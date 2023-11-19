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奶霸Milk Bar｜三峽隱藏版人氣鍋煮奶茶，招牌黑白無常喝得到杏仁凍及嫩仙草! - 肉依小姐吃什麼

2023-11-19 11:14:00 肉依小姐吃什麼 人氣：104
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窩客好文

肉依小姐吃什麼

發表篇數：556篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：奶霸
place新北市三峽區光明路96號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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奶霸Milk Bar｜三峽隱藏版人氣鍋煮奶茶，招牌黑白無常喝得到杏仁凍及嫩仙草!

各位奶茶控要收藏這家店，位在新北三峽的奶霸Milk Bar，外觀看似不起眼但其實很厲害，飽受在地附近居民的喜愛，主打香醇濃郁的鍋煮奶茶，以及義大利精品級咖啡，最特別的還有黑白無常配料，一次能喝到杏仁凍以及嫩仙草，雙重咕溜的口感讓人大滿足，有來到三峽老街附近別錯過啦!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

環境分享

奶霸Milk Bar位於新北市三峽區的光明路，粉藍色的外觀看起來相當顯眼，距離三峽老街開車五分鐘左右可抵達，開車可停放於附近的收費停車格。

奶霸Milk Bar提供戶外的座位可以休息，在街邊喝著飲品看著風景，很有國外放鬆慵懶的氛圍。

奶霸Milk Bar的飲品都是現點現做，每日現煮的豐富配料，還有專業的頂級咖啡機，完全不輸外面連鎖店的完善設備。

菜單

奶霸Milk Bar以新鮮現做的手搖飲為主打，包含純茶、招牌鍋煮奶茶、咖啡、鮮奶茶、冰沙和水果系列，搭配七款不同的豐富配料。

飲品介紹

招牌黑白無常💰70元
招牌黑白無常是以鍋煮奶茶為基底，再加入杏仁凍以及嫩仙草兩款配料，杏仁凍的香氣濃郁不刺鼻，更凸顯出奶茶的香醇風味，伴隨著嫩仙草的清香及微苦特色，咕溜滑嫩的口感讓人滿足!

招牌經典拿鐵💰70元
▼相當講究的招牌經典拿鐵，使用義大利精品咖啡豆現磨萃取，再搭配滑順的鮮奶打造完美比例，咖啡香氣深韻圍繞口中，不得不說這杯真的很有水準！

爆打檸檬春茶💰60元
▼老闆強力推薦的爆打檸檬春茶，將新鮮檸檬片以手工爆打，釋放出檸檬果肉的酸香，再結合爽口的現泡茶，不會有苦澀的感覺，酸中帶甜的風味清爽又解膩~

飲用心得

看似隱藏的小店往往帶來驚喜，從外觀看起來平凡的奶霸Milk Bar，口味上卻出乎意料讓人驚艷，很喜歡招牌鍋煮奶茶的香濃風味，再搭配杏仁凍以及嫩仙草口感滿分，碰撞出從未感受的神奇感，距離三峽老街也不算太遠，買去配三峽牛角麵包就是完美下午茶!

店家資訊

奶霸Milk Bar

粉絲團：奶霸Milk Bar FB

地址： 新北市三峽區光明路96號

電話：0906-300-431

營業時間：11:00–22:00

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/




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肉依小姐吃什麼

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我是肉依，吃到好吃的東西，心情就會好整天☺️ 喜歡到處走訪吃透透，用文字紀錄美食的溫度。感謝正在閱讀文章的你，讓我們一起用食物認識全世界吧! 合作邀約歡迎來信:annie19951231@gmail.com

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