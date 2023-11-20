苗栗銅鑼活動-2023銅鑼杭菊芋頭節活動開始，來銅鑼賞花、拍恐龍花海超方便!!2023賞花行程拍照景點
離上一回看杭菊已經是很久很久的事情，
中間一度想衝，
但總不小心錯過。
杭菊典雅的美和耐人尋味的香氣，
欣賞這一年一度的美景，
也讓人覺得風雅了幾分。
今年在開幕活動第一天就跟Q比一起衝了，
來看一下活動當天的照片和花況吧!!
|2023銅鑼杭菊芋頭節 文章目錄
|2023銅鑼杭菊活動芋頭節/2023銅鑼杭菊生活節｜菊內人 活動資訊
|2023銅鑼杭菊活動芋頭節/2023銅鑼杭菊生活節｜菊內人 交通動線圖
|2023銅鑼杭菊活動芋頭節/2023銅鑼杭菊生活節｜菊內人 假日接駁車
|2023銅鑼杭菊芋頭節 花海實拍
|2023銅鑼杭菊芋頭節 活動現場
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苗栗活動 2023銅鑼杭菊芋頭節/2023銅鑼杭菊生活節｜菊內人 活動資訊
年年盛開的銅鑼杭菊是不少賞花人每年必拍的田園美景，
入場不用收費，
每年花期大約在11月上旬至12月上旬)，
大約3-4週的時間可以賞花。
這一次針對銅鑼杭菊有兩場不同的活動，
銅鑼鄉農會主辦的【2023苗栗銅鑼杭菊芋頭節】於11/11、11/12登場，
位置在秋美人農場
而苗栗縣富農農產運銷合作社主辦的【2023銅鑼杭菊生活節｜菊內人】則是11/18、11/19登場，
位置在苗栗縣銅鑼鄉文峰國小旁。
苗栗活動 2023銅鑼杭菊芋頭節/2023銅鑼杭菊生活節｜菊內人 交通動線圖
【苗栗活動 2023銅鑼杭菊芋頭節】
活動方貼心的製作這張交通動線圖，
到訪的朋友建議自行開車，
因為步行到秋美人農場大約是2.4公里、33分鐘，
而出銅鑼火車站後右轉有機車行可以租機車，
也可以租車遊銅鑼喔!!
九湖台地周邊將在11/11-11/12、11/18-11/19、11/25-11/26、12/2-12/3每週六、日，
上午8點至下午5點實施 交通管制，
請依據現場標示牌或指揮人員引導，
依遵行方向行駛並依序停車。
【2023銅鑼杭菊生活節｜菊內人 】
步行到2023銅鑼杭菊生活節主會場大約是2.6公里、38分鐘，
開車的朋友請注意活動當天封路的路段。
苗栗活動 2023銅鑼杭菊芋頭節/2023銅鑼杭菊生活節｜菊內人 假日接駁車
跟我們一樣搭火車到銅鑼站的朋友們，
可以利用活動當天的免費接駁車到現場，
兩場活動都有接駁車，
中途不會停靠其他地方喔!
接駁車候車站就在火車站前方，
紅色的朋友加上方便大家排隊休息的紅色椅子，
應該很難不注意到吧!!
2023銅鑼杭菊生活節的接駁車，
18-19日每15分鐘接駁車出班一次喔!
苗栗活動 2023銅鑼杭菊芋頭節 花海實拍
我們到訪的日期11/11，
天氣的狀況還不錯，
不過會有點熱，
建議大家要擦防曬、帶帽子或遮陽傘，
避免拍的太忘情而熱到。
【日本防曬晴雨傘】、【黑膠反向傘】、【防曬帽】
當天安排了不少精彩表演，
拍完杭菊花海，
買點市集上的餐點，
小娃坐著一邊看表演，
一邊吃美食，
非常的愜意。
往花海的方向走，
左邊是杭菊，
右邊是大片的波斯菊，
大家都會先往波斯菊的方向走，
因為這一次搭配了大小朋友都喜歡的恐龍。
還有可愛的拍照看板喔!!
草地上有兩隻小的騎乘恐龍，
小朋友可以坐上去拍照喔!!
後方還有一隻大劍龍，
真的讓大小朋友認真地拍不停。
高大的暴龍也一定要拍一下。
周末的時候這一區的金菊花況還略顯稀疏。
不過也有部分走道的金菊很茂密，
大家可以稍微挑一下拍照位置。
苗栗活動 2023銅鑼杭菊芋頭節 活動現場
2023銅鑼杭菊芋頭節活動當天現場安排了不少表演活動，
讓大家來賞花、逛市集，
也可以欣賞當地團體帶來的精彩表演。
市集也是活動一大亮點，
可以吃得到小吃、客家美食，
也能買到不少農特產。
古早味的杏仁茶，
這是我個人的愛好啦~
三種口味的豆腐水板非常搶手，
現場蠻多人都有買。
還有不少客家點心，
也引起大家的搶購。
菊花茶喝過，
但沒吃過炸菊花，
當然要來試試看。
真的是新鮮菊花裹粉下鍋阿!!
還有杭菊茶葉蛋。
那就都來吃吃看吧!!
這家袋裝的菊花茶不會太甜，
但味道很不錯；
茶葉蛋好吃，
但花香不明顯。
而很有特色的炸菊花我覺得上可，
胡椒鹽多一點可以會好吃些，
小娃嚐了一口就PASS了。
現場也有跟大家宣導國民法官的制度，
還有小遊戲可以玩，
過關了有小禮物喔!
小禮物是插在手機上小風扇，
小娃很喜歡~
既然是杭菊芋頭節，
另外一個主角-芋頭當然也不能少，
市集中有不少新鮮芋頭，
熟食芋頭可以買。
小巧可愛的迷你芋頭，
但還是無法激發Q比想吃的念頭 XD
這家的杭菊豆乾一杯份量蠻多的，
還貼心地分了葷素。
花香是感覺不到啦~
感覺在比較重調味的食物中想脫穎而出本就比較難，
但豆干本人多汁又入味，
Q比大大推薦。
以在地農特產設計的可愛鑰匙圈，
Q比很喜歡螃蟹那款。
可愛的超菊ㄉㄨㄞ是包裝設計得獎作品，
現場只有展示，
沒有販售。
還有非常有份量的仙草，
價格還很親切，
當然要買一罐回家囉!
喜歡小酌的朋友當然要來試試看杭菊蜂蜜氣泡酒，
這我當然也有帶回家(害羞)
|小樹的家咖啡民宿
|電話:0955661256
|地址:苗栗縣銅鑼鄉中山路130-1號
|銅鑼有一種慢・慢民宿
|電話:0988683729
|地址:苗栗縣銅鑼鄉雙峰路文園巷86之3號
|中興旅社
|電話:037981429
|地址:苗栗縣銅鑼鄉新興路4號
|藝術家莊園ArtVilla
|地址:苗栗縣西湖鄉苗栗縣西湖鄉高埔村大窩10-11號
整體來說杭菊典雅的美，
和耐人尋味的香氣，
真的沁人心脾，
一年一度的美景，
大家真的要找時間追起來阿!!
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