匾十堂位在中壢新生路上，主打手作餛飩專賣，特別的地方是24小時不打烊，從早餐一路吃到宵夜。對於夜貓族來說，簡直是福音！除了招牌餛飩，還有滷肉飯、梅干肉燥飯、厚呷肉片麵及滷味時蔬小品等選擇。如果你對這家24小時營業的匾十堂有興趣，不妨一起去探店吧！而且他們目前正在招募會員，推出了雙重好禮，不僅可以免費品嚐扁食（限量5000份），滿300元消費時還享有85折優惠喔！

匾十堂怎麼去？

匾十堂坐落於新生路和中央西路一段的交界處，是中壢大同商圈內的美食，鄰近有之和牛和龜記新生店。開車或騎車前來，附近有路邊停車格。匾十堂的外觀以清新的藍、白和黃色調為主，營造出一種自然、明亮的氛圍。整體氛圍輕鬆愜意，使人不禁放慢腳步，準備好好享受一頓美好的餐點。

店門前的木雕匾額更是一個充滿故事的精彩角落，不僅是一個品牌的象徵，更是創辦人送給自己的一份特別禮物。匾額的左下角刻有創辦人的出生年份和出生地「池上」，讓每位品味者在品嚐美食的同時，感受到了創辦人獨特的情感投入和用心經營。

匾十堂優惠資訊

匾十堂歡慶新店開幕，現正熱烈招募會員，推出雙重好禮喔！

1、扁食免費招待（乾/湯擇一）！限量5000份，快來領取吧！

2、滿300元即享85折優惠，一次就能享受超值折扣！

以上禮遇領券後30日有效，讓你品味匾十堂美食的同時，還能享受更多驚喜。趕快加入會員，一同享受這份開幕的獨家盛宴吧！

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匾十堂環境介紹

匾十堂的冰箱櫥櫃上擺滿了各式各樣的小菜，都是以當季時節的新鮮食材為主，為你的用餐體驗增添更多選擇。

匾十堂的餛飩是用心手工現做的，你可以透過玻璃櫥窗清晰地看到熟練的手藝在包裝每一顆餛飩。

在拍攝餛飩的時候，老闆非常熱心地拿出他們的米袋給我拍攝，並告訴我，匾十堂所使用的是正宗的池上米。

匾十堂的內用環境設計明亮且整潔，溫馨的氛圍中約可容納24人，提供2-4人桌。

匾十堂的餐具需要自行取用，旁邊貼心地備有各式調味醬。

匾十堂菜單

匾十堂提供便捷的掃碼點餐服務，目前無紙本菜單。菜單豐富多樣，包括手工餛飩、麵食、米飯、湯品、特色小食以及滷味時蔬小品，滿足各種口味需求，還有超貼心的套餐選擇。

餐點

在匾十堂點了他們的招牌手工餛飩湯、乾麵和米飯，再加上滷味，真的是吃得超滿足！聽老闆說，他們所有的食材都是自家製作的，對於品質非常的講究。

鮮肉扁食湯(新會員免費送)

鮮肉扁食湯是新加入會員免費送，老板實在是大方到不行，居然打算送出5000份！各位趕快拿起手機來換取吧，別錯過這個機會。店家的餛飩可都是精心手工包的，餛飩皮超有彈性，裡面還塞滿了美味的黑豬肉，香氣十足，嚼入彈性好的不得了～

川味麻辣水晶餃

匾十堂的水晶餃有點特別，是用機器做成圓形的，跟一般的水晶餃形狀不太一樣。這款水晶餃搭配的是川味麻辣醬，老板還特地取自四川當地的椒麻，所以吃起來真的是麻辣的味道。而水晶餃的外皮超有嚼勁，一口咬下內餡飽滿，真的是滿足感十足！

厚呷肉片麵

厚呷肉片選用的是黑豬前腿，再加上一點醬和油蔥酥做簡單的調味，吃起來肉質真的有一種帶嚼勁的口感，搭配上麵條，口感更加豐富。

梅干肉燥飯

匾十堂的梅干肉燥飯真的是料多實足！除了梅干肉燥，還會搭配上阿里山筍乾、油豆腐和醃漬小菜，這樣的搭配真的是美味又豐富。店家的梅干更特別，選用苗栗客家醃漬酸菜，味道香氣四溢且鹹香，實在是味蕾的享受。再搭配上池上米，一口接一口根本停不下來！這真的是一碗讓人扒光光的飯啊！

豐富滷味拼盤

匾十堂的滷味拼盤有分國民、豐富和豪華三種，依照份量去做挑選，滷味的食材都是由店家搭配。我們那天裡面有滷蛋、豬頭皮和海帶等，每一樣都滷得很夠味。

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