為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【花蓮食記】小木屋玉里麵 - 遠近馳名的玉里麵，簡單的好滋味

【花蓮食記】小木屋玉里麵 - 遠近馳名的玉里麵，簡單的好滋味

2023-11-18 09:43:49 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：97
share
窩客好文

雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：597篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：小木屋玉里麵
phone09-3372-0138
place花蓮縣玉里鎮民權路37號
作者本次評價：
3.75
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.00
CP值
3.50
share place
寫文章 回報歇業

【花蓮食記】小木屋玉里麵 - 遠近馳名的玉里麵，簡單的好滋味

 

花蓮玉里麵遠近馳名，這次來到玉里過夜勢必要吃一下的拉！市區內較有名的玉里麵有：玉里橋頭麵、傳統美食玉里麵、馬蓋先美食玉里麵還有這間小木屋玉里麵，造訪當天晚上只有這間小木屋有開於是我們就選擇這間開吃拉！

【花蓮食記】小木屋玉里麵 - 遠近馳名的玉里麵，簡單的好滋味

▲小木屋玉里麵有個明顯粉色招牌，對面空地有停車格。

 

【花蓮食記】小木屋玉里麵 - 遠近馳名的玉里麵，簡單的好滋味

 

【花蓮食記】小木屋玉里麵 - 遠近馳名的玉里麵，簡單的好滋味

▲店內用餐空間不大，但坐起來沒有壅擠的感覺。

 

【花蓮食記】小木屋玉里麵 - 遠近馳名的玉里麵，簡單的好滋味

 

【花蓮食記】小木屋玉里麵 - 遠近馳名的玉里麵，簡單的好滋味

▲小木屋玉里麵菜單：有六種麵類，可做湯的和乾的，小菜類和湯品類總類不少。

 

【花蓮食記】小木屋玉里麵 - 遠近馳名的玉里麵，簡單的好滋味

玉里油麵(乾) 60元：整體份量算中等，配菜有幾片瘦肉、豆芽菜和韭菜，上面有滿滿的油蔥酥非常香。
 

【花蓮食記】小木屋玉里麵 - 遠近馳名的玉里麵，簡單的好滋味

 

【花蓮食記】小木屋玉里麵 - 遠近馳名的玉里麵，簡單的好滋味

▲瘦肉吃起來略偏乾柴，但沒有到不好咬的地步，麵條軟硬適中，醬汁相當夠味不會死鹹。

 

【花蓮食記】小木屋玉里麵 - 遠近馳名的玉里麵，簡單的好滋味

 

【花蓮食記】小木屋玉里麵 - 遠近馳名的玉里麵，簡單的好滋味

餛飩麵(湯) 60元：餛飩湯麵的碗略大一些，也是使用黃麵麵條，餛飩約有三顆左右，湯頭喝起來蠻濃郁的。

 

【花蓮食記】小木屋玉里麵 - 遠近馳名的玉里麵，簡單的好滋味

▲餛飩外皮軟嫩內餡飽滿鮮甜，基本上在花蓮吃到的餛飩都不會太難吃。

 

【花蓮食記】小木屋玉里麵 - 遠近馳名的玉里麵，簡單的好滋味

 

【花蓮食記】小木屋玉里麵 - 遠近馳名的玉里麵，簡單的好滋味

▲滷味我們點了滷蛋 15元海帶 30元豆乾 30元：滷味整體而言蠻夠味的，配上油膏和薑絲蔥花看起來就很豐盛。

 

雞蛋糕短評：來到玉里必吃的玉里麵，使用油麵麵條配上幾片豬肉，上面滿滿的油蔥酥，雖然簡單但吃起來很幸福。

用餐環境★★★
餐點★★★★    
服務★★★☆
CP值★★★☆


小木屋玉里麵美食資訊：

地址：花蓮縣玉里鎮民權街37號
電話：0933720138
官網：小木屋玉里麵
營業時間：08:00–20:00 (周二公休)
停車場：無
服務費：無
廁所：有
刷卡：無
外送：無
兒童椅：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】


檢視較大的地圖

 

延伸閱讀： 

美食懶人包，請點我↓↓↓

新竹美食懶人包.jpg

【新竹食記】 STARBUCKS 星巴克 (芎林文德門市)

下面連結追蹤追起來，麻煩各位看倌了↓↓↓

雞蛋糕生活美學專題報告IG

雞蛋糕生活美學專題報告FB粉絲團

文章標籤

小木屋玉里麵 花蓮玉里麵 花蓮 玉里美食 玉里麵 花蓮美食 花蓮小吃 玉里小吃
創作者介紹
創作者 雞蛋糕Jeffery 的頭像
雞蛋糕Jeffery

雞蛋糕生活美學專題報告




#玉里麵
morechevron_right
文章關鍵字
花蓮玉里麵 玉里美食 玉里麵 花蓮美食 more
檢舉
share
chevron_left

【新竹食記】福砌阿華什錦麵-隱藏在果菜市場內

【花蓮食記】玉里北方早點-客製化個人燒餅，豆

chevron_right
延伸閱讀

【台南 南區】美式復古深夜咖啡荒流 HomeReal 來場老派式的cofffee date

 我是艾兒比！！

【桃園食記】老巷小館 - 經營超過一甲子歲月，中壢必吃瞎子巷粄條

 雞蛋糕生活美學專題報告
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：597篇

旅遊與美食，是生活中最重要的參數，請將參數設定正確，設定方法為：用力玩、用力吃、用心體會！
作者的其它文章
同類據點
阿科玉里麵 照片

阿科玉里麵

4.50 (1人評鑑)

區域：花蓮縣玉里鎮
河南扯麵姊妹店 照片

河南扯麵姊妹店

4.90 (1人評鑑)

區域：花蓮縣花蓮市
一芳蛋黃酥專賣店 照片

一芳蛋黃酥專賣店

4.70 (1人評鑑)

區域：花蓮縣花蓮市
東北海魷魚羹-新港店 照片

東北海魷魚羹-新港店

4.75 (2人評鑑)

區域：花蓮縣花蓮市
愛朱家 照片

愛朱家

4.50 (1人評鑑)

區域：花蓮縣花蓮市

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up