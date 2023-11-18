一屋xCOUPLE² 全台最美星光餐酒館

今天要來開箱一間隱藏於台北中山區的神秘餐廳「一屋xCOUPLE²」，主打全預約制的客製化包廂服務，多種主題任你選，透過窗戶還能看到絕美星空！而且從佈置、輪播牆、花束等，都可以置入專屬於你和(他/她)的甜蜜點滴，包廂外還有一整片星空沙灘區，與另一半躺在沙發上仰望星空暢飲談天，超幸福的！想要來一場最難忘的浪漫約會嗎?! 一屋xCOUPLE²絕對是你最佳選擇！

一屋xCOUPLE² 菜單

一屋xCOUPLE² 是由一屋以及COUPLE²聯名，餐點形式也分為兩種，分別是一屋的雙人套餐系列以及COUPLE²的餐酒館料理

👉 點擊連結查看一屋xCOUPLE²菜單

▼ 一屋 三餐 • 四季

▼ CoupleCouple

星空沙灘區低消$600/每位

包廂區低消$1000/每位 (開幕優惠價)

一屋xCOUPLE² 環境介紹

一屋xCOUPLE²的門口非常好認，遠遠就能看到一顆非常大的月亮在吸引你的目光！

▼ 門口

▼ 星空酒吧 & 星空沙灘區

一進門是CoupleCouple 星空酒吧以及星空沙灘區，懶骨頭沙發配上迷幻的星光投影，看起來真的很夢幻！

▼ 星空包廂

再往內走是包廂區，煙雨、傾心、羈絆、星月等詩情畫意的名稱都代表著每一間房間的風格，工業風、小木屋風、海岸小屋風、溫馨可愛風等多種風格任你選，每間房間都有一扇窗戶，透過窗戶可以看到不同的星空，有的是一輪明月，有的是絢爛極光，各有特色。

包廂內的電視除了能輪播照片、影片外，也可以觀看youtube、netflix等影集，一邊用餐一邊看電影滿享受的！

一屋 雙人專屬套餐

包廂採預約制，在你前往用餐前可以先傳一些照片、影片給管家們用於電視的播放，搭配房間的佈景讓你可以給另一半滿滿驚喜！另外花朵也可以選購(非真花)

▼ 開始用餐前，可以選擇三種香氛，分別有茉莉、初秋以及喜樂，我比較喜歡喜樂甜甜的味道～

貝比帕瑪森野菜盛

第一道是開胃生菜沙拉，帕瑪森火腿配搭生菜、芝麻葉以及許多新鮮水果，酸甜鹹的交織，馬上激活你的味蕾，準備迎接下一道美食！

月亮鑲菇堡

以洋菇配搭蝦漿、番茄、起司片、鵪鶉蛋等食材做成的小漢堡，看起來精緻可愛，吃起來口感層次很豐富，可惜只有小小一個不夠吃～

磯魯鮑魚燉雞湯

雞湯讓我非常驚艷！老母雞、甘蔗、各種蔬果和鮑魚燉煮而成，湯汁濃而不膩，喝起來香醇還有甘蔗的甘甜味，而且裡面還有滿滿食材可以撈出來吃，是我近期喝過最好喝的雞湯！

水柴帆石刺身盛合

服務員端上刺身盛合時讓我大吃一驚！容器是一根需要兩位人員才能抬得動的巨大木頭，裡面擺滿各種刺身，經典的鮭魚、干貝、比目魚、星鰻、天使紅蝦等應有盡有，中間的寶盒還裝著海膽，讓愛吃刺身的我驚喜不已～

▼ 除了刺身盛合之外，特別的是一屋還有提供配搭刺身的小菜盤，牛蒡、黑豆、芥末章魚，每樣都很配刺身

蜜桃 • 果醋飲

吃完重口味的美食後，來一杯酸甜清爽的果醋飲去油解膩再適合不過了！容器還是爵的形狀，很可愛～

一屋極旨藏寶箱

其實吃完刺身盛合已經78分飽了，結果又端上了一大盒藏寶箱，裡面是一隻完整的波士頓活龍蝦以及日本鹿兒島A5和牛、美國Choice無骨牛小排、穀飼牛舌，其他還有鴨胸、三種調味的土雞腿、黑豬松阪等熟食。

▼ 鴨胸與松阪單吃就非常美味，也可以配搭三種沾醬(柑橘醬、肯瓊醬、辣椒美乃滋)，我最喜歡肯瓊醬類似韓式辣醬的風味，很適合煙燻風味的肉品

▼ 波士頓龍蝦使用簡單清蒸的料理方式，不需過多調味，讓你吃到最新鮮最原始的肉質風味，輕輕一挑，蝦肉就與蝦殼分離，口感鮮甜彈牙，配搭季節時蔬後整套就是外面餐廳的主餐，到目前為止，份量真的是超乎我的想像！

▼ 接下來就是肉品的料理，服務員會推著料理餐車為你服務，使用龍眼木現場煙燻A5和牛，接下來在火山岩上稍微炙燒至3-5分熟就可以享用拉，可以簡單搭配昆布鹽或者沾醬享用，肉質入口即化，一人兩片恰到好處！

▼ 接下來的牛小排、牛舌也都是使用炙燒的方式享用，結合芝麻葉與蔥鹽就超級好吃！

曇花雞蛋蒸

蛋蒸口感很像布丁，十分綿密，而且裡面還有海鮮魚塊等配料，味道都帶有海鮮的鮮甜味，上面還有點綴一些金箔，非常精緻好吃。

星蛤煮肴饌

本來以為蛋蒸後也是一些輕鬆小點，結果又來了燉飯！不過看著裡面的蛤蜊碩大肥美的樣子，不吃幾口對不起牠😂 燉飯的調味也是我喜歡的，米粒本身不會過軟，青醬也不會過鹹，加入松子更有畫龍點睛的效果

香甜貝禮詩奶酒提拉米蘇 + 飲品

終於來到尾聲了，我們被帶領至包廂外的星空沙灘來享用我們的甜點以及飲品，甜點有提拉米蘇佐香草冰淇淋，飲品的部分我們選擇了莓果氣泡飲以及果香白毫茶。

▼ 白毫茶的容器是月球的樣子，好想跟店家買一套回家😂

▼ 在享用提拉米蘇之前，可以先將奶酒擠入，讓蛋糕體吸收更多奶酒，吃起來濕潤充滿咖啡香、巧克力與奶香，為今晚的盛宴做了完美的句點。

紀念鑰匙圈

離開前，一屋xCOUPLE² 贈送兩個事前選好刻有我的名字和托托名字的鑰匙圈，材質顏色都可以選擇，我要把它們掛在我的包包上，永遠記得今天美好的體驗！

CoupleCouple 餐點

很可惜今天沒有點酒來喝，只能側拍CoupleCouple 帥氣的bartender調酒的過程，好喜歡各種顏色渲染開的過程，搭配燈光好像酒杯裡也是另一片星空的感覺～

▼ 下次如果有機會也會想體驗CoupleCouple的餐點，在晚間竟然吃得到蛋餅！其他像沙拉、義大利麵以及下酒菜也都有提供，而且我個人覺得他們餐點品質非常有水準，完全不輸外面的餐廳，是我會想回訪的餐酒館之一

一屋xCOUPLE² 台北中山餐廳資訊

營業時間: 17:30–02:00

聯絡方式: 0903509510

一屋xCOUPLE² Facebook:

https://www.facebook.com/1wucouple

一屋xCOUPLE² Instagram:

https://www.instagram.com/1wucouple/

地址: 104台北市中山區中山北路一段83巷18號



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