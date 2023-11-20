桃園市中壢區美食【郭老爺山東水餃】馬祖新村文創園區│傳承自眷村父親手藝的好味道

郭老爺山東水餃傳承自父親的手藝、同樣也是思念家鄉故土的一道家常，

以團購訂單與宅配起家，終於在2023年回到充滿童時回憶的馬祖新村展店，

主要販售多口味餃子、千張餃、拌麵，湯品、古早味涼茶、暖心熱飲與甜品，

小提醒禮拜一至禮拜三固定公休，冷凍水餃官方line訂購、宅配則不受店休限制。

店家：郭老爺山東水餃 電話：03-4589155 營業時間： 週四至週五11:30-18:30

週六至週日11:00-18:30

週一至週三固定公休

店家臉書專頁連結

冷凍水餃可加line訂購/線上宅配訂購 地址：桃園區中壢區馬祖新村42-1號眷舍 馬祖新村文創園區內/周邊停車場

食記介紹

環境與餐點

郭老爺山東水餃臉書可追朔到2019年，以網路團購、LINE訂單與賣貨便起家，

於2023年8月在馬祖新村進行實體店面販售，與介紹過的温飽Wen Bao距離不遠，

符合眷村一向給人的黑房瓦、紅磚牆、木窗櫺、漆大門…印象，擁有自家小庭院。

溫暖灑落的陽光與滿庭盎然綠意掃去了景物依舊、人事全非的些許感慨與陰霾，

透過窗戶瞧見室內懸掛的暈黃燈光搖曳，煞那間彷彿窺探了舊人生活的幾許樣貌。

老兵不死、只是凋零，雖然歷史上的人已漸漸被遺忘、但斑駁的生活痕跡還在，

真正死亡、應該就是擁有其記憶的人全消失了，而各家手路菜卻能一代代傳承下去。

內用空間比想像中來的敞亮舒適，入門處就可以看見櫃台與親切接待的老闆，

小冰箱內擺有多款瓶裝冷飲，義豐冬瓜檸檬、梅嶺酸梅湯、桂蜜蘋果、奶香金萱…等。

因眷舍屬於歷史建築、依規定不得使用明火，所以烹調過程只能使用電器製作，

熱門用餐時段客人集中湧入、會導致出餐速度較慢，請耐心等候，謝謝體諒。

品牌故事

自家是閩南人、對山東餃子無特別情感，但偶爾還是會想念起自家媽媽包的大水餃，

而餃子對從小生活在眷村的老闆來說是家家戶戶必備食物，是飄散在空氣中的味道。

生者總會對已逝去的親人想著、除了精神上的緬懷與思念之外還能再多做點什麼，

傳承記憶中父親的好手藝、以其形象創立郭老爺山東水餃商標品牌與專屬頭貼，

讓認識、不認識的人都能品嚐到這眷村好味道，也是一種對父親與對自己進階的慰藉。

冰櫃裡冷凍水餃一袋袋包裝精美，使用新鮮溫體豬肉包好後急速冷凍保鮮，

水餃除了六款基礎口味外還有冬季限定的茴香、香菜、芫荽，可現場加購保冷袋。

老屋新生，在不改動舊眷舍原格局前提下、注入新一代的創意元素與生命力，

保留完整的實木屋頂、舊花地磚，營業場所但氛圍古樸沉穩、無半點商業氣息。

餐具醬料區

水杯、筷子、湯匙、兒童餐具…等請自取，

調料提供醬油、烏醋，以及嗜辣者別錯過的生辣椒醬油、香辣醬。

先來到室內最內側的用餐空間，角落唯一張四人桌、其餘都是雙人位置，

吊燈與石綠色窗框顏色相互對應，綠意植栽與乾燥花點綴裝飾，有冷氣不怕悶熱。

最驚喜的莫過於這個獨立開放式小空間，簡單四人桌搭配雙人高腳椅。

自然採光最為迷人，若獨自前來這窗旁圓桌位置會是我個人首選，

當日來得早、加上闆娘親切推薦這區好拍照，

環境、心情、氛圍都對了，那餐點很難不美味。

落座於此也能順帶觀察每一組入內用餐的客人，

有些同我一般是懷著探奇與新鮮目光走進來，有些則是拄著枴杖、顫顫巍巍邁著步伐，

年輕人總是吃完餐就走，年紀大的長者就會以飽含回憶的口吻想與老闆敘舊、聊故事。

郭老爺山東水餃

餐點價位與品項

餃子(高麗菜、韭菜、香蔥、玉米、韭黃)，有十顆、二十顆逐量增加的選項，

千張餃，氣炸料理需等15-20分鐘，(高麗菜、韭菜、高麗鮮蝦、韭菜鮮蝦)，

記憶中麵條，老兵麵(會辣)、醡醬麵(刀削/白麵)，喝湯(酸辣、貢丸、魚丸)，

古早味涼茶(仙草、酸梅、冬瓜)，暖心熱飲(麵茶、杏仁)，甜品(仙草凍丁)。

古早味涼茶

關西仙草茶($50元)，天然的草本味道，清涼解暑，選了無糖滋味也不苦澀，

