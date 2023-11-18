絆 小酒館 LimJiuLa｜新開幕・藏身西區巷弄中的微醺餐酒館・享受中西合併創意新滋味!

熱愛餐酒館的你又有新選擇啦，位在台中西區的【絆 小酒館 LimJiuLa】，是近期新開幕的低調餐酒館，主打各式中西合併的創意料理，居然能吃到花雕酒風味的燉飯，融合鹹香金沙口味的開胃菜，還有調酒師現場調製的華麗酒類，整體環境相當令人舒適放鬆，很適合三五好友一起來微醺整個夜晚~

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

環境分享

▼【絆 小酒館 LimJiuLa】位於台中西區中山路上，外觀看起來隱藏在巷弄中十分低調，鄰近台灣大道茄苳腳公車站還有台中教育大學，門口可停放機車，開車可停於旁邊的付費停車場。(喝酒不開車，開車不喝酒)

▼【絆 小酒館 LimJiuLa】用餐環境走的是工業風設計，在暖黃燈光點綴下營造出氛圍感，老闆希望在忙碌城市的喧囂中，讓這裡成大家的駐足之地，將忙碌的現實暫時拋諸腦，座位有吧檯高腳椅、四人桌、沙發區和靠窗長桌，桌距寬敞舒適不會讓人有壓迫感。

▼【絆 小酒館 LimJiuLa】店內有很多可愛的小物擺設，以及遊戲機提供給可客人玩耍。

▼【絆 小酒館 LimJiuLa】餐點均為現點現做，還能看到調酒師華麗的表演。

菜單

【絆 小酒館 LimJiuLa】以義式料理為主打特色，包含開胃菜、炸物、麵食與飯食、甜點、絆 經典特調、單品/Shot、無酒精飲品，每人低消250元，不用10%服務費。

餐點介紹

香辣油封蒜蝦💰210元

▼講究料理手法的香辣油封蒜蝦，是一道非常下酒的開胃菜，已事先貼心去殼的鮮蝦肉質鮮美，浸泡在蒜香蝦油中濃郁鹹香，推薦可以把麵包沾著醬汁吃，讓人一口口停不下來超美味!

墨西哥雞肉棒棒💰180元

▼特色風格炸物墨西哥雞肉棒棒，以春捲皮包裏雞胸肉、青椒、洋蔥、香菜和起司，炸到金黃酥脆模樣，內餡相當豐富飽滿，吃起來有著墨西哥辛香料味，整體風味偏鹹辣路線。

培絆蛋蛋手工麵💰270元

▼私心大愛的培絆蛋蛋手工麵，把邪惡生蛋黃戳破後流出蛋液，拌著奶香十足的培根麵好對味，很特別的白醬是由鮮奶油加上蛋白製成，所以吃到來較為清爽不膩口~

阿嬤的花雕燒肉燉飯💰320元

▼創意滿分的阿嬤的花雕燒肉燉飯，結合中式和西式的料理元素，上桌就能聞到花雕酒香氣四溢，米飯吸附了滿滿的精華超夠味，另外燒肉則是整整給了六片厚切的份量，肉感紮實又不失軟嫩度，配著醃蘿蔔及紅蘿蔔丁更加開胃。

人生硬布丁💰150元

▼甜點別忘了來一顆人生硬布丁，是由店家手工製作而成的，吃起來綿密紮實，頂頭淋上微苦的自製焦糖醬，搭配香草冰淇淋、自烘蘋果乾和薄荷葉，甜而不膩一下子就吃光光了。

眼淚💰280元 梅酒soda💰250元

▼酒類有啤酒、日本酒、shot和調酒等選擇，推薦擁有絕美藍色的這杯調酒藍眼淚，以龍舌蘭和琴酒為基底，搭配藍柑菊和檸檬，杯的邊緣抹上一小鹽巴，點綴出多層次的風味口感；還有結合梅酒及蘇打水的梅酒soda，酸酸甜甜的滋味也很討喜。

用餐心得

想找個能好好放鬆的餐廳休息一下，充滿微醺氛圍的【絆 小酒館 LimJiuLa】，是一個很適合靜靜享受的好選擇，餐點的品項種類豐富齊全，口味上的表現也都很有水準，還有現場調製的各式華麗調酒，無論是獨自一人還是好友聚會都很適合!

店家資訊

絆 小酒館 LimJiuLa

粉絲團 : 絆小酒館 LimJiuLaFB 絆小酒館 LimJiuLa IG

電話： 0979-679-791

地址：台中市西區中山路508號一樓

營業時間：18:00–01:00 (週一休)

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/