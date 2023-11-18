隱藏版高雄日式料理-築饌日式料理
平凡的高雄日本料理餐廳卻有著不平凡的堅持
為了保持料理的新鮮品質
老闆堅持每日親自現挑魚貨
充分展現出日本職人匠心手藝
築饌日式料理
築饌日式料理為夫妻小本經營
店內座位不多~建議提前訂位點餐避免久候唷!
築饌極上個人餐
🔸日本馬糞海膽佐山藥
海膽即是大海的精華
吃進嘴裡入口即化~味道鮮鹹中透出甘甜
海膽上還有被稱為黑色黃金的魚子醬
味道獨特似堅果香又似水果鮮甜
底層則是山藥細絲
口感黏稠滑順~有點類似秋葵裡的黏液
🔸大鮑魚磯煮柚子和風
相當大顆的醬煮鮑魚
少量多次逐步品嘗它的軟嫩鮮甜
配上一旁的番茄、秋葵與紫甘藍絲
可以讓鮑魚肉減少鹹膩感
🔸厚岸生蠔水果醋
本日最罪惡的一道料理
正常的生蠔直接生食
吃起來都會有鹹中帶腥口的不適味
而這顆生蠔經過老闆特別的挑選
搭配水果醋添酸去腥~再淋上一匙鮭魚卵
入口咀嚼時完全讓人感受不到任何腥味
只吃的到生蠔的原始甘甜還有爆漿的鮭魚卵
🔸手釣旬魚姿造
姿造為日本刺身結合視覺與味蕾的更高品質饗宴
生魚片會因應當日的情況而有不同
蝦子則是新鮮去殼的生天使紅蝦
每種生魚片都是新鮮厚切
能夠品嘗到鮮美的魚肉油脂還有厚實的口感
🔸旬魚煮付
這碗旬魚煮付魚肉相當扎實
醬汁相當入味卻也不會太鹹口
細細品嘗反而是日式醬油的甘甜感
🔸壽司三盛合
三貫壽司盛合的魚肉會因當日的情況而有不同
每種魚肉的口感與油脂皆各有其特色
經過炙燒的生魚片還透出少許焦香味
每一次品嘗都讓人有期待感
🔸文蛤味噌汁
味噌湯裡放入超大顆蛤蜊
蛤蜊肉相當大顆~吃起來無沙且味道鮮甜
築饌雙人套餐
🔸蘆筍手捲*2
綜合高麗菜絲與蘆筍
再擠上少許美乃滋醬
整體吃起來口感相當脆爽
建議優先食用~不然海苔會太軟
🔸鮑魚水果和風沙拉*2
新鮮的醬煮鮑魚佐清涼的和風沙拉
鮑魚口感軟嫩帶有少許嚼勁
最特別的是小黃瓜切成連續的薄片
吃起來口感更有層次
🔸茶碗蒸*2
茶碗蒸的質地相當綿密
如同精緻奶酪入口即化的口感
搭配鮮甜的蛤蠣與白蝦
讓整體吃起來多了海鮮的鹹甜味
🔸鹽烤野生白蝦*4
即使經過鹽烤處理~蝦殼也是易剝不沾肉
足見白蝦確實相當地新鮮
白蝦肉吃起來Q彈不會太鹹口
沾上少許的日式醬油更是添味
🔸鐵板牛五花
油脂豐富的牛五花上撒點黑胡椒
洋蔥則是增添辛味同時讓口感更加清爽
鐵板醬味道相當濃郁
相當下飯的一道主食
🔸照燒松坂豚
日式照燒口味鹹醇中帶點甜口
松坂豚的口感扎實帶有些許嚼勁
相當日式道地的吃法
🔸白飯&味噌湯*2
雙人套餐附上兩碗白飯與兩碗味噌湯
營業資訊
📍 高雄市三民區清興街22號
⏰ 11:30–14:00, 17:00–20:00(平日)
⏰ 11:30–14:00, 17:00–21:00(假日)
🚷 週一公休
☎️ 07-3816828