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【桃園】 蘆竹 野上麵包坊｜南崁人氣麵包店 烘焙界總教頭，將日本職人精神揉和法式麵包技巧的秒殺麵包，每

2023-11-20 11:55:10 mika 人氣：101
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窩客好文

mika

發表篇數：448篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 蘆竹區

造訪商家：野上麵包坊 Boulangerie Nogami
phone03-3120-433
place桃園市蘆竹區南平街58號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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這家麵包店其火紅程度應該不用我多說，其來自日本岡山的「野上師傅」更是徒子徒孫遍地開花！堪稱是烘焙界的總教頭也不為過，更是烘焙界的搖籃。

野上師傅將日本職人精神揉和法式麵包技巧，店內的麵包也都是用日本麵粉製成，除了超火紅的各種口味吐司與法式麵包以外，我個人推薦每日限量的可麗露也必買。

野上麵包坊｜交通位置

南崁位於靠近洛陽街的南平街上，
開車的話一旁的公園就有地下停車場。

其實還蠻常來買的，
這次為了每日限量可麗露還特地一開店就來。
太早到架上麵包甚至還沒補齊呢。

平常的話都是這樣熱鬧的場景
排隊是還不至於，但生意一直處於很好的狀態。

野上麵包坊｜MENU

賣的品項真的多，招牌吐司更是超多口味可以選擇。
我個人偏愛法國麵包的嚼勁，所以每次來都是買法國麵包之類的。
不過自從知道可麗露很好吃後，就寧可早起買每日限定可麗露了。

卡努力｜NT$.70元

這裡的可麗露叫做卡努力，有點可愛。
每日限量多少我不知道，但我只知道下午來都撲空就是了。

這裡的可麗露尺寸也比外面的還大顆一點。
論甜點來說我是偏愛可麗露，因為外脆內軟甜度也適中，我愛。

脆度100分，外觀色澤來說也偏黑一點。
內餡蜂巢紋理太可以了，內餡柔軟溼潤帶點微酒香跟蜂蜜香草的甜香。
以桃園可麗露來說，在我心目中是排行第二名好吃，超推。

聽店員說這裡賣最好的是吐司！
而且這裡的吐司口味真的好多，選擇困難症會發作的那種。

也有賣日本北海道進口的牛奶喔。

其他餅乾、麵包都可以參考看看
這一家的東西幾乎無雷，隨便買都好吃。

最受歡迎的各種口味吐司專區

迷你蛋糕、餅乾區

 

法式麵包專區

  

明太子這個好吃

培根法國我也喜歡

法國長棍麵包買回去可以啃很多天。

法式可頌很受歡迎

這一區比較偏日式麵包的口感，軟香Q甜

布里歐修特色大麵包（桔子風味）的秤重麵包
真的有夠大！而且香氣十足，剛出爐時整間麵包店都是桔子香氣。

雖然好奇口感，但真的吃不下也就沒買了。

買了幾樣常吃的，不貪心，有吃到就好
大概是因為離家也不遠，所以每次來都不至於失心瘋。

土司真的很有嚼勁，軟Q好吃，明太子、培根麵包都是我喜歡的。
香氣十足，烤的也夠焦，就喜歡這種脆中帶軟很耐嚼的法式麵包。
現在又多了新歡，每日限量可麗露，以後會更常去的。

野上麵包坊

地址：桃園市蘆竹區南平街58號
電話：03 3120433
時間：10:00–20:30
官網：Facebook

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