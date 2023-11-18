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【新北】林口站－森．BAR MORI酒吧 絕美森林系餐酒館！寵物友善，林口餐酒館推薦！

2023-11-18 23:06:27 Winnie 人氣：126
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Winnie

發表篇數：63篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：森．BAR MORI
phone02-2600-0830
place新北市林口區文化三路一段249巷40號
作者本次評價：
3.95
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
3.00
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【新北】林口站－森．BAR MORI酒吧 絕美森林系餐酒館！

到了週末不知道要去哪嗎？林口這間餐酒館「森．BAR MORI」，燈光美、氣氛佳，很適合約另一半或朋友來小酌暢聊！

請點個讚支持我分享更多美食　【台北】士林站－Cup'o Story 故事點心坊 走出童話

 

【新北】林口站－森．BAR MORI 寵物友善餐酒館

從林口捷運站步行約10分鐘即可抵達森．BAR MORI，google導航會導到這間店的後方，注意看到一間7-11，隔壁就可以看見森．BAR MORI的招牌囉！

 

【新北】林口站－森．BAR MORI 寵物友善餐酒館

出發前就有在網路上看到店內環境的照片以及介紹，覺得日式結合森林系的裝潢超級美！親自到訪後，又更能直接感受到店內的氛圍。

 

【新北】林口站－森．BAR MORI 寵物友善餐酒館

回顧照片時才發現角落有個森林系盪鞦韆，感覺很適合拍張照～

 

【新北】林口站－森．BAR MORI 寵物友善餐酒館

森．BAR MORI有多款調酒都與茶類做結合，吧檯後方懸掛的布條也營造出了茶樓的既視感。

 

森．BAR MORI菜單

【新北】林口站－森．BAR MORI 寵物友善餐酒館

【新北】林口站－森．BAR MORI 寵物友善餐酒館

這兩款是我們今天點的調酒，調酒以故事為包裝去呈現及介紹，頗有童趣，其他調酒可以到官方IG精選動態查看完整菜單。

 

【新北】林口站－森．BAR MORI 寵物友善餐酒館

【新北】林口站－森．BAR MORI 寵物友善餐酒館

每人低消$500，酌收10%服務費

 

餐點介紹

 

【新北】林口站－森．BAR MORI 寵物友善餐酒館

【台北】士林站－Cup'o Story 故事點心坊 走出童話熱紅酒(當日招待)

剛好最近晚上天氣轉涼，才坐下沒多久就有一小杯熱紅酒，十分暖胃，喝起來不澀、很順口。

 

【新北】林口站－森．BAR MORI 寵物友善餐酒館

【台北】士林站－Cup'o Story 故事點心坊 走出童話青鳥 $400

這款調酒的外型超吸睛！鳥巢裝著球型酒杯，邊邊還有一隻青鳥，有夠Q～調酒師介紹時，說青鳥喝起來會有葡萄軟糖的味道。我喝了一口之後，就對陳先生說，沒錯！這就是葡萄軟糖的味道，加上有氣泡，所以就像是葡萄軟糖汽水！令人意外的是，裡面竟然有加香菜酒，倒是完全喝不出香菜的味道，很酷！

 

【新北】林口站－森．BAR MORI 寵物友善餐酒館

【台北】士林站－Cup'o Story 故事點心坊 走出童話木瓜牛奶 $400

有看出來嗎？這個玻璃杯的造型是牛奶盒！一入口是哈密瓜的香甜滋味以及奶香味，尾韻則會慢慢帶出木瓜味，喝起來完全不苦，又冰又香甜，超適合我這種害怕喝到太苦的酒味的人，而且沒想到原來哈密瓜跟木瓜的味道搭在一起會這麼和諧，我們倆都更喜歡這杯帶給我們的層次感(*ฅ́˘ฅ̀*)

 

【新北】林口站－森．BAR MORI 寵物友善餐酒館

【台北】士林站－Cup'o Story 故事點心坊 走出童話日式醬封鴨胸 $420

相較於牛排，鴨胸口感較有嚼勁，配上一旁的芥末籽醬，多了一點酸來提味，跟酒滿搭的。

 

【新北】林口站－森．BAR MORI 寵物友善餐酒館

【台北】士林站－Cup'o Story 故事點心坊 走出童話紅酒醃製嫩肩牛排 $420

採用日式作法，先醃漬再舒肥，所以牛肉口感較軟嫩，沾上蛋黃液，多了股蛋香，整體吃起來是清爽的料理。

 

【新北】林口站－森．BAR MORI 寵物友善餐酒館

生菜上淋的胡麻醬跟平常吃到的不太一樣，沒有那麼濃稠，反而清爽很多，聽了介紹才知道原來他們家的胡麻醬加了榛果酒，難怪每一口都有一股榛果的香甜氣味，很喜歡這款淋醬，讓我頭一次覺得胡麻醬也可以弄得清爽又美味！

 

 

【台北】士林站－Cup'o Story 故事點心坊 走出童話

 

＼食記總結／

森．BAR MORI真的是一間又美又氛圍感十足的餐酒館，而且店家很貼心地在廁所提供衛生棉、漱口水之類的物品（還有很多但我忘了）！附近就是林口OUTLET，所以也可以先去逛逛，再跟三五好友或另一半來小酌一杯！調酒也很有特色，推薦給大家～！

 

By Winnie　【台北】士林站－Cup'o Story 故事點心坊 走出童話

 

------------【店家資訊】------------

森．BAR MORI

地址：新北市林口區文化三路一段249巷40號

電話: (02)2600-0830

營業時間：18:00~02:00(週二公休)

*可以訂位，每人低消$500，酌收10%服務費


 

 

【台北】士林站－Cup'o Story 故事點心坊 走出童話以上評論為個人心得及意見，僅供參考

【台北】士林站－Cup'o Story 故事點心坊 走出童話食記皆有時效性，造訪前可以看一下店家的網站

【台北】士林站－Cup'o Story 故事點心坊 走出童話本篇為合作邀約，文章皆為真實感受

 

 

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