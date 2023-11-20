走過不要錯過!這次來景安站用餐，因為不想跑太遠選擇離景安站較近的餐廳，這家醇串食代就在景安站出口走路五分鐘就到了，朋友說這門口太有趣了!本來走過去看不出來這是什麼店再走回來看原來就是就是這家，門口有小時候會玩的電動玩具街機，是真的可以玩喔!還有復古偉士牌，有童趣的店門口。

這個電動玩具真的可以玩喔!侍魂好像是PS4的，小時候還蠻常玩的。比較晚來的朋友說他剛進門的時候真的有人在打電動!真是有趣。

店內環境也很舒適，座位位置有廚房吧台區、沙發區、還有兩人懷舊小桌，多種選擇，這次我們有三個人所以選擇坐沙發區位置很大比較舒服。

店內布置也很用心，是懷舊復古風，很多復古電影海報◎還有懷舊戲院布置，連撥放的音樂都是懷舊風格，好像坐時光機回到從前~





吧台區融合了電影及漫畫風格，坐在吧檯區也別有風味。

童玩復古風，座位區上方還有懷舊糖果可以拿來吃!

菜單是用QR CODE點餐很方便!

雖然菜單是用QR CODE 點餐，但是酒單也不馬虎是漫畫風格的，酒類的選擇很多，除了居酒屋一定有的啤酒之外，這邊很特別的是還有特色調酒，酒的名稱都跟漫畫有關耶!這次我們就點了寄生果及元氣彈兩杯調酒。

看了一下菜單，這邊的料理都蠻平價的不怕你點太多傷荷包，環境又舒適可以是下班、朋友聚餐的好地方。

炒香菇水蓮 110元-

炒水蓮每次去居酒屋都必點算是居酒屋的必備料理，這邊還有加上香菇佐料，吃起來香氣十足，水蓮也很鮮脆，鹹味又很足夠好吃，推薦指數五顆星。

特製炒泡麵 130元-

想說剛下班有點餓，一定要來個澱粉類的填填肚子就點了這個特製炒泡麵，這道特製炒泡麵送上來的時候上面的柴魚片還在舞動著蠻特別的，裡面的佐料有高麗菜跟豬肉片等豬肉片很大一片份量也很多咬起來蠻有勁的，炒泡麵原本以為很普通沒想到一吃覺得香辣好吃又唰嘴。

明太子帶皮雞腿肉 70元 / 鹽烤二節翅 55元

蠻喜歡吃明太子料理的，明太子帶皮雞腿肉，雞腿肉上面的明太子非常的厚實又濃郁，雞腿肉軟嫩多汁，雞肉串熱熱吃味道有明太子濃郁的鹹香味道搭配上雞汁可口美味。

鹽烤二節翅將二節翅攤平燒烤，上面的雞皮烤的焦脆撒上些許鹽及海苔粉，焦香酥脆，裡面的雞肉吃起來卻不會太柴，直接整隻拿起來啃吮指回味無窮這時候如果來上一杯啤酒真的吼搭拉!

起士地瓜 50元 -

這道是厚切地瓜上面鋪上起士後去炙燒有點像焗烤，吃起來口感香甜濃郁，鹹點吃很多的時候可以點來吃吃看中和口味一下，厚實的地瓜咬起來鬆鬆綿綿的，地瓜香氣十足，夾了上面起士的香氣微微的鹹度，香甜好吃。

上面的焗烤起士油亮包覆在香甜地瓜上面看起來就非常的可口。

明太子山藥 100元-

這道也是去居酒屋必點的料理之一，這邊的山藥切得比較容易入口，上面鋪滿了明太子之後炙燒，山藥口感黏密又帶點脆度搭配炙燒過的明太子鹹香入味。

醬烤中卷 120元-

中卷不小氣體型算是蠻大一隻的，中卷烤的熟度很剛好不會太乾，有點醬油焦香，軟中帶Q度，喜歡那個中卷腳越吃越好吃。

鹽蔥牛舌 180元 -

我們三個人都覺得這道很好吃，牛舌烤的熟度很好，口感軟嫩Q彈，富有嚼勁， 牛舌包裹鹽蔥醬一起享用味道美味

酒蒸蛤蠣 120元-

這天來用餐的時候外面剛好下雨有點冷，點了這道酒蒸蛤蜊，一上來的時候差點以為是蛤蠣湯，滿滿的蛤蠣鮮味，蛤蠣吃起來很新鮮，酒味已經散發掉了不會喝酒的朋友也可以吃喔!吃完暖暖的很不錯。

聚餐吃飯一定不能缺少的酒精，這次點了兩杯調酒兩杯都有不同風味

寄生果 310元-

寄生果的基底是伏特加加上店家自己研磨的開心果汁，老實說剛喝的時候有感覺到口中濃濃稠稠的感覺，覺得不太喜歡，但是後來朋友說先吃一點鹹的再喝看看，真的就變得很順口了

算是一杯需要配點食物會更順口的調酒，這杯裡面有濃濃的開心果味道不會有濃厚的伏特加味道。後來還默默地拿起旁邊放的開心果吃起來，越喝越順口，很快地就喝完了，只能說剛開始有點誤會他了^^"也算是大人味的調酒箇中滋味要自己品嘗。(※未成年請勿飲酒、禁止酒駕※)



元氣彈 280元-

使用了藍藻梅酒、檸檬、彈珠汽水 調製而成，這杯調酒藍綠色的顏色很漂亮，喜歡酒精感低的人可以選擇這杯，喝起來是甜甜的彈珠汽水味道，又有氣泡的爽度香甜好喝，會讓人一口接一口，算是妹酒小心喝多了也是會茫茫喔! (※未成年請勿飲酒、禁止酒駕※)

總結:這次來用餐覺得店家佈置得很用心，童趣電玩風格之外又有回到小時候的復古感覺，離捷運站也很近不用走太遠，

餐點也很美味價格上又很平易近人，這次用餐看起來沒有點很多但是三個人吃起來飽足感十足，如果有來中和用餐醇串食代會是不錯的聚餐選擇。(※未成年請勿飲酒、禁止酒駕※)

看影片--->

醇串食代

電話: 02-8668-5505

地址: 235 新北市中和區景平路311號

營業時間:

週一~週四 18:00~1:00

週五~周六 18:00~2:00

週日公休