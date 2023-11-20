新竹美食、早餐推薦這家中央市場糯米水餃，這家中央市場糯米水餃在地老新竹人應該吃過，主打客家風味糯米水餃，一賣就是超過70年以上的歷史，據說許多政商名流都是座上賓，不過老闆娘相當個性，就算天王老子來也給我乖乖排隊，服務態度嗆辣也是出了名，所以網路上評價蠻兩極的

中央市場糯米水餃｜交通方式、停車資訊

中央市場糯米水餃就在新竹中央市場內，早上到中午這裡很塞車，建議把車停到附近的停車場再走路過來，中央市場糯米水餃是在中央市場92攤，老實說不是很好找，找不到就問中央市場的攤商吧，看到很多人排隊那攤就是了

中央市場糯米水餃｜菜單

中央市場糯米水餃多年以來儘管價格有些微調升，但只需一個50元的硬幣，您就可以享受到份量十足的綜合湯（包括餛飩和水餃），仍然是非常划算的選擇。對於喜歡品嚐骨仔肉的朋友來說，我強烈推薦綜合湯搭配骨仔肉，真的非常美味

然後除了現場吃外，也可以買現包的餛飩、糯米水餃回家煮，攤位的店對面就是工作區，目測有4~5個店員手都沒停過的一直包

中央市場糯米水餃的點餐方式也很特別，外帶請攤位前排隊，內用則是在攤位後方排隊，有位置現場的小哥會引領到座位，然後等老闆娘來點餐，說是說不要到前面找老闆娘點，但看很多人跑到前面點，早來人就被插隊….動線一整個就是亂

老闆娘真的是忙到一個極致，又要煮，又要點，還要自己送餐，基本上口氣都沒也很好，今天還聽到他嗆客人：人多就不要來吃啊，超有個性XD

中央市場糯米水餃｜綜合（水餃、餛飩）＋骨肉湯

老闆娘兇歸兇，但她的東西真的很好吃，招牌必點是綜合（水餃、餛飩）＋骨肉湯，不過骨肉通常11點就沒有了，想吃最好早點來，一上桌就可以聞到很濃郁的大骨湯頭香味，裡面有不少骨肉

糯米水餃的吸引力在於其獨特的口感，外皮不僅Q彈，還帶有一種很特殊的黏牙嚼勁，至於內餡，它的鹹淡味道恰到好處，肉香也夠，雖然叫糯米水餃，但我覺得比較像鮮肉湯圓．．．

餛飩皮很薄，吃起來滑溜順口，內餡的豬肉也有調味過，不但沒有腥味還很鮮甜，現包現煮就是不一樣，湯頭是大骨湯，不過有看到湯裡有加味精，所以喝起來很甜

骨肉真的很強，我覺得本體大概是骨肉，一入口整個肉就化掉，幾乎不太需要咀嚼，而且有很豐富的膠質感，骨肉量也多，搭配餛飩或是糯米餃一起吃，非常搭

如果沒有骨肉就點綜合湯吧，糯米水餃＋餛飩，這是小碗的量，這樣才50元！便宜啦！

中央市場糯米水餃的味道真的還蠻不錯的，但內用的動線真的亂得可以，老闆娘的應對也是非常隨性，所以常常可以看到客人跟老闆娘互嗆的場面XD，下回有機會來中央市場，可以來體驗一下在地的『人情味』吧（笑）

中央市場糯米水餃

地址：新竹市北區西門街2巷2號92攤

電話：0933 974 142

營業時間： 07:00–14:00（週一公休）

店家/景點資訊

店家名稱：中央市場糯米水餃

所在地址：臺灣新竹市北區西門街2巷2號92攤

營業時間：日 二 三 四 五 六 07:00-14:00

店家電話：0933 974 142

評價：★★★

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