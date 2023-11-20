韓劇中經常出現的人們享受韓國炸雞的場景，演員們咬著金黃酥脆、多汁美味的炸雞，

而台灣近幾年來也有進駐了韓式炸雞品牌，如起家雞、NENE Chicken、bb.q Chicken。

橋村炸雞是相對晚進軍台灣炸雞品牌。剛開幕時Ruby每次路過時，都覺得這些人好瘋狂，

到底有美味到早上8點多就要排隊等領號碼牌呢??

終於，在橋村炸雞的風潮熱度退了一些後，Ruby決定與朋友一起來品嘗看看。

去之前還特地網路爬文一下，到橋村炸雞沒點蜂蜜口味，那就等於沒吃過。

目前內用和外帶都還是有一些規定，大家還是要稍微留意一下。

橋村炸雞以源自韓國總部傳承的標準工藝製作炸雞，

使用獨家醃製醬汁，全程由韓國直送，將正宗的韓國風味帶到台灣，

希望讓消費者享受品味美食的同時就像去韓國吃到的一樣。

由於內用低消是一人一份餐點，

Ruby和朋友分別選擇了菜單上的8號餐和10號餐。

一入座後店員會準備水與醃白蘿蔔，等等搭配炸雞一起吃的。

8號餐

1/4蜂蜜熟成雞 $189

加購 $79升級套餐；雪碧 &韓苔苔木薯片(韓國直送)

蜂蜜炸雞的醬料淋在剛炸好的炸雞，讓炸雞多了一分的甜味，

可惜炸雞本身皮太厚了，嫩度不足，

油溫似乎未掌控得宜，讓炸雞整體過於乾柴。

至於搭配的韓苔苔木薯片，雖然標榜韓國直送，

但口感似乎更接近北港朝天宮外面攤販賣的番薯片，

味道卻帶有一點台灣風味的餅乾滿有趣的，或許選擇搭配冰淇淋會更好一些。

10號餐 -醬香Combo (1腿2對翅)

加購 $89升級套餐；柚子氣泡飲&酥炸脆薯





醬香的甜度Ruby覺得比蜂蜜再甜一點點，但炸雞本身依然乾柴，

幸好有加購的飲料可做搭配飲用。

至於酥脆脆薯，要盡快享用，變軟真的就不美味了。

內用時，醃白蘿蔔可以免費續加，

但因假日用餐人潮眾多，需要時就舉手請店員協助加。

朋友提到在韓國的味道有所不同，尤其是炸雞的嫩度。

整體而言，用餐體驗令人失望，雖然現在等待時間縮短了許多，

但餐點的品質和服務人員可能仍還在磨合中，

希望在未來的再訪中，可以吃到跟在韓國一樣的鮮嫩多汁炸雞。

近期台北101也要展開台灣第二家分店了，之後也會插旗在新光三越。

【店家資訊】

👉橋村炸雞 板橋環球店

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🏠新北市板橋區縣民大道二段7號號B1

☎️02 2968 0688

⏰AM10:00~PM22:00

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌



RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐

美味 ⭐

服務 ⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

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