哪一家手搖飲，料多到快滿出來？讓咀嚼控一試成主顧？
精選目錄
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捷運美食｜金茶伍Woo Cha 交通
答案就是金茶伍-永和保平門市！就在樂華夜市周邊，從捷運頂溪站走路
只要10分鐘，交通超方便～
來自台南的飲料店 ！全村の希望-金茶伍！季節限定蘋果Q粿系列新上市！
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除了季節限定蘋果Q粿系列之外，其他還有很多選擇唷！
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蘋果Q粿果粒紅:Ｑ中帶軟，滑順的蘋果Q粿，裡面居然還有蘋果果粒！這杯還額外
加入新鮮的蘋果果粒，脆脆的口感～Max蘋果味，料超多～私心覺得紅茶比青茶喝起來
更順口！
蜂蜜蘋果紅茶：濃厚香醇的紅茶，喝起來整體充滿蜂蜜的香氣，還有脆脆
的蘋果果粒增添口感！天冷來杯熱飲，暖心又暖胃。
蘋果Q粿果粒青：甜脆酸甜的蘋果果粒，口感介於寒天跟果凍之間的Q粿，搭配青茶
！喝起來每一口都是蘋果味，吃炸物來一杯～既清爽又解膩，讚啦👍！
滿滿的蘋果Q粿，裡面吃得到蘋果果粒，再加上超多新鮮蘋果果粒～
真材實料，甜脆的口感，完全是咀嚼控的新歡！❤️
Q粿向珍珠宣戰！一次買太多杯怎麼帶回家？超可愛伍Q袋超人版保冷袋，
讓你提安心回家！只要在門市消費滿額250元，即可獲得限量保冷袋！
單售99元，凡購買飲品即可以29元加購！
吃貨感想：全台首創水果Q粿！來自台南的飲料店！ 全村的希望-金茶伍！
ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的水果Q粿，不像珍珠放久了會硬掉，Q粿好吃又軟Q，絕對是
咀嚼控的新歡❤️！季節限定的蘋果果粒茶，咀嚼控快來喝看看吧！
店家資訊
金茶伍Woo Cha-永和保平門市
地址：新北市永和區保平路25號
電話：02-2233-1616
營業時間：週一至週四 10:30-22:30
週五 10:30-23:00
週六至週日 11:00-23:00
FB:https://www.facebook.com/woocha0119
IG:https://www.instagram.com/woocha.tw/