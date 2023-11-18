每年最期待的新北歡樂耶誕城活動，11/17開城了

🎅🏻 #2023新北歡樂耶誕城 🎄

開城時間：2023/11/17-2024/01/01

主燈秀時間：每天17:30-22:00(半點和整點)，每次5分鐘，22:30後無聲版

週邊燈飾亮燈：每天17:30-24:00

四大展區：市民廣場、萬坪公園、站前廣場、府中商圈

每年最熱鬧的活動都在市府前廣場的聖誕樹周邊，今年最大亮點就是天幕式的耶誕樹，以甜點為主題的主燈是顆充滿甜蜜氛圍的浪漫甜點星🌟不能錯過的就是燈光秀，旁邊還有只要排隊就能免費玩的遊樂設施，每年12月絕對不能錯過的歡樂耶誕氣氛就在這!

🎄 新北歡樂耶誕城

新北市板橋區中山路一段161號(新北市市民廣場)⠀⠀⠀⠀

官方粉專🔍️新北旅客

活動官網🔍️ https://christmasland.ntpc.gov.tw/

市民廣場-耶誕甜蜜派對(主燈區)

每半小時固定有主燈燈光秀，週邊都會有拍照打卡點和特色商店可以逛，還有直接排隊免費玩的遊樂設施✨

這個視角可以把整棵耶誕樹拍起來，覺得今年這角度特別美!

想拍天幕式的燈海要走下樓梯從下方往上拍喔!

免費玩遊樂設施-旋轉木馬

免費玩遊樂設施-旋轉杯子蛋糕

周邊商店有許多可愛商品或美食販售，每年來都指定要買爆米花!!

每個半點和整點都有的5分鐘燈光秀

站前廣場-甜點小鎮

甜點主題的馬卡龍、糖果屋還有魔幻蛋糕城和甜甜圈，充滿童話故事場景的薑餅屋特色市集，加上免費遊樂設施🍩

超可愛的甜點燈區，有巨大甜甜圈和超萌恐龍，眼睛還會變愛心喔!!

魔幻蛋糕城，超大型的蛋糕裝飾，有結合音樂和燈光秀，還有雪花紛飛的效果~有點像音樂盒的概念，人偶會旋轉喔

糖果屋超像來到童話世界的場景

免費遊樂設施-甜點火車

這區的薑餅屋市集，還蠻多特色小店可以去逛逛

萬坪公園-白爛貓的甜蜜耶誕派對

以白爛貓為主角有許多可愛超萌看板可以一起合影留念，還有專屬商店可以買限定禮物哦

府中商圈-薑餅樂園

巨大薑餅人在捷運出口歡迎大家，還有魔法帽耶誕樹和巧克力屋以及幫大家傳遞祝福郵件的雷根糖郵差怪獸

建議遊玩順序 (官方地圖)

分享我們帶孩子怎麼玩路線❣️

第一站: 市民廣場(甜點星聖誕樹)➜看主燈聖誕樹燈光秀、搭旋轉木馬和杯子蛋糕，周邊燈飾拍拍照

第二站: 站前廣場(薑餅屋市集)➜這區每年我們都覺得可愛又好拍，可以搭小火車和坐粉紅吊椅，周邊有攤販可以吃美食

第三站: 萬坪公園(白爛貓主題)➜有許多主題人物拍照看板和限定專賣店可以逛逛

第四站: 府中商圈(薑餅樂園)➜有巨大薑餅人和薑餅屋燈飾可以拍，這區比較遠可以看體力決定要不要來

免費玩遊樂設施 (每日11:00-22:00)

市民廣場有兩座遊樂設施: 粉紅甜心旋轉木馬和杯子蛋糕圓舞曲

站前廣場有兩座遊樂設施: 粉浪漫籃寶堅尼(吊椅)和冰淇淋嘟嘟小火車

2023耶誕城大型週末活動資訊

11/178(六)-11/19(日) 童趣嘉年華

11/25(六)-11/26(日) 運動派對-運動特有種

12/01(五)-12/03(日) 耶誕市集-一起來雪拼

12/09(六)-12/10(日) 巨星耶誕演唱會

12/15(五)-12/17(日) 德國耶誕派對

12/23(六) 二手好物歡樂派對

12/24(日) 新北耶誕平安晚會

12/30(六) 新北市學習型城市博覽會耶誕趴

活動節目表完整資訊可以看官網https://christmasland.ntpc.gov.tw/event.php

新北市政府燈區和驚喜快閃活動

桑塔熊Fun樂園搭配滿天的禮物超童趣，我們在這還巧遇了市長一起合影

超巧遇到新北市長-侯友宜，攝影師幫姊妹倆拍的合照放到官網了

超巨大的裝置藝術~太可愛了!

聖誕老公公快閃活動拿到了棒棒糖

交通資訊 (官方提供)

✏前往：#新北市市民廣場

搭乘捷運板南線/板橋站 2號出口、3A出口(由地下道前往市府)

搭乘捷運環狀線/板橋站 4號出口(縣民大道)

搭乘公車234、245、265、307、577、651、667、705、810、847 、897、1032在新府路站下車

搭乘公車51、234、265、651、705、813(含區間車)、982在中山路站下車

🔈️公車車頭顯示 #經歡樂耶誕城 皆可搭乘

✏前往：#板橋車站站前廣場

搭乘捷運板南線/板橋站 3號出口

搭乘捷運環狀線/板橋站 5號出口

✏前往：#萬坪公園

捷運板南線/板橋站 1號出口

✏前往：#府中廣場

捷運板南線/府中站1~3號出口

現場歡樂影片分享在IG: https://www.instagram.com/reel/Cz2fYIzPERz/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

好天氣就帶家人和朋友一起來新北感受這全台最濃郁又歡樂的聖誕活動吧!!

⛦⛦⛦謝謝欣賞文章，但請不要盜用圖片或文字， 喜歡我們的圖文很歡迎分享，請記得註明出處喔！有更多好玩旅遊分享歡迎關注我們⛦⛦⛦

FB🌈 霏霓莫屬

IG🌈 sunnytin914