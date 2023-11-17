首連續3年獲得米其林必比登推薦小籠包、上海生煎包超爆汁！「滬舍餘味」豬肉餡獨家比例熱熱吃會爆漿，除了生煎包、小籠包還有許多上海菜式，用餐時間生意都超好，建議可以事先電話預訂比較不用等哦～

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米其林必比登推薦小籠包生煎包【滬舍餘味】

思鄉情切的中醫師，連續3年榮獲米其林必比登推薦的台中美食滬舍餘味，還多次獲得台灣優質餐廳、食尚玩家推薦。

滬」就是中國上海市的簡稱，主打上海點心小籠包及生煎包，還有肉粽及豆沙粽等上海美食，這些都是出自一位來自中國上海的中醫師，因思念家鄉風味而經過多番努力嘗試終於做出心中最道地的上海口味！

上海生煎包

會爆漿的上海生煎包是滬舍餘味的招牌餐點，經過多年不斷嘗試才做出家傳的道地上海口味，Ｑ彈麵皮香韌帶勁，有鮮肉生煎包及翡翠生煎包兩種口味，香氣十足調味剛剛好，就算不沾醬也很好吃！翡翠生煎包則是青江菜及小白菜剁碎包進去，滿滿青菜超飽口！而且很貼心的可以將兩種口味綜合混搭，就算一個人來吃也可以！

▼ 鮮肉生煎包

▼ 翡翠生煎包

小籠包

來到滬舍餘味當然也不能錯過這道上海點心小籠包，皮薄多汁很juicy！豬肉餡獨家比例熱熱吃會爆漿，開籠時的熱氣蒸騰看了就讓人流口水呀！

咖哩牛肉湯

另外還有上海四大名湯之稱的油豆腐細粉鴨血湯與咖哩牛肉湯，還有桂花烏梅湯也很不錯，都是值得探索的上海美味～

滬舍餘味菜單

店家資訊

滬舍餘味 ■ 店家地址：台中市南屯區公益路二段537號

■ 聯絡電話：04-2258-6111

■ 營業時間：11:00~20:00 FB粉絲專頁

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