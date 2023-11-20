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【桃園】 蘆竹 仁愛市場 樓梯下北平烤鴨｜黃昏市場內 秘製中藥香料 當日炭烤的台式烤鴨，皮薄肉多汁還有獨

2023-11-20 11:55:07 mika 人氣：680
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窩客好文

mika

發表篇數：447篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 蘆竹區

造訪商家：樓梯下北平烤鴨
place桃園市蘆竹區五福18-84號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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黃昏市場內隱藏版的中藥秘製烤鴨，每天只賣4小時，秘製中藥香料入味，當日炭烤還搭配手工自製餅皮，在地人都知道，內行人都吃這家啦！

樓梯下北平烤鴨｜交通位置

位於仁愛市場外圍，五福路與仁愛路交叉口附近。

 

一開始還不太能理解為何店名要叫樓梯下
後來走進黃昏市場內，攤子後方就理解了，真的是在樓梯下。

樓梯下北平烤鴨｜價格介紹

半鴨2吃  360元/全鴨3吃  650元
附甜麵醬、手工QQ餅皮、蔥段。

外帶回家享用，其實也沒有內用只能外帶。

全鴨3吃  650元

我本身就喜歡台式烤鴨
桃園好幾家知名的我都吃過，
但這家多了獨特中藥香氣，確實讓人印象深刻。

全鴨＝片鴨/剁炒/剁盤   一鴨三吃
還附上大蔥2把、餅皮2包、甜麵醬2包

炒鴨架

炒鴨醬汁真是一絕，甜鹹醬汁香氣濃郁，九層塔也給的大器！
記得加點辣更過癮夠味，重點是這鑊氣十足、鹹香夠味，單吃也過癮。

雖然鴨架的骨頭居多，但蹭骨邊肉吸醬汁吃起來更有樂趣。

剁盤

以鴨脖子、鴨頭部位直接剁盤處理
有些人喜歡啃這部位，點全鴨就可以吃到。

   

片鴨

重點來了！上面撒上中藥粉的片鴨份量其實看起來頗多。
鴨皮不是走脆皮路線，但軟嫩帶Q口感也很好，重點是皮薄不油膩。
肉質更是軟嫩多汁，柔軟肉質中還多了一股中藥獨特的清香。

手工自製餅皮還真的很Q

單吃也超強的片鴨
肉質真的很柔軟又多汁，那中藥獨特清香好厲害！
看看那個薄皮，軟Q不油膩，真的很推。

沾點特製甜麵醬吃風味更加層。

搭配餅皮、蔥段包起來吃更有飽足感
而且自製餅皮真的軟Q厚實，即使包這麼大塊肉也很可以。

總之整體來說甜鹹夠味還有獨特中藥清香
自製餅皮很加分，肉質更是柔軟多汁很喜歡。
這家是我會願意一再回訪的台式烤鴨店。

樓梯下北平烤鴨

地址：桃園市蘆竹區五福路18-84號（仁愛黃昏市場）
電話： 0912 220 616
時間： 16:00–20:00
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