花蓮玉里麵遠近馳名，這次來到玉里過夜勢必要吃一下的拉！市區內較有名的玉里麵有：玉里橋頭麵、傳統美食玉里麵、馬蓋先美食玉里麵還有這間小木屋玉里麵，造訪當天晚上只有這間小木屋有開於是我們就選擇這間開吃拉！

▲小木屋玉里麵有個明顯粉色招牌，對面空地有停車格。

▲店內用餐空間不大，但坐起來沒有壅擠的感覺。

▲小木屋玉里麵菜單：有六種麵類，可做湯的和乾的，小菜類和湯品類總類不少。

▲玉里油麵(乾) 60元：整體份量算中等，配菜有幾片瘦肉、豆芽菜和韭菜，上面有滿滿的油蔥酥非常香。



▲瘦肉吃起來略偏乾柴，但沒有到不好咬的地步，麵條軟硬適中，醬汁相當夠味不會死鹹。

▲餛飩麵(湯) 60元：餛飩湯麵的碗略大一些，也是使用黃麵麵條，餛飩約有三顆左右，湯頭喝起來蠻濃郁的。

▲餛飩外皮軟嫩內餡飽滿鮮甜，基本上在花蓮吃到的餛飩都不會太難吃。

▲滷味我們點了滷蛋 15元、海帶 30元、豆乾 30元：滷味整體而言蠻夠味的，配上油膏和薑絲蔥花看起來就很豐盛。

雞蛋糕短評：來到玉里必吃的玉里麵，使用油麵麵條配上幾片豬肉，上面滿滿的油蔥酥，雖然簡單但吃起來很幸福。

用餐環境★★★

餐點★★★★

服務★★★☆

CP值★★★☆



小木屋玉里麵美食資訊：

地址：花蓮縣玉里鎮民權街37號

電話：0933720138

官網：小木屋玉里麵

營業時間：08:00–20:00 (周二公休)

停車場：無

服務費：無

廁所：有

刷卡：無

外送：無

兒童椅：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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