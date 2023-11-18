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[台北日式]內湖區西湖站「北丸 北O KITAMARU 內湖店」新開獨家超特別花籃御膳/高質感主打北海道日料/樣樣美味的日料/附菜單

2023-11-18 07:59:25 阿蕊仔～無時無刻都很餓的吃貨一枚 人氣：98
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窩客好文

阿蕊仔～無時無刻都很餓的吃貨一枚

發表篇數：261篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：北丸 北O KITAMARU 內湖店
place台北市內湖區114瑞光路591號591號1樓
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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北丸 北O KITAMARU 內湖店

地址:114台北市內湖區瑞光路591號

營業時間:11:30–14:30、17:30–22:00

<正文開始>

哈摟大家[台北日式]內湖區西湖站「北丸 北O KITAMARU 內湖

今天要來和大家介紹一間很特別內科新開的日料

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是一間從日本北海道來的高級日料

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店內空間寬敞明亮

還有2樓喔[台北日式]內湖區西湖站「北丸 北O KITAMARU 內湖

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整體木質調為主[台北日式]內湖區西湖站「北丸 北O KITAMARU 內湖

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<菜單>

<上菜瞜>

師傅需要料理時間擺盤

 所以需要點時間

 

[台北日式]內湖區西湖站「北丸 北O KITAMARU 內湖花籃御膳$660

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花籃御膳完全是他們家的招牌必點阿

看到這個美美的擺盤 真的心情超好[台北日式]內湖區西湖站「北丸 北O KITAMARU 內湖

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裡面有[台北日式]內湖區西湖站「北丸 北O KITAMARU 內湖唐揚雞 生魚片 湯品 烤物 燉菜 醋物 蒸食  飯

其中我最喜歡的就是鰻魚豆腐 還有生魚片拉[台北日式]內湖區西湖站「北丸 北O KITAMARU 內湖

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 日本人做菜果然用心 連米飯都很Q彈喔[台北日式]內湖區西湖站「北丸 北O KITAMARU 內湖

 

[台北日式]內湖區西湖站「北丸 北O KITAMARU 內湖綜合生魚片(5種盛合)$560

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這個生魚片最讓我驚訝的是竟然有

海膽 還有大大的生蝦[台北日式]內湖區西湖站「北丸 北O KITAMARU 內湖

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就連花枝也很美味[台北日式]內湖區西湖站「北丸 北O KITAMARU 內湖

 

[台北日式]內湖區西湖站「北丸 北O KITAMARU 內湖鮭魚卵茶泡飯$180

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很少吃茶泡飯[台北日式]內湖區西湖站「北丸 北O KITAMARU 內湖 

第一次吃覺得滿特別的

 

[台北日式]內湖區西湖站「北丸 北O KITAMARU 內湖玉子燒

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他們的玉子燒做的很好

鹹的口感[台北日式]內湖區西湖站「北丸 北O KITAMARU 內湖

 

<來個小總結>

超特別又精緻的花籃御膳 

超必點 連生魚片也很新鮮

 

<資訊欄>

北丸 北O KITAMARU 內湖店

地址:114台北市內湖區瑞光路591號

營業時間:11:30–14:30、17:30–22:00

<延伸閱讀>

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嘿嘿嘿~~~~~~~~~~ 我是阿蕊仔
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