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[台北內湖區]韓國夫妻經營的韓式料理，東西有水準桌邊烤肉服務好-水剌＠內湖瑞光店 內科美食餐廳

2023-11-18 20:21:01 奶昔樂園 人氣：109
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窩客好文

奶昔樂園

發表篇數：122篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：水剌韓式料理 內湖瑞光店
phone02-8751-6881
place台北市內湖區瑞光路478巷18弄30號
作者本次評價：
4.05
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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[台北內湖區]水剌韓式料理 內湖瑞光店

「水剌」(수라) 在韓文中是「皇室御膳」宮廷饗宴的意思，希望客人都能享受到韓國古代宮廷般的服務態度，以前常常念錯念成水刺，叫了好幾次外送都很滿意，今天來店裡嚐嚐現烤的韓式烤肉，老闆是一對韓國夫妻，將最道地的韓國美食帶來台灣與大家分享，跟我一起品嚐好吃的韓式料理吧！

[台北內湖區]水剌韓式料理 內湖瑞光店

＊週一～週五午餐低消＄250
＊週一～週五晚餐低消＄380
＊例假日全天低消＄380

[台北內湖區]水剌韓式料理 內湖瑞光店

二話不說先來看菜單[台北內湖區]水剌韓式料理 內湖瑞光店詳細菜單點我

商業午餐.jpg

商業午餐蠻划算的，小菜有五樣，附湯附飯。

[台北內湖區]水剌韓式料理 內湖瑞光店

不知道吃什麼點套餐就對了！今天選擇了雙人烤肉套餐，因為實在太想念韓國烤肉了。

[台北內湖區]水剌韓式料理 內湖瑞光店

[台北內湖區]水剌韓式料理 內湖瑞光店

每桌都有一瓶玉米鬚茶，飲料吧最特別的是有柚子醬可以泡柚子茶，喜歡可以買一罐回家泡。

[台北內湖區]水剌韓式料理 內湖瑞光店

店家推薦的黃金比例︰熱飲杯裝熱水至7-8分滿，再加3匙柚子醬，攪拌均勻後就是一杯好喝的柚子茶了。

[台北內湖區]水剌韓式料理 內湖瑞光店

各式韓國汽水、燒酒、瑪格麗酒、啤酒等等，這邊也都有，竟然還有高粱，吃肉果然就是要喝酒啊！

[台北內湖區]水剌韓式料理 內湖瑞光店

[台北內湖區]水剌韓式料理 內湖瑞光店

[台北內湖區]水剌韓式料理 內湖瑞光店大直總店：台北市中山區北安路595巷28號

[台北內湖區]水剌韓式料理 內湖瑞光店光復店：台北市松山區光復南路1號2樓

[台北內湖區]水剌韓式料理 內湖瑞光店瑞光店：台北市內湖區瑞光路478巷18弄30號

[台北內湖區]水剌韓式料理 內湖瑞光店

看到這個包起來的餐具，讓我想到另一家不遠的三元花園，一樣是韓式料理，不過更精緻，很適合宴客還有包廂。
[台北內湖區]水剌韓式料理 內湖瑞光店[台北內湖區]三元花園韓式餐廳～聚餐慶生來點精緻道地的韓式料理吧@瑞光店[台北內湖區]水剌韓式料理 內湖瑞光店

[台北內湖區]水剌韓式料理 內湖瑞光店

今天的小菜剛好都是我愛吃的！豆芽菜非常清爽，甜不辣有嚼勁很入味，吃韓式料理最期待的就是可以無限吃到飽的小菜～

[台北內湖區]水剌韓式料理 內湖瑞光店

包肉菜（可續一次）和涼拌洋蔥，都非常新鮮脆口，解膩好夥伴。

[台北內湖區]水剌韓式料理 內湖瑞光店

今天選擇雙人烤肉套餐＄1680，內容有綜合烤肉+海鮮大醬鍋/泡菜鍋/海鮮豆腐鍋3選1+韓式冬粉+石鍋拌飯（牛/豬）+洋蔥沙拉。

第一盤豬五花和松阪豬(如上圖)，還有杏鮑菇和洋蔥配料。

[台北內湖區]水剌韓式料理 內湖瑞光店

石鍋拌飯(牛)服務人員會幫忙拌，味道超香在旁邊口水都要流出來了！石鍋很燙要小心。

[台北內湖區]水剌韓式料理 內湖瑞光店

石鍋拌飯就是要趁熱吃，帶點鍋巴的飯最美味了，拌飯料也很多很滿足。

[台北內湖區]水剌韓式料理 內湖瑞光店

韓式冬粉今天較軟，但還是很好吃，每次外送都要叫一份。

[台北內湖區]水剌韓式料理 內湖瑞光店

韓式冬粉的靈魂真的是麻油，少了這一味就不韓了。

[台北內湖區]水剌韓式料理 內湖瑞光店

接下來是三種醃肉的部分，可以搭配生菜一起吃。

[台北內湖區]水剌韓式料理 內湖瑞光店

LA牛肋排

[台北內湖區]水剌韓式料理 內湖瑞光店

應該是Choice牛小排，切的較小塊。

[台北內湖區]水剌韓式料理 內湖瑞光店

醃梅花肉

[台北內湖區]水剌韓式料理 內湖瑞光店

服務人員都會幫忙桌邊烤，再剪成適當的大小方便食用，服務非常好呢！

[台北內湖區]水剌韓式料理 內湖瑞光店

[台北內湖區]水剌韓式料理 內湖瑞光店

烤好後會裝在小盤子裡，讓客人慢慢吃醬料吃起來甜甜鹹鹹的，比較重口味。

[台北內湖區]水剌韓式料理 內湖瑞光店

肉都有一定的厚度，吃起來口感扎實，包菜一起吃完美！

[台北內湖區]水剌韓式料理 內湖瑞光店

飯後選了人嵾茶，帶點淡淡的紅棗甜味很解膩，這種天氣喝最舒服不過了。

[台北內湖區]韓國夫妻經營的水剌韓式料理，東西有水準桌邊烤肉

水剌東西都有一定的水準，平常外送最常點的就是海鮮煎餅、韓式冬粉和豬肉泡菜鍋，吃了幾次都很滿意，今天特地到現場吃點不一樣的料理，果然也是不錯，唯有醃漬的肉品較為鹹膩，下次可以吃原味的會好一點，聽說馬鈴薯排骨湯也是店內的招牌之一，不知和明生社區的季吉GG韓國餐廳相比如何？下次再來品嚐看看。

[台北內湖區]水剌韓式料理 內湖瑞光店

水剌韓式料理 內湖瑞光店】

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地址︰ 台北市內湖區瑞光路478巷18弄30號

電話︰（02）8751-6881

營業時間︰ 11︰00-14︰30，17︰00-21︰30（週一公休）

交通︰捷運文湖線「西湖站2號出口」步行約8分鐘

[台北內湖區]水剌韓式料理 內湖瑞光店希望大家喜歡今天的分享喔 [台北內湖區]水剌韓式料理 內湖瑞光店

文章標籤

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