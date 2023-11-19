台北知名泡湯景點！陽明山溫泉「皇池溫泉御膳館」是台北人冬季泡湯的熱門打卡景點，偷偷和大家說用餐吃砂鍋粥，免費送大眾池泡湯，或是兩人同行要換成雙人湯屋也可以哦！用餐、泡湯的順序還能自己選！因為砂鍋粥至少要現煮30分鐘以上，建議大家先預訂砂鍋粥，直接泡完湯再享用美食，這樣最省時間！

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台北陽明山泡溫泉盛地 皇池溫泉御膳館

皇池溫泉御膳館是非常知名的溫泉景點，

一直在我口袋很久了，終於找到時間來踩點，真的超推薦！

原始文章出處：皇池溫泉御膳館 吃砂鍋粥免費送雙人湯屋

皇池溫泉御膳館有附停車場，但是需要小小走一點路，

而且又是山坡，大家要記得穿好走的鞋。

停好車走出來看到天然的景色，真的好壯觀哦。

皇池溫泉御膳館共有三館，

這裡最著名的賣點就是吃飯泡湯一次滿足！

用餐滿額就能免費泡湯，

一位用餐即贈大眾池、兩位用餐還能升等雙人湯屋，

可以自由選擇要先用餐或是泡湯哦。

皇池溫泉御膳館共有3館，

1館為湯屋跟餐廳，2、3館則為大眾池，

來這裡通常會用餐，建議大家先到1館預約砂鍋粥，

假日人潮非常多，

等待的空檔就先去泡湯比較節省時間，

我們是平日中午去，人潮不太多，

先吃完飯再去泡大眾池，在森林中泡湯真的好舒服！

皇池環境真的超級美，

隨手拍都是大片耶。

皇池以前是24小時營業，

現在有調整營業時間了哦，

大家出發前再注意一下。

營業時間：泡湯12:00-22:00

(清場時間 21:30)

有拍影片 可以快速看哦！

皇池溫泉御膳館 必吃砂鍋粥 熱炒美食

皇池溫泉御膳館最有名的就是現煮砂鍋粥，

堅持採用活鮮海產和生米熬製而成的濃粥，

鍋底內採用干貝、栗子、香菇…等10多種食材熬煮，

有多種口味：綜合粥、鮑魚粥 、魚片粥、活蝦粥、

田雞粥、芋香粥、紅蟳粥、鱔魚粥。

砂鍋粥新鮮現煮，至少要等30分鐘。



朋友和我推薦手工奶皇包也很好吃，

另外還有好吃的熱炒、蔥油餅、流沙包、麻辣湯包、

鮮肉包、鍋貼捲餅、素蒸餃等選擇。

餐廳中午12點開放，用餐限時90分鐘。

皇池溫泉御膳館 道地砂鍋粥菜單

皇池溫泉御膳館 道地砂鍋粥菜單供大家參考，

實際所有菜色不只這些，實際可上官網了解。

我們點的是紅蟳粥小的，四個大人一起吃覺得份量很多，

我看網路文章，最多人推薦的是「綜合砂鍋粥」，

小小一鍋裡面有紅蟳、活蝦、田雞，但是價格也比較高一點。

用活鮮海產和生米熬煮的粥，

鍋底內採用干貝、栗子、香菇…等10多種食材熬煮，

吃起來真的超鮮美。

蔗香土雞也很嫩，大家可以試看看。

在皇池餐廳個人當日消費滿400元，即贈「大眾池一次」(限當日使用)，

如果雙人也可選擇「雙人VIP半露天湯屋」，日式庭園造景隱密寬敞通風，是很多遊客的選擇。

每間湯屋需二人使用(依政令公告嚴禁一人單獨使用湯屋)。

提醒大家！需自備盥洗用具哦！

和家人一起來，我們選擇大眾池，需著泳衣和泳帽，

另外也有男女分開的裸湯哦。

皇池溫泉的泉源是世界聞名的青磺泉，

從地底自然湧出無污染的溫泉，

且地處青磺泉水脈聚集的地方，為早期紗帽山的指標泡溫泉所在地！







男女大眾池提供「青璜泉」、「白磺池」、「SPA水療池」，

「冷池 」、「 蒸氣室」與「烤箱」等設施，在大自然下泡湯，

吸收芬多精真的太享受！

文章中提及的商品價格、菜單、店家營業時間等資訊可能會隨時間調整，圖文僅供參考，最新資訊請以店家公告為準。



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皇池溫泉御膳館地址資訊

皇池溫泉砂鍋粥 御膳館

皇池溫泉御膳館遊記

地址： 112台北市北投區紗帽路42-1號

電話: 02-2862-3688

營業時間：泡湯12:00-22:00

(清場時間 21:30)



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雙人湯屋空間其實蠻大的，我覺得就算4個人一起泡也不會太擠，非常適合小家庭一起來泡湯。

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