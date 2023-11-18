每次來東門市場逛逛，就會發現好吃的美食，這一次來吃我的口袋名單「餃幸」。

這裏屬於半開放簡單乾淨的店面騎樓下的座位區很有氛圍，一邊用餐一邊看著路上行行色色的人很有感覺。

我喜歡坐在吧台區可以看到料理的過程，讓上桌的餐更顯美味更有味道。

這除了招牌的煎餃外還有握壽司、生魚片、小菜、湯品、飲品，菜單上的餐點之外新菜色也會寫在黑板上都可以再加點。

還沒來吃過餃幸的，就先用眼睛跟我一起享用餐點吧！

原味煎餃 $100

冰花煎餃吃起來酥脆，內餡是雞腿肉打成絞肉加高麗菜吃起來很很鮮甜菜也保有脆度。

薄薄冰花般的脆皮讓煎餃多了酥脆口感跟淡淡焦香味，輕咬一口還會爆汁每顆餡料都很飽滿可沾醬，不沾醬也很有味道。

蝦捲壽司$100

裡頭有醃蘿蔔、 玉子燒 、魚卵 、小黃瓜、燙過的蝦卷在一起（是一整隻蝦喔很豪氣）。

裡頭的美乃滋吃起來很清爽的不膩口，問了店家是使用日本QP美乃滋帶酸度可以降低膩感，裡頭玉子燒看起來厚實殊不知吃起來也是細嫩綿密，這個蝦捲壽司激推。

海鮮丼$280

飯上鋪滿鮭魚和鮪魚，每片都稍有厚度吃起來滑順鮭魚的油脂很漂亮。

鮪魚就是濕潤綿密的口感，醋飯調味上有別以往的味道屬清爽型不會過於甜酸這樣的味道我喜歡。

茶碗蒸$50

以柴魚高湯調製而成，舀一勺入口蛋香與柴魚味同時在嘴裡飛舞很滑嫩又鮮甜。

裡頭還有些許的配料而蛋也有像嫩豆腐般的口感，做為小點熱呼呼的好好吃。

芝麻小黃瓜$50

濃郁的芝麻香配上微微脆的小黃瓜，吃起來很有滋味，很意外沒有過多的水份吃起來芝麻醬包覆著小黃瓜很香甜讓我有吃甜點的感覺👩‍🍳。

店家非常用心的料理，讓我們感受到食物滿滿的誠意，食材新鮮價格也算一般，蠻推薦大家來試試的超讚！

👨‍🍳店家資訊：

➡️餃幸@_fried_dumplings

➡️營業時間：

➡️週一至週日 11:30～14:00、16:30～23:00

➡️公休日：週三

➡️地點：新竹市大同路63號

➡️外送服務：Uber Eats

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