類別：生活-居家雜貨

封面1.jpg

 

台灣人登山自從疫情期間一窩蜂登山熱

對小昭來說,無論有沒有疫情對登山都非常熱愛

登山入門至今也有2年之久

對於登山周邊商品從入門款慢慢升等

除了登山背包很重要外

還有防水機能外套在登山中是不可或缺

防風、防水、透氣、輕量都是很重要之特質

登山中防風保暖是保命之生存法則

一件好的登山服飾必備多樣功能設計

發現了 『 Mt.JADE 

是台灣在地機能服飾品牌

偶然契機下,一群熱愛戶外運動的設計師們,

征服玉山的計畫下,經過專業及創新的想法而生的品牌

主打採用國際大廠布料、

強調以人體工學概念製版

不只登山戶外,連都市生活中都有推出機能服飾

 

 

剛好這次目標是水漾森林,

從5月延到7月終於成行

5~6月正是梅雨季節,遇到下雨機率超高

水漾森林午後雷雨似乎很常見,剛好來實測一下新款外套

【品牌推薦】 Mt.JADE 登山防水外套~ 《台灣品牌 登

【品牌推薦】 Mt.JADE 登山防水外套~ 《台灣品牌 登

給大家一個小常識:

理想的登山防水外套並沒有完全防水完全透氣同時兼得

但可從防水係數透氣係數作為自己從事活動的需求參考

依照登山需求去挑選唷~

  防水係數參考數值:

日常通勤  3000~7000mm就足夠,

戶外活動(登山滑雪)8000~10000mm 防水等級

 

首先先介紹

極限登峰HERA高防水透濕外套

  • 日本TORAY布廠 Dermizax EV 高機能3L防水透濕布料
  • 防水係數：20,000mmH₂O
  • 透濕係數：16,000g/m²/24hrs
  • 布料輕量舒適，搭配專業長版立體合身剪裁
  • 獨立可收帽領型結合3D帽型，加上雙向調節完美貼合頭型
  • 腋下透氣拉鍊設計，自行調整體感溫度

👉適合活動: 登山雨天、劇烈戶外運動

【品牌推薦】 Mt.JADE 登山防水外套~ 《台灣品牌 登

日本TORAY布廠 Dermizax EV 高機能3L防水透濕布料

Dermizax 是具備高性能薄膜的疊層材料,

有優良的透濕氣、防水,並可減少凝結

疊層材料具伸張力且質輕,提供柔軟觸感

【品牌推薦】 Mt.JADE 登山防水外套~ 《台灣品牌 登

日本TORAY高機能三層貼合布

外層:超撥水耐磨尼龍面布

中層:高防水透濕薄膜

內層:乾爽膚觸針織布料

稱為三層布3L

【品牌推薦】 Mt.JADE 登山防水外套~ 《台灣品牌 登

 

iBreathing智慧透濕科技

利用服裝內外的溫差原理,

讓人體運動時身體釋放的體熱及汗水

順利通過布料中層的機能薄膜散逸至服裝外,

降低悶熱感維持乾爽舒適

【品牌推薦】 Mt.JADE 登山防水外套~ 《台灣品牌 登

 

透濕等級分為4種,依照自己想從事的運動去挑選

像小昭登百岳會面臨下雨的狀態,

所以選擇以透濕度較高為選擇重點

【品牌推薦】 Mt.JADE 登山防水外套~ 《台灣品牌 登

 

------以下為此款衣服特性-----

帽子可收入,變成帥氣立領風格

背上有反光LOGO,增加登山安全性

【品牌推薦】 Mt.JADE 登山防水外套~ 《台灣品牌 登

 

口袋可收納小物或手機

【品牌推薦】 Mt.JADE 登山防水外套~ 《台灣品牌 登

 

YKK防水塑鋼拉鍊真的比他牌順暢好拉

【品牌推薦】 Mt.JADE 登山防水外套~ 《台灣品牌 登

 

中腰調節,調節繩可收入口袋

【品牌推薦】 Mt.JADE 登山防水外套~ 《台灣品牌 登

 

腋下透氣拉鍊,登山時能適時調解體溫

【品牌推薦】 Mt.JADE 登山防水外套~ 《台灣品牌 登

 

此旗艦款設計為長版立體合身剪裁

腰部兩側多了耐磨布料,減少登山背包的摩擦損壞

【品牌推薦】 Mt.JADE 登山防水外套~ 《台灣品牌 登

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有擋風的立領,也能有遮雨的帽子(拍攝於合歡北峰 2023.11.05)

 

水漾森林午後常出現雷陣雨

剛上好漢坡還有一段路程才會抵達水漾森林

全部同行的山友紛紛穿上雨衣,

但小昭沒穿雨衣而是特地穿極限登峰HERA高防水透濕外套來測試

去程與回程下午約2點左右都是午後雷雨

【品牌推薦】 Mt.JADE 登山防水外套~ 《台灣品牌 登

帽檐設計超棒,

加強硬挺度在登山行進中不會遮蔽視線

當天遇到長青組80人團體我們卡在最後下坡路段

一路塞車又下雨天走到滿身大汗時,

將腋下透氣拉鍊拉開就能讓身體的熱氣慢慢散出

減少外套內悶熱不適感!!

