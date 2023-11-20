宜蘭蘇澳美食,熊甜宅,手作甜點,蘇澳甜點推薦,焦糖烤布蕾,手工布丁,手工奶酪
圍事每週二三都要到羅東夜市附近上課，等孩子們下課再回到南方澳都晚上八點多啦～但總會在蘇澳車站附近等紅燈的時候被一處暖暖的燈火吸引，原來是一個專賣布丁還有布蕾跟奶酪的可愛小攤子。經歷了一天與孩子們的腦力激盪後，來點甜食撫慰一下老人家的身心靈好像很不錯呢？
熊甜宅｜宜蘭客製化甜點
大熊是一個有著可愛笑容的女孩，她笑說因為自己愛吃布丁，特別去上了甜點相關的課程後自己做來吃～也太認真了啦。
做著做著也在朋友間打出了名號，於是就嘗試著自己攞個小攤子試試賣布丁烤布蕾之類的甜點，沒想到大獲好評呢！！！
那個現夯烤布蕾跟嫩布丁看著都不錯吃，老婆對於奶酪一向特別偏愛啊，那就架上的都來一輪吧！老人家帶了一天孩子真心累啊…
蝦米！果凍類的梅酒以及蜜桃香橙都完售了！！！
大熊拿出一個布蕾接著灑上砂糖，細心地敲打讓砂糖均衡地散布。
然後拿出噴燈，仔細把砂糖烤到焦糖化！現夯的烤布蕾完成啦～現場在夯的時候啊那個香氣真的太誘人了～
然後拿出小扇子開始搧讓焦糖冷卻變脆，一邊搧我們就一邊聊，發現大熊真的是個好可愛的女孩呢～
大熊的甜點看著都很精緻，那個用初鹿鮮乳做的奶酪還附了一包可可脆片。
初鹿鮮奶酪：50元
直接把可可脆片加上去吧！看著就讓人很有食慾。滑嫩香濃的奶酪本人就很好吃了，再加上可可脆片更香甜呢。
老婆大人給了9的高分！要知道她可是很挑嘴的呢，能拿到8分就很不簡單了喔！
焦糖布丁：50元
這個焦糖布丁當然可以直接用小湯匙挖來吃，但我就想放到盤子上嘛～所以大熊有特別交代因為她做的布丁非常的軟嫩，不像市售一般布丁一樣直接用力往盤子上一拍就會滑出來！
所以我先拿出一把菜刀！（謎之音：布丁不用切你知道吧？？？）用刀柄往杯底輕敲幾下，等焦糖慢慢流下布丁本人開始動搖的時候啊，再來一招狠的用力一敲！整個布丁就落在盤子上囉～～～然後這個布丁我也給到9分！因為布丁真的超嫩而且香氣非常足夠的啦～再加上焦糖的香甜真的迷死人了～（陶醉
香檬葡萄果凍：30元
因為加了蝶豆花以及一點葡萄汁，所以呈現出這種夢幻繽紛的紫色～
而且裡面放了三顆完整的巨峰葡萄呢，吃起來真特別。
現夯烤布蕾：50元
很久沒吃到滿意的烤布蕾了，以前在中壢的中原大學附近有一家挺好吃的！但大熊做的烤布蕾比那家好吃耶！當然得要趁焦糖片還脆的時候吃喔，不然放久了就變成糖水布蕾啦～
總之這個分數我跟太太兩個僵持了很久，後來決定由烤布蕾拿下本日甜點比賽的最高分9.5分！夠濃郁夠香甜，而且配上脆脆的焦糖一起吃更是是香甜不膩啊～（陶醉
能在回家的路上偶遇大熊妹妹真是一件幸福的事，因為沒想到能在夜裡吃到讓人開心的好吃甜點呢。
話說大家都那麼認真看到這裡了，不去幫圍事的臉書粉專按個讚追蹤一下嗎？
店家/景點資訊
- 店家名稱：熊甜宅｜宜蘭客製化甜點
- 所在地址：臺灣宜蘭縣蘇澳鎮中山路一段8號
- 營業時間：一 二 三 四 五 16:00-21″00
- 店家電話：
- 評價：★★★★★
- 備註資訊：
六日公休！
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