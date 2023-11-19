哪一家手搖飲，料多到快滿出來？讓咀嚼控一試成主顧？

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捷運 美食 ｜ 金茶伍Woo Cha 季節限定飲品

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答案就是金茶伍-永和保平門市！就在樂華夜市周邊，從捷運頂溪站走路

只要10分鐘，交通超方便～

來自台南的飲料店 ！全村の希望-金茶伍！季節限定蘋果Q粿系列新上市！

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除了季節限定蘋果Q粿系列之外，其他還有很多選擇唷！

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捷運 美食 ｜ 金茶伍Woo Cha 季節限定飲品

蘋果Q粿果粒紅:Ｑ中帶軟，滑順的蘋果Q粿，裡面居然還有蘋果果粒！這杯還額外

加入新鮮的蘋果果粒，脆脆的口感～Max蘋果味，料超多～私心覺得紅茶比青茶喝起來

更順口！

蜂蜜蘋果紅茶：濃厚香醇的紅茶，喝起來整體充滿蜂蜜的香氣，還有脆脆

的蘋果果粒增添口感！天冷來杯熱飲，暖心又暖胃。

蘋果Q粿果粒青：甜脆酸甜的蘋果果粒，口感介於寒天跟果凍之間的Q粿，搭配青茶

！喝起來每一口都是蘋果味，吃炸物來一杯～既清爽又解膩，讚啦👍！

滿滿的蘋果Q粿，裡面吃得到蘋果果粒，再加上超多新鮮蘋果果粒～

真材實料，甜脆的口感，完全是咀嚼控的新歡！❤️

Q粿向珍珠宣戰！一次買太多杯怎麼帶回家？超可愛伍Q袋超人版保冷袋，

讓你提安心回家！只要在門市消費滿額250元，即可獲得限量保冷袋！

單售99元，凡購買飲品即可以29元加購！

吃貨感想：全台首創水果Q粿！來自台南的飲料店！ 全村的希望-金茶伍！

ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的水果Q粿，不像珍珠放久了會硬掉，Q粿好吃又軟Q，絕對是

咀嚼控的新歡❤️！季節限定的蘋果果粒茶，咀嚼控快來喝看看吧！

店家資訊

金茶伍Woo Cha-永和保平門市

地址：新北市永和區保平路25號

電話：02-2233-1616

營業時間：週一至週四 10:30-22:30

週五 10:30-23:00

週六至週日 11:00-23:00

FB:https://www.facebook.com/woocha0119

IG: https://www.instagram.com/woocha.tw/