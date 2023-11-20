苗栗銅鑼活動-2023銅鑼杭菊芋頭節活動開始，來銅鑼賞花、拍恐龍花海超方便!!2023賞花行程拍照景點



離上一回看杭菊已經是很久很久的事情，

中間一度想衝，

但總不小心錯過。

杭菊典雅的美和耐人尋味的香氣，

欣賞這一年一度的美景，

也讓人覺得風雅了幾分。

今年在開幕活動第一天就跟Q比一起衝了，

來看一下活動當天的照片和花況吧!!

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苗栗活動 2023銅鑼杭菊芋頭節/2023銅鑼杭菊生活節｜菊內人 活動資訊

年年盛開的銅鑼杭菊是不少賞花人每年必拍的田園美景，

入場不用收費，

每年花期大約在11月上旬至12月上旬)，

大約3-4週的時間可以賞花。



這一次針對銅鑼杭菊有兩場不同的活動，

銅鑼鄉農會主辦的【2023苗栗銅鑼杭菊芋頭節】於11/11、11/12登場，

位置在秋美人農場

而苗栗縣富農農產運銷合作社主辦的【2023銅鑼杭菊生活節｜菊內人】則是11/18、11/19登場，

位置在苗栗縣銅鑼鄉文峰國小旁。

苗栗活動 2023銅鑼杭菊芋頭節/2023銅鑼杭菊生活節｜菊內人 交通動線圖

【苗栗活動 2023銅鑼杭菊芋頭節】

活動方貼心的製作這張交通動線圖，

到訪的朋友建議自行開車，

因為步行到秋美人農場大約是2.4公里、33分鐘，

而出銅鑼火車站後右轉有機車行可以租機車，

也可以租車遊銅鑼喔!!

九湖台地周邊將在11/11-11/12、11/18-11/19、11/25-11/26、12/2-12/3每週六、日，

上午8點至下午5點實施 交通管制，

請依據現場標示牌或指揮人員引導，

依遵行方向行駛並依序停車。

【2023銅鑼杭菊生活節｜菊內人 】

步行到2023銅鑼杭菊生活節主會場大約是2.6公里、38分鐘，

開車的朋友請注意活動當天封路的路段。







苗栗活動 2023銅鑼杭菊芋頭節/2023銅鑼杭菊生活節｜菊內人 假日接駁車

跟我們一樣搭火車到銅鑼站的朋友們，

可以利用活動當天的免費接駁車到現場，

兩場活動都有接駁車，

中途不會停靠其他地方喔!

接駁車候車站就在火車站前方，

紅色的朋友加上方便大家排隊休息的紅色椅子，

應該很難不注意到吧!!

2023銅鑼杭菊生活節的接駁車，

18-19日每15分鐘接駁車出班一次喔!

苗栗活動 2023銅鑼杭菊芋頭節 花海實拍

我們到訪的日期11/11，

天氣的狀況還不錯，

不過會有點熱，

建議大家要擦防曬、帶帽子或遮陽傘，

避免拍的太忘情而熱到。

【日本防曬晴雨傘】、【黑膠反向傘】、【防曬帽】

當天安排了不少精彩表演，

拍完杭菊花海，

買點市集上的餐點，

小娃坐著一邊看表演，

一邊吃美食，

非常的愜意。

往花海的方向走，

左邊是杭菊，

右邊是大片的波斯菊，

大家都會先往波斯菊的方向走，

因為這一次搭配了大小朋友都喜歡的恐龍。

還有可愛的拍照看板喔!!

草地上有兩隻小的騎乘恐龍，

小朋友可以坐上去拍照喔!!

後方還有一隻大劍龍，

真的讓大小朋友認真地拍不停。

高大的暴龍也一定要拍一下。

周末的時候這一區的金菊花況還略顯稀疏。

不過也有部分走道的金菊很茂密，

大家可以稍微挑一下拍照位置。

白杭菊花況不錯，

雪白一片，

真的很美。



苗栗活動 2023銅鑼杭菊芋頭節 活動現場

2023銅鑼杭菊芋頭節活動當天現場安排了不少表演活動，

讓大家來賞花、逛市集，

也可以欣賞當地團體帶來的精彩表演。





市集也是活動一大亮點，

可以吃得到小吃、客家美食，

也能買到不少農特產。

古早味的杏仁茶，

這是我個人的愛好啦~

三種口味的豆腐水板非常搶手，

現場蠻多人都有買。

還有不少客家點心，

也引起大家的搶購。

菊花茶喝過，

但沒吃過炸菊花，

當然要來試試看。

真的是新鮮菊花裹粉下鍋阿!!

還有杭菊茶葉蛋。

那就都來吃吃看吧!!

這家袋裝的菊花茶不會太甜，

但味道很不錯；

茶葉蛋好吃，

但花香不明顯。

而很有特色的炸菊花我覺得上可，

胡椒鹽多一點可以會好吃些，

小娃嚐了一口就PASS了。

現場也有跟大家宣導國民法官的制度，

還有小遊戲可以玩，

過關了有小禮物喔!

小禮物是插在手機上小風扇，

小娃很喜歡~

既然是杭菊芋頭節，

另外一個主角-芋頭當然也不能少，

市集中有不少新鮮芋頭，

熟食芋頭可以買。

小巧可愛的迷你芋頭，

但還是無法激發Q比想吃的念頭 XD

這家的杭菊豆乾一杯份量蠻多的，

還貼心地分了葷素。

花香是感覺不到啦~

感覺在比較重調味的食物中想脫穎而出本就比較難，

但豆干本人多汁又入味，

Q比大大推薦。

以在地農特產設計的可愛鑰匙圈，

Q比很喜歡螃蟹那款。

可愛的超菊ㄉㄨㄞ是包裝設計得獎作品，

現場只有展示，

沒有販售。

還有非常有份量的仙草，

價格還很親切，

當然要買一罐回家囉!

喜歡小酌的朋友當然要來試試看杭菊蜂蜜氣泡酒，

這我當然也有帶回家(害羞)



苗栗銅鑼住宿資料 小樹的家咖啡民宿 電話:0955661256 地址:苗栗縣銅鑼鄉中山路130-1號 銅鑼有一種慢・慢民宿 電話:0988683729 地址:苗栗縣銅鑼鄉雙峰路文園巷86之3號 中興旅社 電話:037981429 地址:苗栗縣銅鑼鄉新興路4號 藝術家莊園ArtVilla 地址:苗栗縣西湖鄉苗栗縣西湖鄉高埔村大窩10-11號

整體來說杭菊典雅的美，

和耐人尋味的香氣，

真的沁人心脾，

一年一度的美景，

大家真的要找時間追起來阿!!

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