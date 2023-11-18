今天要來推薦一家位於台南永康的拉麵店「鶴昇町拉麵」，這間店主打平價拉麵，口味卻一點也不馬虎，是我和同事與許多在地人愛吃的口袋名單！

▼店內環境簡單明亮，座位數不多，但用餐時間總是高朋滿座。

▼我從鶴昇町攤車時期吃到現在他們開店，滿是宵夜場回憶殺啊！

辣味噌拉麵

▼辣味噌拉麵是店內的人氣招牌新品，湯頭以豚骨為基底，加入辣味噌和蔬菜熬煮而成，香濃的辣味噌和豚骨湯頭的融合，辣度適中，不會過於刺激，讓人忍不住一口接一口。叉燒肉厚實軟嫩，搭配麵量十足的Q彈麵條，讓人吃得過癮。

味噌叉燒肉

以味噌醃漬，口感軟嫩入味。搭配拉麵或白飯都很適合。

蔥盛醬油豚骨拉麵

蔥盛醬油豚骨拉麵是另一款深受歡迎的選擇，湯頭以醬油為基底，蔥花也非常大氣，讓整碗拉麵看起來更加可口，香氣十足。叉燒肉和辣味噌拉麵一樣，份量十足，口感也很棒。

叉燒飯

叉燒飯的飯粒粒分明，搭配鮮嫩多汁的叉燒肉丁和醬汁，非常下飯美味，是一道很有飽足感的主食。

▼玉子燒厚實軟嫩，稍微甜甜的滋味，有一種在吃點心的錯覺！換換味道也很不錯。

整體來說，鶴昇町拉麵價格非常親民，一碗基本的叉燒豚骨拉麵只要180元，就可以享用到美味的拉麵，用餐環境也非常舒適，吃過一次就讓我留下深刻的印象，也是個適合家人朋友聚餐的好地方。如果你是拉麵愛好者，不妨到鶴昇町嚐嚐看，相信你一定不會失望！

鶴昇町拉麵

地址：台南市永康區東橋二街140號

電話：06 302 3607

粉專：https://www.facebook.com/profile.php?id=100063638337101

營業時間：固定週一休息／週二到日 11:30-14:00、17:30-21:30

每月最後一個禮拜休週一&二



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