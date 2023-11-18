Horse Bar 馬吧 台中Wine Bar 推薦｜夜幕低垂卸下工作辛勞，總想來杯葡萄美酒犒賞努力的自己！

今年新開幕的Horse Bar 馬吧，鄰近台中「文心櫻花站」交通位置便利，精緻優雅的品飲空間，更是性別友善場域，以Wine Bar 為主軸、搭配特色調酒、啤酒、與主廚私房料理，尤其是馬吧私房九品，任選九款小食，還送兩杯臺虎生啤 只要888元，味美豐富請列入必點，還有以七大葡萄酒品種發想的創調，風味也很有意思，不管是獨自前往、好友相聚包場，都能在此盡情享受微醺時光

喝酒不開車，開車不喝酒

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Horse Bar 馬吧 台中Wine Bar 推薦

Horse Bar 馬吧 位在車水馬龍的台中文心路上，入夜時分小小方招點亮，格外有氛圍，從下午六點開始營業 ，以Wine Bar姿態似乎早了些，但Horse Bar 馬吧不僅供應豐富酒品，餐食選擇也很多元，確實很值得一下班就前往享受晚餐品飲小酌

Horse Bar 馬吧

地址：台中市西屯區文心路三段117號

時間：18:00–02:00（週一公休）

電話：04 2317 2432

ＦＢ｜ＩＧ

精緻優雅的入口，藏著小巧思，如萬花筒般絢麗的鏡面，要推中某一扇才是正式入口，我和友人一時半刻還真摸不著頭緒，在這邊先賣個關子，等你們自行前往體驗就能解惑

Horse Bar 馬吧 店內環境

Horse Bar 馬吧 入內有兩大空間，前方區域以純白色系及大片鏡面交織，搭配質感家居及馬意象，打造明亮絕美的品飲場域，巧思的鏡面設計，讓原先挑高空間更顯寬闊，也很符合馬兒奔騰的壯麗感

往後方走風格大轉換，漫步絢爛色彩投影廊道，搖身一變為個性滿點的派對空間，雷射燈會隨著音樂節奏變換，偏暗場域更顯神秘感，還能拉起簾幕轉變為更具隱私的小包廂空間，至多可容納10人，低消需滿5000元，Horse Bar 馬吧 入內有低消限制500元/人，門檻應該不難達成

Horse Bar 馬吧 菜單

Horse Bar 馬吧 以Wine Bar 為主軸，提供單杯販售服務，不定期更新4-6款葡萄酒，讓想嚐鮮或葡萄酒新手，都能輕鬆領略葡萄酒的箇中滋味，還有以七大葡萄酒品種發想的創意調酒、啤酒、與主廚私房料理餐酒小食，休假時光來此享受餐酒搭配，十分愜意

詳細菜單：請看這

Horse Bar 馬吧 酒品餐食

洋洋灑灑點滿整桌，畢竟身為無酒不歡又貪嘴的我，什麼都想來點嚐鮮，就很適合直接攻略馬吧私房九品，任選九款酒吧小食，活動期間還隨餐附贈兩杯臺虎生啤，整體其實頗有份量，我與友人兩人分食依然飽到不行

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Velenosi Montepulciano d’Abruzzo 2021

對葡萄酒新手的我，店長推薦相當易飲的 Velenosi Montepulciano d’Abruzzo 2021，酒體呈現紅寶石色澤，馥郁的莓果香氣，風味圓潤濃郁，低單寧不酸澀，相當好入喉

Horse Bar 馬吧 以Wine Bar 為主軸，在調酒表現上也相當有新意，推出醉夢園系列，以七大葡萄酒品種發想的創意調酒，品飲調酒之時，還能沈浸感受不同品種的葡萄風味

朱諾

以嬌貴優雅的黑皮諾葡萄為發想，為表現獨特紅色漿果香氣與色澤，運用野莓、覆盆莓，搭配紫羅蘭、玫瑰呈現，巧妙平衡Vodka的強烈嗆喉感，酸甜溫柔，酒感適中，風味很得我心

夏朵娜

發想於世界上最受歡迎的白葡萄品種 夏多內，呈現清爽奔放的熱帶水果香氣及甘酸味，以榲桲、水蜜桃、鳳梨去堆疊，酒體輕盈順喉，很適合擔當開喝第一杯起手式

紅蘋泡泡

不擅酒精的朋朋們，馬吧也供應多款軟性飲品可選擇，入喉帶些蘋果香氣，及芬芳的玫瑰風味，微微酸感及細緻氣泡，滋味很清爽

厚切豬排三明治

Horse Bar 馬吧 不僅酒款豐富，餐食份量與風味表現，更是數一數二亮眼，主廚用心至建國市場添購食材，而蔬食多款直接至主廚媽媽菜園現採摘，已決定偶爾下班就前往直接晚餐！

烤得香酥吐司，夾入厚實豬排，外酥內彈嫩的口感，鹹香有勁單吃就很美味，還能酌量沾取一旁的芥末醬，提升肉質甜感，更別具滋味

馬吧私房九品

小孩才做選擇，我當然全都要，什麼都想來點的朋朋，推薦直接點選 馬吧私房九品，任選九款小食一次嚐鮮，現在活動期間還贈送兩杯臺虎生啤，是不是太佛了啊

糯米椒炒肉末（左）、乾煸鴻禧菇（右）

鹹香有勁的炒肉末，略帶糯米椒的微辣及苦韻，搭配上Ｑ彈烏龍麵，涮嘴度真的是不禁一口接一口，一旁的乾煸菇菇，濕潤口感，搭載飽滿香氣及七味粉迷人辣度，讓我和友人讚不絕口

龍蝦沙拉塔（左）、櫛瓜玉米筍（右）

宛如甜點的龍蝦沙拉塔，酥脆塔殼乘載綿延細緻的龍蝦沙拉，討喜甜味搭配著畫龍點睛的辣椒絲，風味很別緻，新鮮保水多汁的櫛瓜與玉米筍，簡單以七味粉調味就很好吃

香煎雞腿(左)、雙鮮干貝堡（右）

外酥內嫩的雞腿肉，搭配酥炸蒜片就很讚，最讓我驚艷的是雙鮮干貝堡，以生食級的干貝表層炙燒，保有彈嫩口感，中間夾入魚子醬及蟹膏，整體鮮上加鮮，整個海潮味在嘴中綻放

沙拉（左）、明太子玉子燒（右）

高湯風味的玉子燒，柔軟多汁，搭載鹹香微辣的明太子，與海苔絲提味，入口鮮味又被提升一層

手拍牛肉堡

手拍牛肉堡馥郁鮮味，多汁甜美，堆疊上起司、泡菜，酸甜濃郁卻不顯膩，底層脆脆的歐式麵包，多份不同口感，建議一口咬下更感驚喜

Horse Bar 馬吧 以奔放姿態降落於台中文心路上，鄰近捷運站優勢，很適合下班或休假時，前往小酌用餐，放鬆好去處，店長對葡萄酒的專業及親切態度，更是葡萄酒新手友善村，讓你輕鬆領略品酒的眉眉角角，台中Wine Bar 推薦，不管是獨自前往，或是三五好友相聚，舒適精緻的品飲空間，在此找到專屬的微醺時光

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