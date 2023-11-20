初次燒肉｜不用跑台中也能吃的超強燒肉店，現切肉品極致美味一吃就愛！

不用跑台中也能吃到厲害的燒肉店，位在雲林斗六的這家【初次燒肉】，主打單點式的頂級現切燒肉，從安格斯黑牛、西班牙伊比利豬到雞松坂，還有各式各樣的海鮮品項，肉質的美味程度吃起來很有水準，完全不輸給許多知名燒肉店的等級，很適合慶生約會或是聚餐來享受。

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

環境分享

▼【初次燒肉】位在雲林斗六的永樂街上，鄰近斗六高中，黑色系的外觀看起來低調質感，從斗六火車站開車４分鐘即可抵達，開車可停放於附近的停車格。

▼【初次燒肉】用餐環境沉穩充滿內斂感，空間寬敞舒適不擁擠，分為四人桌和吧台區的座位，生意蠻好的記得要先訂位。

▼【初次燒肉】採用小爐式燒烤，火侯剛剛好不容易焦掉，用完餐身體也不會有太重的味道。

▼【初次燒肉】每桌提供全雞及大骨熬煮的雞湯，以及老闆自製的獨門燒肉醬可沾取，雞湯清甜回甘順口不死鹹，非常好呵!

▼【初次燒肉】的肉品都是新鮮現切而成，可以看到服務人員處理的過程。

菜單

【初次燒肉】以單點式燒肉為主打，提供安格斯牛、澳洲 M9+ 和牛、牛舌、西班牙伊比利豬、台灣豬、櫻桃鴨、台灣雞等品項、以及海鮮、附食、蔬菜、湯品及飲品，另外也有兩人套餐的品項可選擇。

用餐低消 $500元/人

用餐時間 90 分鐘

用餐收取 10% 清潔費，

餐點介紹

夢幻雙人豚套餐💰2499 元

精選小菜

▼精選小菜共有三款不同風味，分別是醃蘿蔔、秋葵和韓式泡菜，調味清爽很有開胃效果!

CEBO伊比利豚原塊 BELLOTA伊比利松坂豚 BELLOTA伊比利豚梅花

▼伊比利豚的肉質完全不輸給牛肉，而且完全不會有豬腥味，最愛的BELLOTA伊比利豚梅花軟嫩多汁，咬下去迷人的肉香炸開好過癮，還有附上昆布鹽可以帶出肉的甜味。

▼烤到金黃酥脆的BELLOTA伊比利松坂豚，吃得到豬肉的原始甜香，不用額外沾醬就相當美味，CEBO伊比利豚原塊緊實的肉感也很不錯!

手切SRF金標極黑和牛 單點💰490元

▼油花超美的SRF手切安格斯金標和牛，同時擁有日本和牛細緻的油花，以及美國安格斯牛的濃厚肉味，甜度和嫩度都好吃到讓人沒話說!

韓式厚切豚五花

▼整塊霸氣登場的韓式厚切豚五花，肉質飽滿軟嫩，隨著咀嚼散發出肉汁，可以自己剪成喜歡的厚度，附上生菜搭配享用更爽口對味!

手切豪野鴨胸

▼呈現鮮紅色澤的手切豪野鴨胸，烤後不會乾乾柴柴，肉質細緻好咬，能感受到鴨胸的獨特肉香!

海鮮拼盤

▼海鮮拼盤有五款食材可選擇兩款，這次挑了海草蝦和黑潮軟絲，海草蝦的尺寸大尾肥美，蝦肉緊實吃起來很鮮美，烤到有點焦黃的黑潮軟絲，Q彈中帶有嚼勁也很讚!

蔬菜拼盤

▼蔬菜拼盤有杏鮑菇、櫛瓜和香菇，沾上附贈的特製燒肉醬，鹹鹹香香更有味道涮嘴~

台梗九號米飯

▼套餐包含的台梗九號米飯 ，粒粒分明Ｑ彈不軟爛，配著燒肉享用剛剛好。

海鮮豚肉粥 單點💰185元

▼推薦一定要加點這道海鮮豚肉粥，是每日限量售完就沒了，裏頭吃得到軟絲和蛤蠣等食材，每一口都能感受到海鮮的精華鮮甜~

哈根達斯 飲品

▼套餐甜點附贈大家最愛的哈根達斯 ，可以任選兩款喜歡的口味，飲品我們則選擇了可爾必思，酸酸甜甜的滋味很解膩!

用餐心得

想吃燒肉也不用再跑去其他縣市了，這家【初次燒肉】真的有讓我驚艷欸，無論是牛豬肉的表現都很厲害，充分展現出肉品極致的口感和風味，還有免費附贈的新鮮熬煮雞湯，順口到直接把整壺給喝光光，雖然價位來說屬於中高路線，但是美味程度完全對得起價格，很推薦大家來試看看!

店家資訊

初次燒肉

粉絲團：初次燒肉 FB

地址：雲林縣斗六市永樂街87號

電話：09-1948-8121

營業時間：17:30–22:30 (週二休)

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