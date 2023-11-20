松鶴部落 「泰好玩」獵人體驗營，使用手機輔助結合現實來探索秘寶，透過五道泰雅族成年禮關卡進行部落導覽，是一場有深度的沉浸式旅遊。一條「五葉松大道」充滿綠意盎然悠閒的氛圍，今天的最佳男、女主角換你當。天氣轉冷「淘氣小農」旁的生態自然公園「蛙境」，翠綠挺拔的水杉開始變色，金黃色的羽狀葉，在陽光與藍天的襯托顯得耀眼，呈現浪漫的秋天氛圍。回程有點餓？新社百菇莊，除了可以休息舒緩旅途勞頓之外，還可以「採菇、Do 菇、吃菇、買菇」。



[泰好玩 獵人體驗營 泰好闖 獵人試煉]

松鶴部落 (台中市和平區博愛里)，泰雅地名為「德芙蘭」，意思是土壤肥沃水源充沛、適合人居住的地方。日治時期以開山頭目的名字命名，稱為「久良栖 (Kura Akira)」，譯音為「古拉斯」。台灣回歸後因當地種植大量的五葉松，又有白鷺鷥在大甲溪覓食，遠看就像白鶴飛舞，因此更名為「松鶴」。



「泰好玩」獵人體驗營 - 「泰好闖」獵人試煉，有五道泰雅族成年禮關卡，包含獵槍模擬射擊、負重爬坡、鋸木頭、傳統射箭、尋寶口簧琴，屬體力型考驗。闖關中會使用手機輔助結合現實來探索秘寶，也會進行部落導覽 ，並贈送原木杯墊及 50元部落消費券，可購買部落專屬限定商品。



手機掃描導覽老師手板上的 QR Code，加入泰好玩獵人體驗營 LINE 官方帳號，導覽老師指示行走路線及通關密語，「泰好闖」獵人試煉闖關遊戲正式開始。



關卡一：狩獵模擬射擊

松鶴活動中心廣場，透過水彈射擊，水彈擊中靶心會發出聲響，表示過關。



狩獵模擬射擊，透過水彈射擊，水彈擊中靶心會發出聲響，表示過關。。獵槍是泰雅族最密集使用的狩獵器具，在夜間打獵時配合頭燈搜尋獵物眼睛反射亮點，再利用狙擊鏡瞄到獵物身體即可射擊，必須一槍命中。



關卡二：負重爬坡

背起竹籃，前往松鶴好漢坡 (松鶴二巷) 負重爬坡。背籃是泰雅族常使用的運搬工具之一，主要用於運搬農作物或獵物為主。使用時，將物品置於背籃中，用背或用帶子頂載於額頭搬運。松鶴好漢坡有點陡峭，雖然安步當車穩健前進，還是有點喘身體開始熱起來，有出汗喔！可以想像如果真的背負重物行走，會是多麼的辛苦。



泰雅故事牆導覽



導覽老師表示，山上濕氣重、鼠類也特別多，為防止穀類受損，原住民發明高架式穀倉，各腳柱上又有防鼠板巧妙防止老鼠的侵害，充分展現智慧及適應環境的能力。



里長太太的小攤位，位於松鶴二巷與林場巷交會口，販售松鶴部落生產的黑木耳與香菇，還有黑木耳露跟五葉松汁。



五葉松汁採五葉松新葉製作，無人工化合物添加，天然葉綠素，充滿膳食纖維，團員紛紛拿出 50元部落消費券換購。



關卡三：鋸木頭

松鶴部落的林場巷是日治時期台灣三大林場之一「八仙山林場」的森林鐵道，鐵道兩旁一整排的檜木板屋，則是林務局的員工宿舍。



導覽老師表示，巷口高處開闊地的這一棟雙拼式檜木板屋，應該是高級員工宿舍。



如今林場巷的森林鐵道，雖已拆除不復見，但整排的檜木板屋保留得尚是完整，是台灣最後一處大面積，以完整街屋型式呈現的林業歷史遺址。



鋸木頭，拿起鋸子，腳踩原木，體驗伐木工人的日常勞動。



「泰好闖」獵人試煉闖關成功的團員，每人可獲得原木杯墊乙個。



關卡四：傳統射箭

弓箭是泰雅族最傳統的狩獵器具之一，弓以桂竹或大丁黃製作而成，箭以箭竹為主，使用於中長距離殺傷獵物，也可當長矛近身攻擊。透過精準射擊，合力完成動物射靶，並累積超過 5箭射擊獵物身體方能過關。



