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【中壢美食】偶鵝嚐嚐中壢店，桃園好吃銷魂鵝肉飯推薦！

2023-11-20 12:20:04 陳小可的吃喝玩樂 人氣：1,176
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陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：659篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 中壢區

造訪商家：偶鵝嚐嚐 鵝肉專賣店 中壢店
place桃園市中壢區龍岡路二段53號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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偶鵝嚐嚐是近期很紅的鵝肉店，菜單販售招牌糖燻鵝、嫩鹹水鵝、銷魂鵝油飯還有招牌偶鵝嚐嚐等鵝肉料理，每個月5號還有限量的50份鵝肉飯免費請你吃活動。

偶鵝嚐嚐分店有好幾間，以雲林養鵝場起家，自家養的鵝每天新鮮直送，這次就來生意很好的桃園「偶鵝嚐嚐中壢店」品嚐。

桃園美食 偶鵝嚐嚐中壢店 在那裡

偶鵝嚐嚐中壢店」地點靠近健行科技大學，附近美食小吃餐廳很多，能受到在地人推薦真的要有實力。

偶鵝嚐嚐 鵝肉專賣店-中壢店
地址：桃園市中壢區龍岡路二段53號
電話：03 468 8668
營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:00（週四休息）
粉絲團：偶鵝嚐嚐 鵝肉專賣店-中壢店
食記：【中壢美食】偶鵝嚐嚐中壢店，桃園好吃銷魂鵝肉飯推薦！

桃園美食 偶鵝嚐嚐中壢店 內用環境

騎車來到「偶鵝嚐嚐中壢店」，門口就可以停機車還蠻方便的，看到顯眼的布條寫著：每個月5號免費鵝肉飯請你吃，限量50份活動。

店前放著可愛的鵝公仔，綠意植栽增添質感。

內用和外帶的客人都不少，外送平台也很多。

雖然客人很多，但上餐速度挺快的。

自助區提供餐具和醬料自取，一定要試試看偶鵝嚐嚐自家生產的鵝油辣椒，喜歡也可以買回家，重口味也可以試試淋飯醬，讓味道升級許多。

桃園美食 偶鵝嚐嚐中壢店 菜單價錢

偶鵝嚐嚐菜單價錢

價位真的算便宜親民，畢竟鵝肉真的成本高
推薦必點的有偶鵝嚐嚐，上面有一顆鵝油煎蛋超正點

偶鵝嚐嚐便當

菜單也有推出適合公司團體行號訂購大量便當。

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

桃園美食 偶鵝嚐嚐中壢店 餐點推薦

菜單標示糖燻鵝肉、招牌嫩鹹水鵝份量，像我們兩種都想吃就各點一份嚐鮮。

糖燻鵝肉 1~2人份 200元

糖燻鵝肉以特殊的配方結合焦糖煙燻，鵝皮嫩香帶有討喜的煙燻香氣，肉質緊實耐嚼卻多汁不柴，味道鮮甜，搭配薑絲提味更有層次。

喜歡吃辣的可以嘗試鵝油辣椒，鵝肉本身甜味和辣椒超搭。

招牌嫩鹹鵝肉 1~2人份 200元

吃完糖燻鵝肉再來嘗試招牌嫩鹹鵝肉
鹹水鵝切好會再淋上鵝油，但不會油膩，肉質軟嫩帶有彈性，比起糖燻的鮮甜更明顯，鵝皮Ｑ嫩鹹香真的很好吃，肉質鮮甜沒腥味，鵝肉基本鹹味很足夠，要不要蘸醬就看個人口味。

偶鵝嚐嚐 65元

推薦來這必點的招牌之一，煙燻鵝肉切成丁狀鋪在米飯上面，淋上些許鵝油提香，再加上一顆邪惡的鵝油煎蛋，光看就非常好吃，當天看其他桌至少都有點一碗偶鵝嚐嚐。

將半熟蛋搓破讓蛋液緩緩流出，搭配鵝肉飯一起入口，鹹香好吃！鵝油、醬汁都很有水準，肉嫩汁感，白飯煮的Ｑ彈帶嚼勁，加上酥香的油蔥更深得我心。

鵝血糕 50元

鵝米血黏密有口感，店家附的蘸醬甜鹹順口，沾點鵝油辣椒更好吃了！

酸菜鵝腸湯 60元

鵝腸口感脆彈有嚼勁，酸菜爽脆鹹香，湯頭鮮香順口又開胃。

初次來到桃園「偶鵝嚐嚐中壢店」嚐鮮，份量和價位實在，一個人用餐也不會覺得貴，重點是鵝肉真的很好吃！回訪指數高的鵝肉店推薦。

偶鵝嚐嚐 鵝肉專賣店-中壢店
地址：桃園市中壢區龍岡路二段53號
電話：03 468 8668
營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:00（週四休息）
粉絲團：偶鵝嚐嚐 鵝肉專賣店-中壢店
食記：【中壢美食】偶鵝嚐嚐中壢店，桃園好吃銷魂鵝肉飯推薦！

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)


文章作者：陳小可
香港出版：台北美食地圖
粉絲團：小可愛阿貴
家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠
聯絡信箱： 
使用相機： CANON5D4+富士 X-A3 
特別喜歡：貓咪、美食、旅遊
愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理
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