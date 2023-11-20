【名門燒臘台北伊通店】
HELLO PEOPLE I'M FINN
今天才發現~
之前中午很常跟同事一起去吃的名門燒臘在外送平台也訂的到啦~
粵菜阿銘師領軍、開業至今40年的老店，
多年來為了堅持不變的好味道
在食材的新鮮上是絕不妥協、料理過程也是不嫌工序繁瑣的絕對傳承！
喜歡吃肉的大家
這次就讓名門燒臘完美扮演滿足肉食主義者的角色啦
▼名門燒臘菜單-外送平台版
套餐都有附一碗湯品或是飲料喔
▼名門燒臘的客製化很是貼心
想吃瘦肉還是肥肉通通自己選~
無肉不歡的人更一定要加上喜歡的肉品啊
▼來吃港式燒臘便當，蔥油絕對不能少之外
但名門燒臘更厲害的是辣蘿蔔
想要享受扒飯、筷子停不下來的下飯感
勾選辣蘿蔔就對啦XDD
辣蘿蔔、蔥油和酸菜，
只要你喜歡，通通備註上
名門燒臘絕對給好給滿~
🔸三寶飯（油雞、燒鴨、叉燒）
油雞油而不膩、油亮軟嫩、
叉燒肥瘦均衡、鹹中帶甜蜜
最厲害的就是壓軸的燒鴨了！
剔骨無腥味，多汁又入味
三種肉品裡面最讓我想念
🔸燒肉臘肉飯
名門燒臘的燒肉更是一絕~
獨家12種香料、繁瑣的10道工序，
還需要長達6小時的製作，才能做出這樣黃金脆皮！
皮酥肉嫩、咬下口喀滋作響超美味
厲害的是外送還可以吃到那脆皮口感
單吃就好吃，搭配蔥油更是美味加乘
▼臘腸是不會吃了皺眉覺得過鹹的配飯剛好，風味強勁帶點酒香氣
▼淋上滷汁、配上辣蘿蔔的白飯一口接著一口
不玩花樣、不繞行頭，吃的就是底蘊了
▼套餐可選的老火例湯與紅茶
今天湯品是豬血湯，豬血又軟又嫩帶點Q
而且店家給的份量不手軟，吃飽喝足肚子好撐XD
美食外送選名門，老店魅力得高分！
但如果超過平台能外送的距離訂不到也沒有關係，
名門燒臘在台北有伊通店和新店店兩家實體門市
走過路過，歡迎來坐~
Enjoy Life
名門燒臘
📍名門燒臘--伊通店
🏠地址：台北市中山區伊通街44號1樓
🚉捷運松山新店線/中和新蘆線【松江南京】站
☎️電話：02-25082669
🕘營業時間：10:00~19:30（周日公休）
伊通店外送傳送門：
📍名門燒臘--新店店
🏠地址：新北市新店區中正路146-1號
🚉捷運松山新店線【新店區公所】站
☎️電話：02-29155807
🕘營業時間：10:30~20:00
新店店外送傳送門：