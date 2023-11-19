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【捷運美食】頂溪站｜金茶伍Woo Cha｜ 來自台南的飲料店，全台首創水果Q粿，向珍珠宣戰！

2023-11-19 15:07:11 Mio醬 人氣：102
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Mio醬

發表篇數：228篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 永和區

造訪商家：金茶伍永和保平門市
phone02-2233-1616
place新北市永和區保平路25號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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DSC06705

 

哪一家手搖飲，料多到快滿出來？讓咀嚼控一試成主顧？

 

 

精選目錄

  捷運美食金茶伍Woo Cha交通  

捷運美食金茶伍Woo Cha Menu

捷運美食金茶伍Woo Cha 季節限定飲品

 

 

🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎

 

                   捷運美食金茶伍Woo Cha 交通                 

DSC06758 DSC06756

答案就是金茶伍-永和保平門市！就在樂華夜市周邊，從捷運頂溪站走路

只要10分鐘，交通超方便～

 

 

DSC06690 DSC06750

來自台南的飲料店 ！全村の希望-金茶伍！季節限定蘋果Q粿系列新上市！

 

🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎

 

                          捷運美食金茶伍Woo Cha Menu                         

永和保平門市.八德廣福門市.林口長庚門市.新竹長春門市_ok-q8ipsb4u2fcc3p3vlvqkqfk4ipdxl97yczc489zae0

除了季節限定蘋果Q粿系列之外，其他還有很多選擇唷！

 

🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎

 

             捷運美食金茶伍Woo Cha 季節限定飲品              

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蘋果Q粿果粒紅:中帶軟，滑順的蘋果Q粿，裡面居然還有蘋果果粒！這杯還額外

加入新鮮的蘋果果粒，脆脆的口感～Max蘋果味，料超多～私心覺得紅茶比青茶喝起來

順口！

 

蜂蜜蘋果紅茶：濃厚香醇的紅茶，喝起來整體充滿蜂蜜的香氣，還有脆脆

的蘋果果粒增添口感！天冷來杯熱飲，暖心又暖胃。

 

DSC06722 DSC06733

蘋果Q粿果粒青：甜脆酸甜的蘋果果粒，口感介於寒天跟果凍之間的Q粿，搭配青茶

！喝起來每一口都是蘋果味，吃炸物來一杯～既清爽又解膩，讚啦👍！

 

滿滿的蘋果Q粿，裡面吃得到蘋果果粒，再加上超多新鮮蘋果果粒～

真材實料，甜脆的口感，完全是咀嚼控的新歡！❤️

 

DSC06739

Q粿向珍珠宣戰！一次買太多杯怎麼帶回家？超可愛伍Q袋超人版保冷袋，

讓你提安心回家！只要在門市消費滿額250元，即可獲得限量保冷袋！

單售99元，凡購買飲品即可以29元加購！

 

吃貨感想：全台首創水果Q粿！來自台南的飲料店！ 全村的希望-金茶伍！

ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的水果Q粿，不像珍珠放久了會硬掉，Q粿好吃又軟Q，絕對是

咀嚼控的新歡❤️！季節限定的蘋果果粒茶，咀嚼控快來喝看看吧！

 

 

店家資訊

金茶伍Woo Cha-永和保平門市

地址：新北市永和區保平路25

電話：02-2233-1616

營業時間：週一至週四 10:30-22:30

       週五 10:30-23:00 

               週六至週日 11:00-23:00

FB:https://www.facebook.com/woocha0119

IG:https://www.instagram.com/woocha.tw/

 

 

 

 

文章標籤

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