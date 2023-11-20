【名門燒臘台北伊通店】

HELLO PEOPLE I'M FINN

今天才發現~

之前中午很常跟同事一起去吃的名門燒臘在外送平台也訂的到啦~

粵菜阿銘師領軍、開業至今40年的老店，

多年來為了堅持不變的好味道

在食材的新鮮上是絕不妥協、料理過程也是不嫌工序繁瑣的絕對傳承！

喜歡吃肉的大家

這次就讓名門燒臘完美扮演滿足肉食主義者的角色啦

▼名門燒臘菜單-外送平台版

套餐都有附一碗湯品或是飲料喔

▼名門燒臘的客製化很是貼心

想吃瘦肉還是肥肉通通自己選~

無肉不歡的人更一定要加上喜歡的肉品啊

▼來吃港式燒臘便當，蔥油絕對不能少之外

但名門燒臘更厲害的是辣蘿蔔

想要享受扒飯、筷子停不下來的下飯感

勾選辣蘿蔔就對啦XDD

辣蘿蔔、蔥油和酸菜，

只要你喜歡，通通備註上

名門燒臘絕對給好給滿~

🔸三寶飯（油雞、燒鴨、叉燒）

油雞油而不膩、油亮軟嫩、

叉燒肥瘦均衡、鹹中帶甜蜜

最厲害的就是壓軸的燒鴨了！

剔骨無腥味，多汁又入味

三種肉品裡面最讓我想念



🔸燒肉臘肉飯

名門燒臘的燒肉更是一絕~

獨家12種香料、繁瑣的10道工序，

還需要長達6小時的製作，才能做出這樣黃金脆皮！

皮酥肉嫩、咬下口喀滋作響超美味

厲害的是外送還可以吃到那脆皮口感

單吃就好吃，搭配蔥油更是美味加乘

▼臘腸是不會吃了皺眉覺得過鹹的配飯剛好，風味強勁帶點酒香氣

▼淋上滷汁、配上辣蘿蔔的白飯一口接著一口

不玩花樣、不繞行頭，吃的就是底蘊了

▼套餐可選的老火例湯與紅茶

今天湯品是豬血湯，豬血又軟又嫩帶點Q

而且店家給的份量不手軟，吃飽喝足肚子好撐XD

美食外送選名門，老店魅力得高分！

但如果超過平台能外送的距離訂不到也沒有關係，

名門燒臘在台北有伊通店和新店店兩家實體門市

走過路過，歡迎來坐~

Enjoy Life

名門燒臘

📍名門燒臘--伊通店

🏠地址：台北市中山區伊通街44號1樓

🚉捷運松山新店線/中和新蘆線【松江南京】站

☎️電話：02-25082669

🕘營業時間：10:00~19:30（周日公休）

粉絲專頁

伊通店外送傳送門：

Foodpanda

📍名門燒臘--新店店

🏠地址：新北市新店區中正路146-1號

🚉捷運松山新店線【新店區公所】站

☎️電話：02-29155807

🕘營業時間：10:30~20:00

粉絲專頁

新店店外送傳送門：

Foodpanda

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