燈亮有飯吃！北投復興公園旁有間古早味牛肉麵，這裡有祖傳好味道，相傳是李家老奶奶的傳家秘訣，讓紅燒牛肉麵的湯頭甘醇回甘，牛肉軟嫩，麵條Q彈好吃，很適合泡完溫泉後，來一碗熱騰騰的牛肉麵，暖心又暖胃。

高掛燈籠是紅燈籠的特色，讓你遠遠地看到紅燈亮，表示有營業，充滿溫韾喜氣的氛圍～影片分享

店內座位乾淨舒適，上面掛滿紅燈籠，感覺喜氣洋洋。

醬料區有提供辣油、牛油和酸菜，喜歡吃辣的別忘了加上一匙，可以提升香味和層次感。

最新DM，實際DM以店家為主，不夠可以加麵20元，加飯10元。

紅燒牛肉麵140元，沒想到給的牛肉超大塊，份量也蠻多的，重點是不會太硬，滷的相當入味好吃，尤其是它的湯頭清甜還會回甘。

牛肉湯麵65元，可以選擇粗或細麵，粗麵像拉麵一樣口感較Q，我們選擇細麵較細。

周邊景點：新北投車站，在北投捷運站旁，走路約5分鐘到達。

離北投復興公園泡腳池約3分鐘，走路即可到達，相當便利，很適合泡湯後來此飽餐一頓，為北投在地平價牛肉麵。

燈亮客來x紅燈籠牛肉麵食餐廳：台北市北投區永興路一段52號；營業時間：12:00-00:00（周一公休）

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