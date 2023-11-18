營業時間:11:30–14:30、17:30–22:00
<正文開始>
哈摟大家
今天要來和大家介紹一間很特別內科新開的日料
是一間從日本北海道來的高級日料
店內空間寬敞明亮
還有2樓喔
整體木質調為主
<上菜瞜>
師傅需要料理時間擺盤
所以需要點時間
花籃御膳$660
花籃御膳完全是他們家的招牌必點阿
看到這個美美的擺盤 真的心情超好
裡面有唐揚雞 生魚片 湯品 烤物 燉菜 醋物 蒸食 飯
其中我最喜歡的就是鰻魚豆腐 還有生魚片拉
日本人做菜果然用心 連米飯都很Q彈喔
綜合生魚片(5種盛合)$560
這個生魚片最讓我驚訝的是竟然有
海膽 還有大大的生蝦
就連花枝也很美味
鮭魚卵茶泡飯$180
很少吃茶泡飯
第一次吃覺得滿特別的
玉子燒
他們的玉子燒做的很好
是鹹的口感
<來個小總結>
超特別又精緻的花籃御膳
超必點 連生魚片也很新鮮
<資訊欄>
營業時間:11:30–14:30、17:30–22:00
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