這是別人最羨慕我的地方

拼图.jpg

別人穿雨衣,我穿極限登峰HERA高防水透濕外套

回程時小芯芯的防水外套防水係數不高,

一起到仁亭登山口時,她內層衣物已濕透(行經半路穿上雨衣)

實測~大成功! 裡層上衣都沒有濕唷~

【品牌推薦】 Mt.JADE 登山防水外套~ 《台灣品牌 登

 

Mt.JADE 女款 超輕量2.75L Pac'n反收防水透濕外套

  • 日本TORAY布廠 高機能防水透濕布料
  • 防水係數：10,000 mmH₂O
  • 透濕係數：10,000g/m²/24hrs
  • 無負擔超輕量，僅212g
  • 獨特2.75層結構「乾爽膚觸特殊立體凸點｣
  • 立體帽沿設計，帽片可捲成立領 ，加上雙向調節完美貼合頭型
  • 可口袋反收至手掌大小

👉適合活動: 越野健行、都市生活

【品牌推薦】 Mt.JADE 登山防水外套~ 《台灣品牌 登

【品牌推薦】 Mt.JADE 登山防水外套~ 《台灣品牌 登

 

採用日本TORAY布廠Entrant系列高機能防水透濕布料

Entrant是一種先鋒材料,具有顯微多孔塗層,

能防止雨水滲透,同時又能從內部透氣,免除不適感

獨特2.75層結構「乾爽膚觸特殊立體凸點｣

防水係數：10,000 mmH₂O

透濕係數：10,000g/m²/24hrs

【品牌推薦】 Mt.JADE 登山防水外套~ 《台灣品牌 登

透濕等級為越野健行

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前胸及後背有3M反光LOGO標,提高安全警示

【品牌推薦】 Mt.JADE 登山防水外套~ 《台灣品牌 登

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帽後調節設計,還可單手調節下擺

【品牌推薦】 Mt.JADE 登山防水外套~ 《台灣品牌 登

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專業3D連帽合身立體剪裁

可完美貼合頭型,不遮蔽視線

【品牌推薦】 Mt.JADE 登山防水外套~ 《台灣品牌 登

實測帽子真的不會塌塌的👍,

他牌的帽子因軟質而塌下容易遮住視線

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簡易捲收帽設計

【品牌推薦】 Mt.JADE 登山防水外套~ 《台灣品牌 登

 

全件防水貼條作工,可調式下擺及袖口

能完面防止風雨入侵

下圖為魔鬼氈袖口調節方便穿著者調整使用

【品牌推薦】 Mt.JADE 登山防水外套~ 《台灣品牌 登

 

口袋設計跟旗艦款一樣,方便收納物品

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玩水都不怕濕

【品牌推薦】 Mt.JADE 登山防水外套~ 《台灣品牌 登

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水漾森林到鹿屈山飄小雨起霧稍微有涼意,

此時適合這件輕量化防水外套

【品牌推薦】 Mt.JADE 登山防水外套~ 《台灣品牌 登

 

小芯芯非常喜歡他們家的羽絨外套

(Gliese Helixoft智慧羽絨套)

顏色鮮豔亮麗,合身剪裁設計,還可洗衣機水洗

重點現在零碼出清~價格超實惠

小昭也有一件白色羽絨外套,下次登山再跟大家分享

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水漾森林~成功

【品牌推薦】 Mt.JADE 登山防水外套~ 《台灣品牌 登

 

登山最佳穿法為洋蔥式穿法

底層至外層為排汗層、保暖層、防風雨層

登山天氣變化莫測,挑選一件"真的防水外套"很重要!!

Mt.JADE這兩款防水外套(登山旗艦款、輕量透濕外套)

在各方面都可圈可點💯 輕量舒適

台灣品牌也有國際大牌的品質,價格上又容易入手👍

經過小昭的2天1夜實測,

Mt.JADE品質很棒,非常推薦給大家唷~

 

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〖 服飾滿 2000元 現折 500元,零碼除外 

 

 

 

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【品牌推薦】 Mt.JADE 登山防水外套~ 《台灣品牌 登Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~

 

 

 

 

 

*****本篇為合作文*****

 

 

 

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