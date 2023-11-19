台中大份量早午餐推薦！這間位在中科商圈裡的小紐約 Little New York Cafe可是台中人氣早午餐店，除了大份量早午餐外，還有各式各樣的義式料理，有著國外異國風情的用餐氛圍，非常適合多人來聚餐呢

小紐約 Little New York Cafe位置

小紐約 Little New York Cafe位在台中西屯區西屯路三段，靠近玉門路，近台中永安郵局、宜寧高中，除了路邊停車格，附近也有收費停車場，交通非常便利

小紐約 Little New York Cafe環境

小紐約 Little New York Cafe的裝潢走美式鄉村風，讓人彷彿置身於國外，帶有溫馨的氛圍，座位分前後兩區，前區以吧檯式座位及一般2-4人座為主，這邊比較適合一或兩人前來用餐的客人

往後走這邊的用餐區空間更寬敞，座位數也比較多，有著明亮的採光，還有舒適的沙發座椅呢

小紐約 Little New York Cafe菜單

爐烤小戰斧豬法式吐司 360元

來到小紐約 Little New York Cafe必點的早午餐，瞧瞧這一盤裝的滿滿滿，內容物超澎派，裡頭包含主角戰斧豬排，還有炒嫩蛋、起司馬鈴薯、生菜沙拉、法國吐司、炒菇菇及百香果

小紐約 Little New York Cafe的法式吐司是以軟法為基底，沾上蛋液煎至金黃色澤，再撒上糖粉，麵包口感鬆軟濕潤，帶有淡淡的甜味

這裡的馬鈴薯是一整顆的，上頭淋上起司醬再搭配培根丁，連小朋友都吃得津津有味

戰斧豬排一共有兩大塊，採用爐烤方式，醬烤非常入味，肉質也很軟嫩，讓人吮指回味

西西里烤蛋番茄燉馬鈴薯牛肉鍋 300元

又是一道超澎派的早午餐，主角是西西里烤蛋番茄燉馬鈴薯牛肉鍋，旁邊搭配胡麻醬佐生菜沙拉、炒菇菇、薯條、麵包及百香果

光是鐵鍋中的西西里烤蛋番茄燉馬鈴薯牛肉就超多料，上頭是滑嫩的太陽蛋，底下滿滿的馬鈴薯、番茄及美國板腱，單吃鹹香十足，帶著茄汁的酸甜，也可以搭配著麵包一同享用

主廚毒癮奶油海鮮義大利麵 290元

小紐約 Little New York Cafe的義大利麵醬汁還挺多樣化的，很多口味是外面比較少見的，其中這道海主廚毒癮奶油海鮮義大利麵是店裡頭的人氣招牌，採用紹興酒、辣油及鮮奶油等食材下去製成的毒癮奶油醬，搭配蝦子、淡菜、蛤蜊、透抽等豐富海鮮

糖糖還蠻喜歡小紐約 Little New York Cafe的毒癮奶油醬汁，濃郁奶香中帶著淡淡酒香味，尾韻帶點微辣，吃起來還蠻爽口的，不是重口味的醬汁，將海鮮佐上醬汁享用也很好吃

炙燒菲力骰子牛肉燉飯 6oz 415元

這道炙燒菲力骰子牛肉燉飯一上桌，糖糖立馬被那撲鼻而來的松露香給迷住啦～裡頭的炙燒菲力肉量還不少，搭配份量十足的黑松露燉飯，上頭佐上巴薩米克油醋醬增添風味

小紐約 Little New York Cafe的炙燒菲力肉質相當軟嫩，熟度大概是七分熟，嚼起來帶有濃郁的肉香，這份量吃的好滿足

底下的黑松露燉飯也表現得不錯，米粒燉煮得相當透徹，每一口都帶有濃郁的黑松露香氣

加點套餐附上的主廚特製濃湯是蕈菇濃湯，湯頭濃郁，奶香迷人，裡頭還可以吃到滿滿的蕈菇

蜂蜜肉桂拿鐵 150元／荔枝玫瑰鮮奶茶 150元

拿鐵裡頭加入了蜂蜜及肉桂，讓香醇拿鐵多了蜂蜜的香甜及肉桂的迷人香氣，層次更加豐富；荔枝玫瑰鮮奶茶是以荔枝紅茶為基底，加入玫瑰花瓣及鮮奶，喝起來帶有淡淡的玫瑰花香及荔枝的清甜，深受女孩們的喜愛

抹茶奶昔 180元／水蜜桃葡萄柚綠茶 130元

抹茶奶昔是採用靜岡抹茶粉搭配香草冰淇淋打製而成，喝起來帶有淡淡的抹茶香，整體不會太過甜膩；另一杯水蜜桃葡萄柚綠茶，裡頭還可以看到新鮮的葡萄柚果肉，喝起來酸酸甜甜的，除了葡萄柚的酸甜，還多了水蜜桃的香甜，這杯還挺解膩的

小紐約 Little New York Cafe主打澎派早午餐及義式料理，價格親民，份量又實在，不管平假日中間都不休息，非常適合多人聚餐呢，推薦給喜歡吃早午餐及義式料理的朋友們