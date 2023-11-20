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苗栗銅鑼活動|2023銅鑼杭菊芋頭節，賞花、拍恐龍花海、逛市集，交通路線會場|拍照景點

2023-11-20 12:15:21 利歐娜樂生活 Leona Fun Life 人氣：102
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窩客好文

利歐娜樂生活 Leona Fun Life

發表篇數：721篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：苗栗縣 > 銅鑼鄉

苗栗銅鑼活動-2023銅鑼杭菊芋頭節活動開始，來銅鑼賞花、拍恐龍花海超方便!!2023賞花行程拍照景點

離上一回看杭菊已經是很久很久的事情，
中間一度想衝，
但總不小心錯過。
杭菊典雅的美和耐人尋味的香氣，
欣賞這一年一度的美景，
也讓人覺得風雅了幾分。
今年在開幕活動第一天就跟Q比一起衝了，
來看一下活動當天的照片和花況吧!!

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2023銅鑼杭菊芋頭節 文章目錄
2023銅鑼杭菊活動芋頭節/2023銅鑼杭菊生活節｜菊內人 活動資訊
2023銅鑼杭菊活動芋頭節/2023銅鑼杭菊生活節｜菊內人 交通動線圖
2023銅鑼杭菊活動芋頭節/2023銅鑼杭菊生活節｜菊內人 假日接駁車
2023銅鑼杭菊芋頭節 花海實拍
2023銅鑼杭菊芋頭節 活動現場
苗栗銅鑼 住宿資訊
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苗栗活動 2023銅鑼杭菊芋頭節/2023銅鑼杭菊生活節｜菊內人 活動資訊

年年盛開的銅鑼杭菊是不少賞花人每年必拍的田園美景，
入場不用收費，
每年花期大約在11月上旬至12月上旬)，
大約3-4週的時間可以賞花。

這一次針對銅鑼杭菊有兩場不同的活動，
銅鑼鄉農會主辦的【2023苗栗銅鑼杭菊芋頭節】於11/11、11/12登場，
位置在秋美人農場
而苗栗縣富農農產運銷合作社主辦的【2023銅鑼杭菊生活節｜菊內人】則是11/18、11/19登場，
位置在苗栗縣銅鑼鄉文峰國小旁。

苗栗活動 2023銅鑼杭菊芋頭節/2023銅鑼杭菊生活節｜菊內人 交通動線圖

【苗栗活動 2023銅鑼杭菊芋頭節】

活動方貼心的製作這張交通動線圖，
到訪的朋友建議自行開車，
因為步行到秋美人農場大約是2.4公里、33分鐘，
而出銅鑼火車站後右轉有機車行可以租機車，
也可以租車遊銅鑼喔!!
九湖台地周邊將在11/11-11/12、11/18-11/19、11/25-11/26、12/2-12/3每週六、日，
上午8點至下午5點實施 交通管制，
請依據現場標示牌或指揮人員引導，
依遵行方向行駛並依序停車。

【2023銅鑼杭菊生活節｜菊內人 】

步行到2023銅鑼杭菊生活節主會場大約是2.6公里、38分鐘，
開車的朋友請注意活動當天封路的路段。


苗栗活動 2023銅鑼杭菊芋頭節/2023銅鑼杭菊生活節｜菊內人 假日接駁車

跟我們一樣搭火車到銅鑼站的朋友們，
可以利用活動當天的免費接駁車到現場，
兩場活動都有接駁車，
中途不會停靠其他地方喔!

接駁車候車站就在火車站前方，
紅色的朋友加上方便大家排隊休息的紅色椅子，
應該很難不注意到吧!!
2023銅鑼杭菊生活節的接駁車，
18-19日每15分鐘接駁車出班一次喔!

苗栗活動 2023銅鑼杭菊芋頭節 花海實拍

我們到訪的日期11/11，
天氣的狀況還不錯，
不過會有點熱，
建議大家要擦防曬、帶帽子或遮陽傘，
避免拍的太忘情而熱到。
日本防曬晴雨傘】、【黑膠反向傘】、【防曬帽

當天安排了不少精彩表演，
拍完杭菊花海，
買點市集上的餐點，
小娃坐著一邊看表演，
一邊吃美食，
非常的愜意。

往花海的方向走，
左邊是杭菊，
右邊是大片的波斯菊，
大家都會先往波斯菊的方向走，
因為這一次搭配了大小朋友都喜歡的恐龍。

還有可愛的拍照看板喔!!

草地上有兩隻小的騎乘恐龍，
小朋友可以坐上去拍照喔!!

後方還有一隻大劍龍，
真的讓大小朋友認真地拍不停。

高大的暴龍也一定要拍一下。

周末的時候這一區的金菊花況還略顯稀疏。

不過也有部分走道的金菊很茂密，
大家可以稍微挑一下拍照位置。

白杭菊花況不錯，
雪白一片，
真的很美。

苗栗活動 2023銅鑼杭菊芋頭節 活動現場

2023銅鑼杭菊芋頭節活動當天現場安排了不少表演活動，
讓大家來賞花、逛市集，
也可以欣賞當地團體帶來的精彩表演。

市集也是活動一大亮點，
可以吃得到小吃、客家美食，
也能買到不少農特產。

古早味的杏仁茶，
這是我個人的愛好啦~

三種口味的豆腐水板非常搶手，
現場蠻多人都有買。

還有不少客家點心，
也引起大家的搶購。

菊花茶喝過，
但沒吃過炸菊花，
當然要來試試看。

真的是新鮮菊花裹粉下鍋阿!!

還有杭菊茶葉蛋。

那就都來吃吃看吧!!

這家袋裝的菊花茶不會太甜，
但味道很不錯；
茶葉蛋好吃，
但花香不明顯。
而很有特色的炸菊花我覺得上可，
胡椒鹽多一點可以會好吃些，
小娃嚐了一口就PASS了。

現場也有跟大家宣導國民法官的制度，
還有小遊戲可以玩，
過關了有小禮物喔!

小禮物是插在手機上小風扇，
小娃很喜歡~

既然是杭菊芋頭節，
另外一個主角-芋頭當然也不能少，
市集中有不少新鮮芋頭，
熟食芋頭可以買。

小巧可愛的迷你芋頭，
但還是無法激發Q比想吃的念頭 XD

這家的杭菊豆乾一杯份量蠻多的，
還貼心地分了葷素。

花香是感覺不到啦~
感覺在比較重調味的食物中想脫穎而出本就比較難，
但豆干本人多汁又入味，
Q比大大推薦。

以在地農特產設計的可愛鑰匙圈，
Q比很喜歡螃蟹那款。

可愛的超菊ㄉㄨㄞ是包裝設計得獎作品，
現場只有展示，
沒有販售。

還有非常有份量的仙草，
價格還很親切，
當然要買一罐回家囉!

喜歡小酌的朋友當然要來試試看杭菊蜂蜜氣泡酒，
這我當然也有帶回家(害羞)

苗栗銅鑼住宿資料
小樹的家咖啡民宿 電話:0955661256
  地址:苗栗縣銅鑼鄉中山路130-1號
銅鑼有一種慢・慢民宿 電話:0988683729
  地址:苗栗縣銅鑼鄉雙峰路文園巷86之3號
中興旅社 電話:037981429
  地址:苗栗縣銅鑼鄉新興路4號
藝術家莊園ArtVilla 地址:苗栗縣西湖鄉苗栗縣西湖鄉高埔村大窩10-11號

整體來說杭菊典雅的美，
和耐人尋味的香氣，
真的沁人心脾，
一年一度的美景，
大家真的要找時間追起來阿!!
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