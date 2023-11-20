第一次跟朋友約在烘焙麵包店下午茶

最大原因就是我很想吃花咲的布丁很久了

而且花咲除了麵包之外咖啡也很有水準

店面位置坐落在濃烈古典歐風的住宅大廈一樓

溫暖木色跟純白招牌的外觀清新宜人

門口的小松鼠吃麵包Logo無敵可愛

兩邊希臘柱高聳貴氣十足

更襯托了花咲木質日系自然風格

一入店就可以聞到滿滿小麥麵包香

有各種日式跟歐式麵包令人眼花撩亂

價格都是幾枚銅板就可以購入

沿著牆邊有更多鹹甜口味陳列

空的部分貨架看得出有不少麵包已經跟著客人回家

每日出爐兩次的麵包數量有限真的晚來就會賣完

店內不僅麵包好吃也有很有水準的咖啡

一樓的開放式廚房空間非常乾淨清爽

內用座位區位置不多但非常可愛精巧

有兩桌靠牆窗邊的雙人座位

椅子都是沉穩的深棕咖啡色系很有Antique感覺

轉角的室內有一組大桌可以供多人使用或是切成兩組併桌

簡單溫馨的空間很舒服

飲品菜單海報非常可愛有設計感

咖啡跟茶飲選項不少而且價格平價

難得有遇到幾乎所有飲料都有M跟L尺寸區別

跟朋友一人一杯飲品加上可愛的小點心

購買麵包外帶的話會用印有Logo的紙袋包裝

包裝上的松鼠可愛到很想剪下留下收藏

焦糖布丁 TWD65

花咲的布丁真的吃第一口就立刻拍打朋友的肩膀說這也太好吃的程度

上層有著打發的鮮奶油是其他地方沒遇過的做法

從上到下足足有三層不同的內容物架構口感層次豐富

頂層的鮮奶油口感有點很像在品嘗雪花的感覺

使用優秀的雞蛋、光泉鮮乳跟巴布亞新幾內亞產區的香草豆莢

原料食材非常優質

鮮奶油清爽甜蜜完全不膩

布丁本人口感柔滑Q彈完全沒有孔洞

底層的焦糖液帶著微苦焦香

還有點類似糖葫蘆外殼的焦糖脆片感

讓人意猶未盡不僅吃完還努力清空不放過邊邊的一絲一毫

杏仁奶油吐司 TWD55

原本打算外帶回家的吐司因為吃了焦糖布丁後整個開胃

忍不住提早吃了隔天的早餐

滿滿的杏仁粒有著烘烤後的濃郁堅果香

均勻鋪平的奶油溶化後融入麵包中帶來黃油的香味

麵包本身非常柔軟富有彈性

口感濕潤外部酥脆

甜度不會太甜會讓人一下子就嗑完整片

蘋果醋 (M) TWD50

清甜的蘋果醋漸層感非常漂亮

攪拌均勻後飲用有著很香的蘋果味

醋味的清爽酸度很適中不會太酸

雖然我個人會更愛酸度更高的果醋

冰美式咖啡 (L) TWD70

既然有大杯咖啡對我這個需要咖啡因的人來說一定點大的

冰美式喝起來很消暑解膩

果然是搭配甜點或麵包的好搭檔

果酸香酸度明亮但不會澀

有著甘甜的莓果感覺

檸檬美式 TWD85

禁不住想念佳興檸檬汁的味道

臨走前又多帶了一杯檸檬美式

喝起來酸度真的很夠非常酸爽夠味

只是分量真的很迷你一下就喝完

花咲的麵包真的樣樣好吃又很實惠

如果是在我家附近應該會成為我每週光顧的麵包店

特別是布丁真心推薦超級特別又美味

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/08/27

花費: NTD325(蘋果醋+咖啡+布丁+吐司各1)

FlourishBakery花咲

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08:00-19:30

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: No

有無限時: No

低消限制: Yes (每人一杯飲品)

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址: 〒 220新北市板橋區文化路二段225巷9號

電話: 02-2255-6500



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