本以為直接會取冷藏裡的瓶裝好省事、但卻使用玻璃杯真的提升不少質感，

梅嶺酸梅湯($50元)，使用紙吸管，微冰涼的酸甜口感同時具有去油解膩效果。

特喜歡擺在醬料區可自取的質樸古早碗，無缺角，搭配湯匙也特別挑選過。

啥都想吃不小心又點來一堆，眼瞅著小桌就快擺不下、幸好隔壁還有空位，

懷著一顆感恩的心，感謝能讓我享用這麼豐盛的一餐，品嚐生命中的各種美好。

記憶中的麵條

兩款都屬乾拌，份量實在，建議加些香辣醬或生辣椒醬油更添味。

選了刀削的醡醬麵，特製肉燥鹹香甘醇，連同炒香入味的小豆干丁，古早美味。

建議上桌就趕緊拌勻、麵才不會全坨在一團，蔥花添香、小黃瓜絲負責清爽，

刀削麵Q彈有嚼勁，厚實寬版也很容易沾附醬汁，是捨不得放下筷的好滋味。

老兵麵

老兵麵也稱為烙餅麵($110元)，帶有一般成人都能接受的微辣度。

烙餅也就是揉製麵粉烙成的薄餅，講明白些就像把手抓餅切成寬版形狀，

口感既柔軟還帶有微筋度與多層次，不死鹹的肉燥醬汁增添了整體濕潤度，

小豆干丁混在其中，翠綠蔥花點綴添味，無小黃瓜絲但多了一顆大滷蛋。

玉米水餃

$80元/10顆，端上桌剛出爐的熱蒸氣混著熟水餃香撲鼻而來，透亮賣相誘人。

忍不住誘惑趕緊咬下，使用當日新鮮溫體豬，皮薄餡多且還留有鮮甜肉汁，

滾煮時間恰當，輕薄水餃皮口感Q彈又不會過於軟爛，紮實內餡真材實料。

酸辣湯

$60元，起源於中國四川省，傳到台灣後多添了一味豬血，吃水餃時總想來碗。

每一口都能嚐到筍、蛋花、木耳、紅蘿蔔、豬血條…多種食材融合後的豐富滋味，

偏酸但不辣，應是大眾都能接受的口味去調製，薄勾芡不厚重，自己又加些烏醋。

千張餃

當天本為了這千張餃而來，但意外味蕾先被鮮美水餃所擄獲，彷彿藝術品般的賣相。

韭菜鮮蝦($120元/8顆)，使用台灣履歷活凍無毒白蝦且堅持手剝去蝦尾與腸泥，

千張就是薄如紙的豆腐皮，讓豆腐皮取代傳統麵粉皮、更符合健康的減醣飲食。

千張不適合水煮，更偏向平底鍋、烤箱或氣炸料理，薄透金黃卻絲毫不油膩，

一口咬下有外皮的酥、綠頭韭菜的鮮、整尾大蝦的Q彈，混有些許溫體豬肉，

中央搭配著台式泡菜，個人覺得蘸著醬油混烏醋、或是生辣椒醬油更添美味。

寫這篇食記時才仔細的瀏覽店家臉書專頁，

原來韭黃與韭菜是老闆一生中最懷念的水餃味道，

韭黃就是生長過程中沒曬到太陽的韭菜 ，溫室栽種口感軟嫩甘甜，列入收藏名單。

仙草凍丁

低熱量甜品($50元)，老闆貼心的餐後上，附牛奶(無反式脂肪)與蜂蜜球。

無糖仙草凍本身就滑Q消暑且清爽，

建議先品嚐原味後再加入奶球增加層次、蜂蜜則賦予了甜度與香氣，

靜謐午後，悠閒在眷村房舍中享用餃子與甜品，是回難得且值得分享的體驗。

整個小院被打理的欣欣向榮、綠意盎然，讓這本該老舊廢棄的房舍充滿人間煙火氣。

離去前再次感受眷村這簡單卻充滿人情味的格局，推開門後自家小院緊鄰著客廳，

擺張長木凳便可以閒話家常，矮牆也方便鄰居探頭串門子，整個村就沒有冷漠的人，

在腦內不停的建構與想像曾經發生於此的生活日常，卻僅能得到一片朦朧的模糊畫面，

沒親身經歷過又何其談得上感觸，最終只能慶幸自己沒生長在顛沛流離的大時代罷了。

馬祖新村眷村文創園區

商家分佈配置圖

整理出可用餐的店家有(依編號順序)：

Orlax花香氣、YA Bistro早午餐咖啡、毛來了Furry Furry寵物餐廳，

温飽Wen Bao、村村、郭老爺水餃、達令大林創意冰品、樂桃陶、朝夕茶屋。

個性文創小店則有：

調香木屋、樂桃陶、苦瓜織織、眷村書房，

元創眷永、樂光夏親子故事屋、立體書製本所、紫苑花屋、森合舍、木窩窩，

值得參訪的馬祖新村故事館(能了解村內發展過程與歷史故事)，馬村隱園民宿。

雖然整個園區內有很多老房子早已拆除重建，

但社區內彩繪著八仙圖的悅心亭與供乘涼的大榕樹倒是不曾從眷村人記憶中褪去。

馬祖新村文創園區，逐漸被世人遺忘的眷村屋舍被賦予傳承(保存)文化產業的理念，

在黑瓦、磚牆、與紅白相間的大門中讓遊客探訪這些具有歷史日常感的軍眷聚落，

就算來了好幾回、但每次重遊時所能感觸到的情感與發想卻又有所不同，純消費分享。