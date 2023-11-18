【台南海安路三段魯味】丹瓦樓東北老滷 涮嘴甘甜醬汁與酸菜

台南海安路周邊可以說是台南一級美食戰區，這邊不僅有許多傳統小吃老店

也有許多創新特色美食，其中這間今年新開的丹瓦樓東北老滷在夜間吸引不少內用與外帶人潮

丹瓦樓東北老滷有清爽內用空間，也有一些戶外座位，在夜間看起來相當愜意慢活

不過和放鬆享用美食小吃的客人相比，店內工作人員可以說是相當忙碌

因為尖峰用餐時段不斷有客人前往點餐，可見丹瓦樓東北老滷口味相當受歡迎

目錄

一 、丹瓦樓環境

二、丹瓦樓東北老滷食材

三、丹瓦樓東北老滷菜單

四、丹瓦樓東北老滷製作過程

五、丹瓦樓東北老滷滷味

六、丹瓦樓東北老滷麵食

七、丹瓦樓東北老滷辣醬脆炸小酥肉

八、丹瓦樓東北老滷辣醬

丹瓦樓東北老滷店家資訊

一 、丹瓦樓東北老滷環境

【台南海安路質感滷味】丹瓦樓東北老滷 入味涮嘴滷味與辣醬

飯編的親友正好住在這附近，有一次騎車看到這間丹瓦樓東北老滷就說覺得看起來超好吃

決定有機會要來試試看，結果就很剛好地被飯編約來嘗鮮，她們還很驚喜地說他就是要吃這間XD

丹瓦樓東北老滷店面以滷味店來說算是相當清爽有質感，雖然滷味以外帶為主

但也有可以吹冷氣用餐的內用座位，或是較為透氣悠閒的戶外座位

【台南海安路超人氣滷味】丹瓦樓東北老滷 食材滷汁都具獨特魅力

一走進店內，迎面而來的是濃郁誘人的中藥材滷汁香氣，以及貼心招呼的工作人員

現場還能看見大排長龍的客人們，可以發現丹瓦樓東北老滷雖然是簡單的滷味店，但卻相當受歡迎，可見口味相當受大眾青睞，而且很有自己的獨特魅力

二、丹瓦樓東北老滷食材

可以自助夾取的滷味區，可以發現有除了有海帶、滷蛋、肉品.......等各式各樣經典滷味品項，還有一些其他滷味店比較少見的特色品項

側邊牆面也有非常豐富的各種蔬菜類，下方還有放置取用滷味的籃子

丹瓦樓東北老滷不只看店名就覺得滷汁特別，就連可以取用的食材都很有特色

我們夾了肉品、豆皮、海帶......等經典滷味品項，還有拿像是鴨舌、鴨腱腸、天梯、氣球.......等，

很多特色選擇是一般滷味店少見的，就連蔬菜類也有滷味店比較少見的青龍椒與秋葵

就連常見的豆乾都有特別先炸過，讓來這邊享用豆干可以享受到與眾不同的口感香氣

光是肉品、蔬菜、火鍋料.......等選擇就豐富又有特色，嚴選手作系列也有別出心裁的用心

像是手作起司捲、手作黑椒魚丸、手作甜不辣.......等看起來也都很誘人

三、丹瓦樓東北老滷菜單

如果不知道怎麼選擇或對食材有疑問，店家也都會親切介紹，菜單上也有透明的品名與價位

並且也有貼心標註推薦與限量品項，光是自己夾取的滷味就有不少特色品項，就連另外單點的品項也不能錯過

祖傳麻醬麵、丹瓦潑辣麵、酥脆小酥肉是推薦強檔必點，不只有滷味，店內還有丹瓦調飲、微醺酒品可以選擇搭配

※未成年請勿飲酒，飲酒過量有害身體健康

前往時正好碰上店家是營運，外帶滿168元送20元，活動也是誠意滿滿