關卡五：尋寶口簧琴

口簧琴，又稱竹簧琴，泰雅族語稱 Lubuw，泰雅人用於自娛、男女訴情等場合，老幼皆宜，一般在出草、狩獵、喪事期間禁止使用。口簧琴演奏時，演奏者要將琴台平滑面面向自己，置於雙唇之間，拉扯一根繫附於琴台上的細繩，使簧片振動發聲，並以演奏者的口腔共鳴產生樂音。



蜿蜒的松鶴一巷有點坡度，平坦地道路兩旁遍植五葉松，綠意盎然悠閒的氛圍，被網友美稱為「五葉松大道」，成為松鶴部落必遊景點，開闊處還能眺望紅色的松鶴橋。



五葉松，台灣特有植物，葉針形 5根一束，剛硬作射出狀是其特徵之一。



電線杆上的白鷺鷥藝術裝置是松鶴部落「鶴」的意象。



位於松鶴一巷與三巷交會口的「阿嬌姨的店」，是松鶴部落的便利店，除販售新鮮蔬菜水果、日用品、菸酒外，也販賣松鶴部落生產的各式伴手禮。



阿嬌姨特別為通過泰雅族成年禮五項關卡試煉的團員，逐一在臉上畫上象徵泰雅最高榮譽紋面彩繪。



泰好玩獵人體驗營，官網：https://www.taihauwan.com.tw/

[鶴芝庭園餐坊 泰雅風味餐 最能觸動味蕾]

鶴芝庭園餐坊，簇擁滿園的花草綠意，以松鶴部落生產的山產入菜，一鍋馬告雞湯濃郁的馬告香辣，滿溢的泰雅風味，最能觸動味蕾。



特別推薦岩板紅鱒魚，鱒魚以紅麴醃漬，以一夜干手法製作，肉質鮮嫩細緻。



鶴芝庭園餐坊

地址：台中市和平區東關路一段松鶴三巷69號

電話：0912 367 582

營業時間：12:00–20:00 (週二公休)

[淘氣小農 我有茶你有故事嗎？]

「淘氣小農」一個自然好茶品牌，邱志威、蔣人同夫妻，堅持以自然農法栽種茶葉，將慣性農法的辣椒園、鳳梨園、柿子園，透過休耕養草恢復生態。



「淘氣小農」採用與土地共好的方式種植茶樹，園區種植的金萱 (台茶 12 號) 與蒔茶 (註一)， 在「三不」(不用農藥、不施肥，不過度修剪) 堅持下，讓茶樹與雜草共生自然生長，高大的樹幹長成喬木形成特色。



註一：蒔茶，清朝時最初栽培的品種，特色是不同於一般茶樹為維持品種的純正，用阡插或壓條方式進行繁衍，而是透過昆蟲授粉所結的茶籽，播種發芽自然生長的原生混合品種。



新社中和社區抽藤坑自然生態豐富，每年元月春寒料峭興和產業道路櫻花夾道綻放，4月螢火蟲滿天飛舞，一條暗影山步道更是樂山人士，登高俯瞰山林美景的最愛。12月東北季風報到日夜溫差加大，「淘氣小農」旁一個開放式的生態自然公園「蛙境」，翠綠挺拔的水杉開始變色，由金黃變為褐色，在陽光與藍天的襯托顯得耀眼，呈現浪漫的秋天氛圍。



