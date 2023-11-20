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北投牛肉麵【紅燈籠牛肉麵食餐廳】北投復興公園旁/燈亮有飯吃/北投在地平價美味古早味小吃

2023-11-20 08:40:24 大海愛上藍天 人氣：97
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窩客好文

大海愛上藍天

發表篇數：1541篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：燈亮客來，大紅燈籠高高掛
phone0976-429-464
place台北市北投區大興街127號
作者本次評價：
4.45
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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燈亮有飯吃！北投復興公園旁有間古早味牛肉麵，這裡有祖傳好味道，相傳是李家老奶奶的傳家秘訣，讓紅燒牛肉麵的湯頭甘醇回甘，牛肉軟嫩，麵條Q彈好吃，很適合泡完溫泉後，來一碗熱騰騰的牛肉麵，暖心又暖胃。

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高掛燈籠是紅燈籠的特色，讓你遠遠地看到紅燈亮，表示有營業，充滿溫韾喜氣的氛圍～影片分享

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店內座位乾淨舒適，上面掛滿紅燈籠，感覺喜氣洋洋。

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醬料區有提供辣油、牛油和酸菜，喜歡吃辣的別忘了加上一匙，可以提升香味和層次感。

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最新DM，實際DM以店家為主，不夠可以加麵20元，加飯10元。

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紅燒牛肉麵140元，沒想到給的牛肉超大塊，份量也蠻多的，重點是不會太硬，滷的相當入味好吃，尤其是它的湯頭清甜還會回甘。

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牛肉湯麵65元，可以選擇粗或細麵，粗麵像拉麵一樣口感較Q，我們選擇細麵較細。

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周邊景點：新北投車站，在北投捷運站旁，走路約5分鐘到達。

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離北投復興公園泡腳池約3分鐘，走路即可到達，相當便利，很適合泡湯後來此飽餐一頓，為北投在地平價牛肉麵。

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燈亮客來x紅燈籠牛肉麵食餐廳：台北市北投區永興路一段52號；營業時間：12:00-00:00（周一公休）

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燈亮客來x紅燈籠牛肉麵食餐廳 紅燈籠牛肉麵 紅燈籠牛肉麵食餐廳 北投捷運站美食 北投復興公園美食 北投美食 北投小吃 北投牛肉麵
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儘管沒有絕佳的文筆，卻有最真切的敘述，希望藉著分享，可以讓更多人了解旅行的美好。 我的座右銘: 走很多地方, 很多地方還沒走; 做了很多事, 很多事情還沒做; 覺得夠老了, 又覺得還沒活夠; 覺得玩累了, 除了玩又不會別的..... 我想, 人生幸福不過如此吧!
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