我們選擇了店內特色食材、蔬菜、小鳥蛋、豆皮......等，每樣看起來都十分可口，讓我們迫不急待想大快朵頤一番

四、丹瓦樓東北老滷製作過程

選擇完食材後，可以看見店家有詳細的分工與作業流程，工作人員相當熟練的將食材切塊

將各種食材切成適當大小後，接著就是讓食材吸收滷汁精華

最後滷味盛裝時淋上醬汁、蔥花與酸菜等靈魂配料即可出餐，店家也有貼心提供餐盤

讓內用客人可以方便取用，滷味擺盤方式感覺清爽乾淨有質感

五、丹瓦樓東北老滷滷味

我們當天主要選擇店內特色食材，以及強檔推薦麵食、脆炸小酥肉與飲料來搭配

飯桶家族當天品嚐感覺相當驚艷，不管是食材本身、滷汁、酸菜、麵食、辣醬、飲品.......等表現都相當出色，是令人想再三回味的特色滷味

丹瓦樓東北老滷的滷汁來自東北祖傳祕方，經過團隊研發，由十幾種中藥熬煮而成，

並帶有些許蒜香點綴，充滿誘人香氣層次，卻又溫和甘甜，並帶有隱約的香濃蒜香

搭配畫龍點睛的靈魂配料蔥花、酸菜更是涮嘴，我們這盤有鴨舌、豆干、豆皮、肉品、嚴選手作產品......等，每一樣都讓人垂涎三尺

另一盤也有相似配料，另外還有豬耳朵、海帶、豆干......等經典滷味配料，其中還有相當特別的天梯，

記得新聞也有報導過網友問菜單上樓梯、天梯是啥，原來是南部比較有機會看到的特色食材，除了滷汁本身就是涮嘴又順口之外，

丹瓦樓東北老滷的各種滷味食材的口感與醬汁比例都恰到好處，吃起來鹹香涮嘴又不死鹹膩口，每一種食材都新鮮入味，令人食指大動

雖然平常偶爾享受美食就想要以大口吃肉為主，但是當然也要補充蔬菜平衡一下

丹瓦樓東北老滷的表面也相當出色，滷得恰到好處，充分發揮蔬菜本身的鮮甜與恰當口感

像是水蓮爽脆多汁、筊白筍外脆內嫩、白蘿蔔甘甜又滷得入口即化

丹瓦樓東北老滷的蔬菜品項挺豐富多元，滷味少見的秋葵與青龍椒也令人驚喜

丹瓦樓東北老滷的滷味，不管是常見的海帶、豆皮，或是特色品項天梯、氣球、鴨舌......等調味都恰到好處

不管是喜歡吃常見的一般滷味品項，或是想來點和平常不一樣的特色食材都適合來這邊

各式各樣的肉品、蔬菜、特色配料都新鮮可口無腥味，搭配鹹香帶有甘甜尾韻的滷汁，入味不膩，讓人一口接一口

先炸過的豆干表面多了一層香酥口感，吸收滷汁精華也鹹香夠味

另外店家的各式嚴選手作配料也都出色有充滿特色，像我們當天品嘗手作起司捲、手作黑椒魚丸、四川麻辣丸都口感風味佳

手作黑椒魚丸充滿誘人胡椒香、四川麻辣丸切開後內部有飽滿肉丸，結合麻辣川味，香辣又多汁

手作起司捲挺大一捲，切塊後可多人分食，平均分布的起司也相當的香濃夠味

其中畫龍點睛的靈魂配料酸菜我們也都覺得很好吃，酸菜入口當下不會有太過刺鼻的異味

口感爽脆風味清甜並帶有微酸尾韻，配著滷味一同享用增添層次又涮嘴

六、丹瓦樓東北老滷麵食

而說到吃滷味，配麵食可以說是合適又增添飽足感，店家的強檔必點更是讓我們愛不釋手，

看丹瓦樓東北老滷的店名，就聯想到主打特色是漢方滷汁與川辣口味

所以嗜辣者也千萬別錯過店內的辣味餐點與辣醬，其中的丹瓦潑辣麵香辣夠味，後勁十足，辣而不燥

讓每吃一口麵條都能感受到刺激舌尖與味蕾，搭配適量小黃瓜絲與花生也速配解膩

雖然飯編超愛吃辣，但當天表妹享用潑辣麵說已經逼近他的辣度極限XD，可是還是覺得辣得很爽很好吃

