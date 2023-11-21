「小小麥」是一間日式居酒屋，從開幕到現在幾乎每天都是滿滿的人潮，餐點從各式燒烤串物、炸物到烏龍麵跟蓋飯都有，每一種味道都十分到位而且價格也合理，雖然低消的要求是一杯飲品，但來居酒屋用餐一定都會點酒或飲品，完全不會有強迫消費的感覺，在舒適的氣氛中用餐可以讓上班的元氣瞬間恢復，不過因為評價非常好如果沒有事先訂位就真的要碰碰運氣或是現場排隊。

餐廳資訊

小小麥 名稱 : 小小麥(台北南西店)

電話 : (02)2558-2258

地址 : 台北市大同區南京西路338號

營業時間 : 週一~週四、週日 12:00-14:30、17:30-01:00

營業時間 : 週五~週六 12:00-14:30、17:30-02:00

粉絲專頁 : 小小麥台北南西店

從捷運北門站3號出口或中山站6號出口步行大約10分鐘左右就可抵達

餐廳環境

店門口旁邊都會有立牌寫上「本日限量」的餐點，如果不知道怎麼點可以參考看看

店內的座位大致可以分為三區，分別是左側吧台區，右側長桌區，跟後方的小包廂區

吧台區可以直接看到製作餐點的過程，不時能聞到陣陣的食物燒烤香，如果是自行前往或是2~3人就可以考慮坐這裡

如果是4人左右就會坐旁邊的長桌區，這樣圍起來聊天會比較方便

最後是小包廂區，如果用餐人數大於4人以上一定要先訂位，直接安排在最裡面也不怕被打擾

座位上會提供鹽跟七味粉讓客人自由使用

吧台區的上方有一整排的日式特色酒，很多種類都沒有看過，真的要來這裡才知道酒的品種遠比想像中的還要多

菜單

菜單的部分人氣串燒有圖片可以參考，光看到圖口水就快流下來了

背面是各式飲品，價格都算合理，最後把菜單交給店員時再告知要喝甚麼就可以，一定要說因為每人低消就是一杯飲品

這張就是要實際畫的菜單，因為當時真的滿餓的主要是以烏龍麵跟蓋飯為主，小菜跟串物各點一份

餐點介紹

飲品的部分點「柚子汽水」，看到這個瓶裝仿佛就置身在日本，去日本玩時滿喜歡這系列的飲料

還會另外附一個玻璃杯，裡面有少許冰塊，到進去後瞬間就多了一個居酒屋的感覺

另一杯飲料試點沙士就沒特別拍，不過裝到杯子後質感就瞬間提升不少

第一道是「柚香大根(白蘿蔔)」，是屬於涼拌的開胃小菜

上面除了有柚子皮外還有些許的辣椒粉，吃起來酸甜清脆帶點微微的辣非常開胃

第二道是「鮭魚+柚香雞白湯烏龍麵」，旁邊兩條炸鮭魚真的十分吸引人

酥炸過後有把油瀝乾，外面不會有明顯的油亮感

一夾起來就能聞到淡淡的鮭魚香味

一口咬下裡面的鮭魚非常香甜多汁，處理的很好不會有魚腥味

烏龍麵吃起來Q彈有勁，不會有過於軟爛的口感，而且吸滿湯汁真的會一口接一口吃不停

裡面還有附半顆糖心蛋，蛋黃的部分微微偏熟，不過吃起來一樣香濃Q彈

湯頭的部分柚子是用黃色的品種，香氣比較淡一點不過雞湯味非常濃郁，喝起來還滿清爽不會有油膩感

第三道是「柚子胡椒雞肉串」，上面綠色的就是綠柚子，香味會比較濃郁

雞肉烤得恰到好處，外皮微焦雞肉軟嫩，肉汁都完美鎖在裡面，吃的時候要小心雞汁流出

第四道是「玉子雞排蓋飯」，是屬於比較偏乾的蓋飯，湯汁的部分只有最上方的蛋汁

豬排的厚度非常厚，外皮炸得金黃酥脆，一口咬下十分過癮

飯的部分粒粒分明，搭配上方的玉子蛋一起吃口感非常滑順

玉子蛋上還加上洋蔥，吃起來清甜爽脆，可以減低豬排油炸的油膩感

最後把三種肉都放在一起，炸鮭魚因為已經先被我咬一大口所以看起來比較小，其實原本的大小跟雞肉串差不多厚度的部分就能看出豬排又厚又紮實

結論

忙碌一天後來居酒屋享受美食讓身體恢復元氣再適合不過，「小小麥南西店」在Google評論能維持4.5顆星的評論來吃過後就能理解大家為何這麼喜歡，食物的美味加合理的價格，怎麼點怎麼好吃，如果能坐吧台區真的可以考慮看看，滿滿的串物燒烤香以及親眼看餐點製作的過程非常的舒壓。多人一起聚餐還能多點幾樣燒烤跟炸物分著吃，完全不用擔心會點到不喜歡吃的味道。不過平日用餐時段幾乎都是滿座的狀態，建議可以先打電話詢問和預約，假日基本上沒預約就要排比較久的時間。