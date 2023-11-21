好友推薦的店家－夏至咖啡

夏至讓人感覺放鬆、氣氛放鬆，很喜歡這樣的空間氛圍，服務親切、食材新鮮、飲料好喝餐點好吃，非常推薦！

搭火車到宜蘭找好友，跟著她散步到 夏至咖啡

還沒進去就開始想要吃哪一道好呢？

很幸運的是，我們到的時候已經過了用餐時間（兩點多），還好還有餐點可以吃，用餐的客人剛好離開，我們擁有短暫的包場片刻

寬敞舒適、乾淨明亮的空間，讓人感覺很放鬆！

原本想要用餐完畢點的甜點，因為餐點份量很有飽足感，完全吃不下... 只好下次再來品嚐了！

夏至咖啡 還有精新挑選的選物可以逛逛，喜歡就可以買回家唷！

好友點的梅子冰美式咖啡

只能點無咖啡因飲料的我，檸檬草舒緩茶（熱）

我們都很喜歡自己點的飲料，店家自己做的梅子畫龍點睛，很好喝耶！

期待已久的蕃茄燉牛肉

我的蕃茄燉牛肉真的很推薦，牛肉燉的很軟嫩以外，湯汁一點都不鹹，我直接喝和拌飯吃很不錯，配菜也都很用心，真心推薦～

真心推薦來到宜蘭市，散步就可以到夏至坐坐，無論用餐、喝咖啡、吃甜點都是不錯的選擇喔！

夏至咖啡

地址：宜蘭縣宜蘭市中華路48號1F

電話：03 935 3317

營業時間：週日公休，11:00－18:00

FB粉絲頁：https://zh-tw.facebook.com/gesicafe

文章標籤