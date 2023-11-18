北丸 北O KITAMARU 內湖店

地址:114台北市內湖區瑞光路591號

營業時間:11:30–14:30、17:30–22:00

<正文開始>

哈摟大家

今天要來和大家介紹一間很特別內科新開的日料

北丸 北O KITAMARU 內湖店

是一間從日本北海道來的高級日料

店內空間寬敞明亮

還有2樓喔

整體木質調為主

<菜單>

<上菜瞜>

師傅需要料理時間擺盤

所以需要點時間

花籃御膳$660

花籃御膳完全是他們家的招牌必點阿

看到這個美美的擺盤 真的心情超好

裡面有 唐揚雞 生魚片 湯品 烤物 燉菜 醋物 蒸食 飯

其中我最喜歡的就是鰻魚豆腐 還有生魚片拉

日本人做菜果然用心 連米飯都很Q彈喔

綜合生魚片(5種盛合)$560

這個生魚片最讓我驚訝的是竟然有

海膽 還有大大的生蝦

就連花枝也很美味

鮭魚卵茶泡飯$180

很少吃茶泡飯

第一次吃覺得滿特別的

玉子燒

他們的玉子燒做的很好

是鹹的口感

<來個小總結>

超特別又精緻的花籃御膳

超必點 連生魚片也很新鮮

<資訊欄>

北丸 北O KITAMARU 內湖店

地址:114台北市內湖區瑞光路591號

營業時間:11:30–14:30、17:30–22:00

<延伸閱讀>

[台北日式]內湖區文德站「樂澄日式食堂」高滿足又平價的日式食堂/老闆用料大方食材新鮮

[台北日式]信義區市府站「海壽司統一時代」老字號平價又高水準的壽司店/干貝壽司超大粒

[台北日式]中山區民權東路站「半沢日本料理」平價又不失質感的新開日料小店/店員服務超貼心

[台北日式]大安區古亭站「魚日式料理」食材高貴價格卻不貴的巷弄日料/定食套餐選擇多樣

[台北日式]大同區北車站「竹崎居酒食堂」谷歌超高評價的真厲害居酒屋/高湯玉子燒入口即化好特別

[台北日式]板橋新埔站「旨味手作日本料理」巷弄裡的平價高水準美好日料/超厚又超巨的毛毛蟲壽司

[台北日式]信義區市府站「初魚 鮨」值得回訪的無菜單料理/味覺視覺上的美好享受/出餐節奏舒服

[台北日式]大安區忠孝敦化站「神旺澄江日本料理」新鮮又物超所值的日料吃到飽/環境清幽

[台北日式]信義區市府站「鮨味亭日本料理」無敵美味各式招牌一夜乾/信義區高CP實惠又厲害日料

[台北日式]板橋區板橋站「藍屋 和風御膳」日式小菜美味無限吃飽飽/精緻豐富和風御膳

[台北日式]大直劍南路站「鳥丈爐端燒」串燒店的定食套餐好划算/套餐選擇多樣又美味

[台北日式]士林區士林站「一条通」迴轉壽司美味新鮮好選擇/超便宜多種手捲新鮮又划算

[台北日式]大安區信義安和站「拾漁」飽到翻天又不失質感的高cp無菜單日料/物有所值的精緻日料

[台北日式]萬華區西門站「毓鮨割烹料理」吃來輕鬆美味的高cp無菜單日料/生日還有驚喜生魚片蛋糕

[台北日式]信義區市府站「大河屋 燒肉丼 串燒」無限再訪3訪每次都好滿意的平價日料/各種划算串燒便宜加價購

[台北日式]北投區奇岩站「菊園日本料理」平價丼飯豪大大生魚片/經濟實惠的在地日料老店

[台北日式]中山區中山國中站「鮨一食堂」誠意十足份量飽足的日式美味定食/無限續飯續湯

[台北日式]內湖區內湖站「仁壽司」挑戰內湖最高cp無菜單日料/質精味美又新鮮的日料

[台北日式]南港區南港站「Magic Touch点爭鮮-CITYLINK南港店」創意新鮮的點餐方式/用餐有趣又美味

[台北日式]內湖站「澄食小人屋」入口即化超划算生魚片丼飯/防疫平價日式料理外送/好大大生蠔/套餐超澎湃有湯有小菜還有飲料

[台北日式]大安區國父紀念館站「年三十鐵板串燒居酒屋」評價超高的鐵板居酒屋/超多特別獨創串燒

[台北日式]板橋區板橋站「大河屋 燒肉丼 串燒」份量超誠意的高CP日式串燒丼飯

[台北日式]中山區中山國中站「鳥竹.酒食」溫馨又驚艷的家庭式居酒屋/原汁原味日本道地料理

[台北日式]大安區忠孝復興站「銀島一番」無意間開發到的真食物平價家庭餐廳

[台北日式]信義區信義安和站「曹料理」吃巧吃飽又吃好的超平價高質感無菜單料理/干貝龍蝦海膽通通有

[台北日式]大直劍南路站「鳥丈爐端燒」道道無雷平價美味串燒店/多汁又Juice的三星蔥豬肉捲/燒烤恰到好處的雞肉串

[台北日式]南港區南港站「海壽司-南港店」新鮮品質穩定價格合理的迴轉壽司