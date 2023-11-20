2023新北歡樂耶誕城 夢幻甜蜜開城囉～～超可愛的桑塔熊陪伴歡樂耶誕！！

🎅🎄一年最期待的就是聖誕節🎄🎅

今年首度出現的天幕聖誕樹超夢幻，用各式甜點造景營造甜蜜幸福耶誕～搭配音效+燈光+光雕動畫+人造雪(下雪）

還有超受歡迎的免費兒童遊樂設施，讓大人小孩都沈浸在歡樂桑塔熊世界裡💕

🎄活動名稱：2023新北歡樂耶誕城

📅活動日期：2023/11/17~2024/01/01

💡亮燈：主燈 ☞ 17:30-22:00 每整點、半點 ; 周邊 ☞ 17:30-24:00

🎡遊樂設施：活動期間11:00~22:00，整點休息五分鐘～

🎫免費入場

🗺️交通資訊：

🔸捷運：板南線板橋站2號出口、 板橋站3號及3A出口、或府中站

🔸火車/高鐵：板橋車站下車後，步行約5分鐘

🔸停車場： 市民廣場停車場 、板橋火車站停車場 、特專三停車場

新北耶誕城總共分為新板燈區、府中燈區兩個區域，新板燈區是每年的主燈區所在區域，也是人潮最多的！ 我們每年帶著孩子來大部分都是踩點新板燈區，遊樂設施也都是在這個區域，就跟大家分享2023年新板區裝置囉🥰 新板展區---市民廣場(主燈區) 主燈秀時間：每日17:30-22:00每整點、半點一次，每次5分鐘 (假日將視舞台活動時間調整為無聲版主燈秀，詳情請見系列活動)

今年將耶誕樹打造成抹茶蛋糕，周圍設置大大小小繽紛的甜點蛋糕，包含摩卡蛋糕、提拉米蘇、草莓甜心、莓果蛋糕、黑色甜蜜、杯子蛋糕及大理石蛋糕，竹筍上閃爍星星氣膜，走進竹筍的天幕底下，夜間仰頭觀望可看見滿天繁星，層層光影美感設計，不管哪個角度都能滿足攝影人。

不同的燈光變換，拍起來有著不同的感覺，在廣場B1可以完美地拍出人物與主燈的合照，角度不太需要喬就能有完美照片！

白天看則是宛如蛋糕糖霜般點綴整個耶誕樹，濃厚的甜蜜氛圍佈滿整個新北市，讓大家白天晚上都能感受濃濃的耶誕味。

粉紅甜心旋轉木馬 是大小朋友最愛的拍照打卡景點，平日白天來排隊人潮比較少，越晚越多人就需要久候等待，遊樂設施都是免費遊玩，未滿100公分都需要大人陪同喔。

杯子蛋糕圓舞曲 坐上可愛杯子蛋糕造型的旋轉杯裡，帶你旋轉到甜點世界裡吧！小孩都不怕頭暈轉超級快～😂

桑塔熊FUN樂園在新北市政府一樓大廳，童心耶誕節慶元素設計，打造大型氣膜藝術裝置，無敵可愛！有工作人員可以幫忙拍照。

熊麻吉 桑塔熊與他的好朋友們 （市府南大門）

巧克鼠歡樂頌 上下的探頭觀察著路過的民眾，逗趣的表情超可愛。（ 新府路、中山路口）

Xmas故事屋 很喜歡這個造景，把耶誕氣氛拉到最滿。（ 縣民大道、新站路口）

甜蜜魔法隧道 白天拍也很美的裝置藝術（ 新府路口廣場）

超可愛的雪人禮物盒造景也是不能錯過啊！！

好樹成雙大道 充滿童趣的耶誕元素，大型的打卡美拍燈光裝置物，兄妹說好像彎腰的聖誕樹超可愛。市民廣場（新站路人行道）

天使祝福大道 傳遞節慶喜願的天使妝點街頭，今年的大道燈飾都佈置得超美必拍！市民廣場（中山路人行道）

星想事成大道 以五芒星造型打造而成的拱門，拍起來也很有巨星光芒🤭市民廣場（新府路人行道）

紫藤精靈光廊 今年有七大特色光廊，分佈的區域蠻廣的，腳力好的朋友可以每個都去拍拍哦。這個光廊是市府廣場往板橋大遠百的天橋～最令人期盼的浪漫光廊，首度以花花世界的元素打造（新站天橋）

市府廣場周邊都是絢麗繽紛的燈海，隨便一處都能找到美拍點，怎麼拍怎麼美啊～！

周邊特色攤販也販賣許多吃喝及聖誕商品，荷包很容易就失守啊😂

看到聖誕飾品都會好想買，光看就能帶給人滿滿的幸福感及儀式感。

新板展區---站前廣場(甜點小鎮）

翻糖馬卡龍 耶誕六小福中的可愛擔當-馬卡龍，眼睛還會變成愛心眼有夠萌。

魔幻蛋糕城 為蛋糕大型耶誕樹裝置藝術作品，結合了音樂、轉動機械燈光秀，還會 精細地模擬出飄雪的效果 。

Pink Donut 粉嫩色調的超大型可愛甜甜圈，熱愛甜甜圈的兄妹馬上說要拍😆

糖果屋 巧妙地將耶誕節的歡樂氛圍與甜蜜的糖果元素融合，超華麗的金黃色調，金碧輝煌啊！

市集氛圍也超級棒，薑餅屋很有異國情調。

冰淇淋嘟嘟小火車 鏘鏘！鏘鏘！嘟……！小火車頭來囉，小朋友最愛的遊樂設施之一，來這完全免費，超體貼父母荷包啊！

粉浪漫籃寶堅尼 專屬於新北歡樂耶誕城的粉紅色耶誕樹，就是櫻花球椅啦！這個設施近幾年真的超夯，很常見的遊樂設施，大小朋友都很適合玩，也很適合擺拍。

這區賣比較多的熱食，很推薦『神田雕燒本舖』鯛魚燒超好吃，兩個老闆都是日本人喔～

周周都有活動～假日限定主題，有演唱會、嘉年華、運動派對、挖寶活動、耶誕市集等。