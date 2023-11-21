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宜蘭美食 ◎ 夏至咖啡

2023-11-21 12:00:00 離奇的旅行Nicky 人氣：104
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窩客好文

離奇的旅行Nicky

發表篇數：36篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 宜蘭市

造訪商家：夏至咖啡
phone03-9353-317
place宜蘭縣宜蘭市中華路48號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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好友推薦的店家－夏至咖啡
夏至讓人感覺放鬆、氣氛放鬆，很喜歡這樣的空間氛圍，服務親切、食材新鮮、飲料好喝餐點好吃，非常推薦！

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搭火車到宜蘭找好友，跟著她散步到 夏至咖啡

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還沒進去就開始想要吃哪一道好呢？ 

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很幸運的是，我們到的時候已經過了用餐時間（兩點多），還好還有餐點可以吃，用餐的客人剛好離開，我們擁有短暫的包場片刻 

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寬敞舒適、乾淨明亮的空間，讓人感覺很放鬆！

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原本想要用餐完畢點的甜點，因為餐點份量很有飽足感，完全吃不下... 只好下次再來品嚐了！

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夏至咖啡 還有精新挑選的選物可以逛逛，喜歡就可以買回家唷！

 

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好友點的梅子冰美式咖啡

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只能點無咖啡因飲料的我，檸檬草舒緩茶（熱）

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我們都很喜歡自己點的飲料，店家自己做的梅子畫龍點睛，很好喝耶！ 

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期待已久的蕃茄燉牛肉

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我的蕃茄燉牛肉真的很推薦，牛肉燉的很軟嫩以外，湯汁一點都不鹹，我直接喝和拌飯吃很不錯，配菜也都很用心，真心推薦～

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真心推薦來到宜蘭市，散步就可以到夏至坐坐，無論用餐、喝咖啡、吃甜點都是不錯的選擇喔！

夏至咖啡
地址：宜蘭縣宜蘭市中華路48號1F
電話：03 935 3317
營業時間：週日公休，11:00－18:00
FB粉絲頁：https://zh-tw.facebook.com/gesicafe

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離奇的旅行Nicky

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「在旅行的途中，找尋不一樣的面貌;與你分享生活的美好。」 喜歡用散步體驗當地，喜歡吃美食了解在地～ 合作邀請：nickychl55@gmail.com
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