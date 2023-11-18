隱藏版高雄日式料理-築饌日式料理

平凡的高雄日本料理餐廳卻有著不平凡的堅持

為了保持料理的新鮮品質

老闆堅持每日親自現挑魚貨

充分展現出日本職人匠心手藝

築饌日式料理

築饌日式料理為夫妻小本經營

店內座位不多~建議提前訂位點餐避免久候唷!

築饌極上個人餐

🔸日本馬糞海膽佐山藥

海膽即是大海的精華

吃進嘴裡入口即化~味道鮮鹹中透出甘甜

海膽上還有被稱為黑色黃金的魚子醬

味道獨特似堅果香又似水果鮮甜

底層則是山藥細絲

口感黏稠滑順~有點類似秋葵裡的黏液



🔸大鮑魚磯煮柚子和風

相當大顆的醬煮鮑魚

少量多次逐步品嘗它的軟嫩鮮甜

配上一旁的番茄、秋葵與紫甘藍絲

可以讓鮑魚肉減少鹹膩感

🔸厚岸生蠔水果醋

本日最罪惡的一道料理

正常的生蠔直接生食

吃起來都會有鹹中帶腥口的不適味



而這顆生蠔經過老闆特別的挑選

搭配水果醋添酸去腥~再淋上一匙鮭魚卵

入口咀嚼時完全讓人感受不到任何腥味

只吃的到生蠔的原始甘甜還有爆漿的鮭魚卵



🔸手釣旬魚姿造

姿造為日本刺身結合視覺與味蕾的更高品質饗宴

生魚片會因應當日的情況而有不同

蝦子則是新鮮去殼的生天使紅蝦



每種生魚片都是新鮮厚切

能夠品嘗到鮮美的魚肉油脂還有厚實的口感



🔸旬魚煮付

這碗旬魚煮付魚肉相當扎實

醬汁相當入味卻也不會太鹹口

細細品嘗反而是日式醬油的甘甜感



🔸壽司三盛合

三貫壽司盛合的魚肉會因當日的情況而有不同

每種魚肉的口感與油脂皆各有其特色



經過炙燒的生魚片還透出少許焦香味

每一次品嘗都讓人有期待感



🔸文蛤味噌汁

味噌湯裡放入超大顆蛤蜊

蛤蜊肉相當大顆~吃起來無沙且味道鮮甜

築饌雙人套餐

🔸蘆筍手捲*2

綜合高麗菜絲與蘆筍

再擠上少許美乃滋醬

整體吃起來口感相當脆爽

建議優先食用~不然海苔會太軟



🔸鮑魚水果和風沙拉*2

新鮮的醬煮鮑魚佐清涼的和風沙拉

鮑魚口感軟嫩帶有少許嚼勁



最特別的是小黃瓜切成連續的薄片

吃起來口感更有層次



🔸茶碗蒸*2

茶碗蒸的質地相當綿密

如同精緻奶酪入口即化的口感



搭配鮮甜的蛤蠣與白蝦

讓整體吃起來多了海鮮的鹹甜味



🔸鹽烤野生白蝦*4

即使經過鹽烤處理~蝦殼也是易剝不沾肉

足見白蝦確實相當地新鮮

白蝦肉吃起來Q彈不會太鹹口

沾上少許的日式醬油更是添味



🔸鐵板牛五花

油脂豐富的牛五花上撒點黑胡椒

洋蔥則是增添辛味同時讓口感更加清爽



鐵板醬味道相當濃郁

相當下飯的一道主食

🔸照燒松坂豚

日式照燒口味鹹醇中帶點甜口

松坂豚的口感扎實帶有些許嚼勁

相當日式道地的吃法



🔸白飯&味噌湯*2

雙人套餐附上兩碗白飯與兩碗味噌湯

營業資訊

📍 高雄市三民區清興街22號

⏰ 11:30–14:00, 17:00–20:00(平日)

⏰ 11:30–14:00, 17:00–21:00(假日)

🚷 週一公休

☎️ 07-3816828