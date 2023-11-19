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板橋網美拍照景點推薦 | 2023新北歡樂耶誕城打造4大展區、7條絕美光廊，捕捉最炫耶誕時刻

2023-11-19 13:43:14 饅頭弟 人氣：101
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窩客好文

饅頭弟

發表篇數：2060篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：新北市 > 板橋區

2023新北歡樂耶誕城熱鬧登場囉，展期為20231117202411

整個新北市政府周邊都將被打造成一個超吸睛的聖誕仙境

從市民廣場、站前廣場、萬坪公園，還有府中附近近40座被耶誕氛圍包裹的裝飾，簡直是步入了一個夢幻耶誕世界

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今年特別打造的天幕式耶誕樹「甜點星」！這不是一棵普通的樹，而是以抹茶蛋糕為靈感打造而成

樹冠的造型像是一個美味的抹茶蛋糕，讓人忍不住想一口咬下去

不僅如此，樹身的燈飾設計更是別出心裁，以兩層輕盈的薄紗天幕呈現，充滿光影美感

從樹頂向外延伸的設計，就像是一片燦爛的星空，點綴在整個新北市夜空中，將整個城市點綴成一片耶誕的夢幻仙境

2023新北歡樂耶誕城

活動時間：2023/11/17~2024/01/01

主燈秀時間為：每日17:30-24:00每半點、整點一次

周邊燈飾亮燈時間為：17:30-24:00

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別以為新北歡樂耶誕城只有美麗的燈飾，市民廣場更是設有豐富的遊樂設施，讓小朋友玩得盡興

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還有眾多精彩的攤販等待著你，這些攤販不僅提供美味的小吃，還有各種別出心裁的商品等你來挖寶

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今年的耶誕光雕投影展演秀可謂再度創新，突破了以往的限制

將光雕投影的範圍不僅僅局限在地面，更將其精彩光影延伸至大樓的上方

這可是一項非常獨特的創舉，絕對會讓整個城市的耶誕氛圍更上一層樓

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市府大廳也有聖誕造景

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巧克鼠歡樂頌

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甜蜜魔法隧道

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 百揚大樓天橋、板橋車站天橋、麗寶天橋-公車站旁、麗寶天橋-縣民大道上、新府天橋

小遠百天橋設有 7 大絕美光廊，是來到耶誕城不可錯過的拍照點，可以在這裡體驗在光中的浪漫氛圍

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誠品外面也有聖誕樹可以拍

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板橋車站附近也有裝飾

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板橋車站站前廣場－甜點小鎮，粉紅甜甜圈

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翻糖馬卡龍

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魔幻蛋糕城

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糖果屋

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哇！！還有粉紅小火車可以坐

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萬坪公園首次打造成「白爛貓的歡樂耶誕城」，簡直是獨一無二的主題呢！

一進入大大的迎賓入口，你會發現一幅生動的畫面，白爛貓和他的好友，包括臭跩貓和麻糬，正站在城門歡迎大家

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白爛貓的歡樂假期

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白爛貓耶誕禮物屋

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