「蛙境」Q 版蛙



水杉外型不細觀察，很像落羽松，同為杉科但不同屬，落羽松為落羽杉屬，水杉為水杉屬，且為唯一現存種，中國特產的孑遺珍貴樹種，第一批列為中國國家一級保護植物的稀有種類，有植物王國「活化石」之稱。要從外型分辨水杉與落羽松，樹形頂端呈尖狀為水杉，而樹型長得圓圓胖胖的便是落羽松，葉子兩兩相對、對生為水杉，葉子交錯互生的是落羽松。



「淘氣小農」精心整理的老房子搭配老件，散發特有的樸實之美，煩雜的心情，透過一杯好茶獲得沉靜，最能洗滌一身的疲憊。



「淘氣小農」自然農法蜜香紅茶，以金萱 (台茶 12號) 製作，晶瑩剔透的橘紅色茶湯，不僅沒有一般紅茶的苦澀，還飄著淡淡的果香，而且久泡不苦澀。



「淘氣小農」各項茶品，採環保包裝，榮獲「農村好物」殊榮。



淘氣小農

地址：台中市新社區中興街154-1號

電話：0932 820 562

FB 專頁，搜尋：淘氣小農

[百菇莊 採菇 Do 菇 吃菇 買菇]

百菇莊，位於台中市新社區香菇街 (協中街) 尾，是新社知名的香菇觀光農場，也是第一屆全國創新食農教育體驗活動競賽「特優」等級場域，來到這裡除了可以休息舒緩旅途勞頓之外，還可以「採菇、Do 菇、吃菇、買菇」。



採菇：參觀香菇生態，自採香菇。新社全年平均溫度 22度C左右，日夜溫差大，加上白冷圳豐富的水源，氣候環境非常適合香菇的栽培與成長，是台灣最大的香菇產地，品質也是全台之冠，國產香菇中每 2顆就有 1顆來自新社，國產「乾香菇」中 10顆裡就有 8顆來自新社。



百菇莊，培植場地地面舖設防水層，下雨天地面不泥濘，大人小孩都可以安心採香菇，不會弄髒鞋子或衣服，團體還可以預約專業菇類生態解說，現採香菇秤重計價，無農藥栽培，讓人好放心。



導覽老師特別提醒團員，採香菇首先要觀察外觀及大小，不一定大就是，要透過手的觸摸，摸到有菌摺的香菇，才是成熟的香菇。提著籃子採香菇，喜歡那一朵自己摘，摘香菇不是用拉的，用手指握住香菇菌柄底部，左折一下、右折一下，就能輕輕鬆鬆的將香菇摘下。



導覽老師特別交代，現採的香菇蒂頭先不要摘掉，有蒂頭的香菇放冰箱冷藏室，可以存放四週，蒂頭剪掉的香菇則只能存放二週，新鮮香菇，不要泡水，食用前只能用水沖，去除沾到的泥土。(空氣中雜菌多，自採的香菇應趁新鮮早日食用)



Do 菇：菇菇太空包讓您體驗自己種菇的樂趣。



吃菇：百菇莊的用餐環境寬敞舒適明亮，採自助式，櫃台點餐取餐，品項有有香菇肉燥飯、百菇羹、香菇貢丸湯、杏鮑菇香腸、鹽酥杏鮑菇、鹽酥種綜合菇等，喜歡吃辣的朋友，筆者(夫子) 特別推薦香菇麻辣醬及杏鮑菇泡菜，桌上有試吃品，就算不吃辣，也要體驗一口。



香菇冰淇淋、香菇冰棒，很特別一定要嚐鮮。



買菇：各式新鮮香菇、乾燥香菇、香菇加工冷凍食品及香菇零嘴，更是必買伴手禮。



百菇莊

地址：台中市新社區協中街2-1號 (附停車場)

電話：0978 288 390

營業時間：9:00 ~ 16:30 (週一 ~ 週日)

官網：http://www.howgu.com.tw/

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