高雄美食【大大廚房】鳳山區／文山特區／不貴又好吃的家常菜／午仔魚一夜干／芋頭雞肉飯／金沙中卷／花雕雞／調皮搗蛋((附菜單

店名：大大廚房

地址：高雄市鳳山區文濱路71號

電話：07 777 6325 / 07 777 7623

營業時間：11：00～14：30 / 17：00～21：00

《誠實揭露：本文為店家合作文》

大大廚房開在靠近鳳山這邊的三民區，也就是大家常說的文山特區。

除了公有停車格之外，附近也有一些私人停車場，

以平日中午來說，是還滿好停車的。

大大廚房的空間還滿大的，有一樓小桌面跟二樓的大圓桌，

聽老闆娘說，平常日的來客量還好，

但是假日人就會比較滿，

建議大家如果是假日要來吃還是要先訂位比較好。

因為沒有收服務費，

所以餐具的部分也是採自助式的。

飲料也有常見的那些，

不過可以看到午後紅茶跟大院子的旺來芭樂與芭樂檸檬感覺還滿特別的。

大大廚房的菜單很簡單，只有一面，直接畫上去就可以。

旁邊也有一本可以純看照片的菜單，

會這樣說是因為裏頭沒有價格。

菜單１

菜單２

菜單３

菜單４

菜單５

菜單６

菜單７

菜單８

菜單９

菜單１０

菜單１１

菜單１２

菜單１３

菜單１４

櫛瓜炒菇（220元）

櫛瓜切的豪邁，吃起來也很有保水性跟彈性，

據老闆娘說這樣切的話，外帶之後比較不會變成軟軟爛爛的。

裏頭還有木耳跟香菇，是一道相對健康的料理。

芋頭雞肉飯（小 55元）

大大廚房跟好家廚房是姊妹店，

順便附上好家廚房的資訊：

地址：高雄市左營區立文路90號（捷運巨蛋站步行五分鐘）

電話：07 556 1025

營業時間：11：30～14：30 / 17：00～21：00

官網：https://www.haujia.com.tw

之前好家廚房就有吃過這個芋頭雞肉飯。

高雄美食【好家廚房】好吃的鮮果魚片，美味的宮保雞丁，一定要吃吃看的宮保豬腳

當時是2020年，經過了兩年之後，

價格小漲5元，還在可以接受的範圍，

而且感覺起來芋頭有變大快一些。

不知道是不是錯覺，

但是這一次吃會覺得雞肉更有味道跟口感，比上次的更好吃一些。

調皮搗蛋（190元）

這個是由雞蛋，鹹蛋，皮蛋所組成的蛋料理，

跟我們熟知的三色蛋不同，

並不是用蒸的方式呈現，而是用煎的方式。

上頭還淋上的美乃滋跟柴魚片，

我覺得柴魚片不錯，但是美乃滋稍微多了一些。

如果美乃滋是放在旁邊，讓需要的人自己沾，我應該會更喜歡，

會這樣說是因為我平常吃煎蛋是不放鹽也不放醬油的那種。

這個蛋體本身很厚，

而口感則是偏軟，並不像三色蛋吃起來會有的彈性。

鮮筍雞湯（130元）

喝起來甘甜，筍子很大塊，而且雞肉也不少。

豬肚花生排骨湯（85元）

因為看到有豬肚，所以就點了這個，

兩碗湯的湯底味道有點像，差別主要在於裏頭食材再增添的味道。

花雕雞（260元）

上桌時可以聞到花雕酒的香氣，

雞肉吃起來口感不會乾柴，

是一道會讓人喜歡的雞肉料理。

金沙中卷（260元）

剛上桌的中卷帶著炸物與鹹蛋黃的香氣，

也是當天氣味最迷人的一道料理。

蛋黃的鹹香配上中卷的鮮味，非常的下飯。

旺來芭樂（150元）

我覺得這個滿好喝的，

比同品牌另一個飲料 芭樂檸檬更讓人喜歡，

而且還很貼心的附上冰桶。

宮保豬腳（260元）

這個是我上一次吃完好家廚房之後非常滿意的宮保豬腳，

不過這一次吃起來的感覺跟上次有些不太一樣，

確實在辣味上更多了一些，但是豬腳本身的味道就有些不足。

口感跟份量本身都沒有什麼問題，

豬腳吃起來很軟，雖然不會到入口即化，

但是確實不太用咬就可以分開。

只是會覺得如果可以滷的更入味一些就好了，

當然，也可能是我最近吃的比較鹹了一些。

鳳梨蝦球（300元）

可能是因為對於這道菜有既定的印象，

所以不會覺得美乃滋的味道會是干擾，

不過如果可以不要這麼豪邁的擠上去就好XDDDD

中間有一些鳳梨，可以配著炸蝦一起吃，

大大廚房用的不是那種發過的蝦仁，

所以吃起來不會有那種很脆彈的口感，

不過吃起來也比較健康一些，可以吃得到比較紮實的蝦肉。

宮保大腸（300元）

對比剛剛的豬腳，我覺得這個宮保大腸比較沒有這麼辣，

大腸吃起來軟中帶點彈性，配上微辣的醬汁是很開胃與下飯的味道。

鴨血也不錯吃，不過我個人比較喜歡大腸就是，

但是這個我跟人喜好有關，跟兩種食材的好壞無關，

因為就算是麻辣鍋，我也是比較喜歡吃豆腐，而不是鴨血。

午仔魚一夜干（320元）

這個當天吃到最讓人喜歡的料理，

因為魚皮非常的脆，而魚肉則是很細緻的嫩。

以半煎炸的方式去處理，

老闆娘特別強調這個不是用冷凍的午仔魚，

而是用新鮮的下去處理，可以吃得出魚肉的鮮甜。

魚鰭的尾端很酥脆，可以一小段一小段的咬來吃吃看，

魚頭就看個人，我可以咬碎其中比較薄的那一邊，

但是比較後的那一邊就沒有辦法。

感想：

大大廚房的價格不貴，主要是做家常菜，

雖然是這樣說，但是這些「家常」菜，

對於不常開伙的人來說，好像也沒有這麼「家常」的感覺XDDDD

我認為大大廚房提供的是一個比較不貴的中式料理，

從中午可以簡單吃完芋頭雞肉飯配上豬肚花生排骨湯，

到晚上四個人一起吃的五菜一湯，或是更多更豐富也行。

大大廚房的菜基本上並不會有太特別的品項或是很精緻擺盤，

而是以一種比較平易近人的方式呈現。

大大廚房是屬於可以輕鬆自在的用餐，相對沒有壓力的環境，

不管是價格，裝潢，還是店員給人的感覺，

很適合全家大小一起來吃飯，

也難怪店家會說假日的晚餐可能連二樓都會坐滿。

我喜歡這一次吃到的午仔魚一夜干，芋頭雞肉飯，金沙中卷，花雕雞，

這四道菜給我留下了比起其他料理更好的印象，

也推薦給大家，來吃大大廚房可以試試看。

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