所以很盡力的想要吃最後一口，可見即使相當嗆辣，如果稍微敢吃辣的話依舊覺得相當誘人美味，

愛吃辣更是能享受潑辣麵的快感，如果不敢吃辣也沒關係，丹瓦樓東北老滷的祖傳麻醬麵也驚艷美味

光是上桌時麵體表面鋪著一層濃郁麻醬就覺得誘人又好拍

將麻醬麵拌開瞬間香氣四溢，店家的麻醬麵有著與常見麻醬麵與眾不同的香濃層次

充滿濃郁滑順感受，吃到尾韻隱約微苦甘甜卻不澀，溫和風味征服了我們的味蕾，

我們當天一群人都稱讚店家不管是滷味和麵食的調味都相當出色

除了強檔必點的麵食品項，店家滷味滷汁本身就十分夠味，搭配麵條也十分合適

可以搭配滷味的麵食有王子麵、寬冬粉與蒸煮麵，我們試了王子麵也覺得相當好吃，

店家也有使用適量蔥花點綴，細緻麵體充分吸收滷汁超涮嘴夠味

七、丹瓦樓東北老滷脆炸小酥肉

脆炸小酥肉雖然並非滷味主要品項，但可以說是丹瓦樓東北老滷店內不可忽視的隱藏版美食

脆炸小酥肉基底有點類似夜市販售的排骨酥，但卻有像是美式炸雞那種酥脆感，

吃起來超級爽脆夠味，鹹香涮嘴，一旁還有貼心附上醃製小黃瓜，也十分清爽解膩

正好店內也有販售一些微勳酒品，當下酒菜超級適合

※未成年請勿飲酒，飲酒過量有害身體健康

脆炸小酥肉還有分為川味與椒鹽兩種口味，不管敢不敢吃辣都能嘗試，

飯桶家族選擇川味感覺是稍微敢吃辣都能接受的辣度，基底感覺也有點椒鹽香氣

川味口味可以看見上層鋪著真材實料滿滿辣椒與辣椒籽

除了有中式風格香辣十足之外，還有一點類似吃泰式椒麻醬但沒酸勁那種乾爽香麻風味

結合外層超級酥脆的排骨肉，吃起來刺激舌尖又涮嘴，讓人一口接一口

八、丹瓦樓東北老滷辣醬

而說到香辣口味，店家還提供特色辣醬可以搭配使用，重口味或愛吃辣絕對不能錯過

店內四種辣醬風味都獨具特色，可惜當天已經有兩種用完了，可見丹瓦樓東北老滷真的相當熱門呢!



我們當天搭配的其中一種辣醬調味上相當濃郁，可以看見真材實料的辣椒籽，

搭配起來香辣夠勁，尾韻甚至帶點微苦感受，可以說是嗆辣感與層次都相當豐富

如果不敢吃那麼辣的話，也有比較常見的辣椒醬油搭配

辣椒醬油內部有真材實料的辣椒，搭配起來辣中帶點甘甜尾韻，對於稍微敢吃辣的人來說辣度比較緩和舒服一些

如果不敢吃辣當然也有基本的醬油、烏醋這些，而且不管醬料或辣醬店內使用容器都相當有質感，並且都有加蓋，看起來也較為衛生安心

滷味、麵食、小酥肉與辣醬都十分夠味且刺激味蕾，這時候當然要來杯冷飲搭配

除了店內免費提供的冰水之外，也能另外點手搖飲與微醺酒品可以搭配

我們點了清香冬瓜檸檬與丹瓦高山雲露，清香冬瓜檸檬使用真材實料檸檬，清新酸甜

丹瓦高山雲露為清爽冷泡茶，清爽回甘，兩種與滷味搭配都很速配解膩

總而言之，這次享用丹瓦樓東北老滷讓飯桶家族覺得相當滿足

不管經典滷味與特色滷味的食材都新鮮可口，滷汁入味具層次，甘甜涮嘴不油膩

特色麵食、酥炸小脆肉、辣醬與飲品也都驚喜出色，

可以選擇的口味與食材搭配也多元豐富，是會想讓人再回訪回味的特色滷味

丹瓦樓東北老滷店家資訊

地址： 台南市北區海安路三段51號

電話： 06 222 0707

營業時間： 17:30–00:00

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