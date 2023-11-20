健行路上的BUBBLE HOUSE 波波食堂，近期推出『 巧霜歐蕾口 』新口味啦！連飲品部分也新增了汽泡系列飲品，基底口味也新增了甜心草莓可以選擇，趁假日沒上班趕緊跟朋友相約來吃吃美味的下午茶，現點現做，等待期間都聞得到雞蛋仔的香氣，剛做好的雞蛋仔必須使用Dyson吹出外脆內Ｑ，吃起來好好吃，喜歡雞蛋仔的你絕對不能錯過喔！

BUBBLE HOUSE波波食堂 店家資訊

波波官方賴請點我… (官方帳號ID: 140rxqss)

粉絲團：https://www.facebook.com/2019bbhouse/

台中捷運總站夜市-63攤位

營業時間：18:00-22:30 （每週三、五、六、日、一 ）

（捷運總站夜市 /大雅雅潭夜市）夜市期間，本店外送皆暫停

最新菜單

菜單有默默更新啦！推出『 巧霜歐蕾口 』新口味，飲品部分也新增了汽泡系列飲品，基底口味也新增了甜心草莓，而獨家限定口味從原本的波霸改成芭娜娜巧克力喔！

用餐環境

在櫃檯點完餐點後，可以到前方桌子稍作休息等待，也可以在這邊享用餐點，用餐完可以把垃圾拿給店員幫忙處理

波波食堂最特別的是，在左側有一小區是給愛拍美照的朋友們設置的，偶而還會有應景的裝飾，一陣子沒來多了神奇寶貝跟一隻可愛的小鳥喔！

雙人下午茶這樣點

雞蛋仔現點現做，半開放式櫃檯，可以看到超療癒的製作過程，現場等待約5-10分鐘左右

等待期間會聞到超香的蛋糕香味，烤好的雞蛋仔會在空中甩一下、塑形，最後用Dyson吹出外脆內Ｑ的口感！

如果你是跟朋友一起享用，非常推薦你可以跟我一樣點一甜一鹹的口味，可以互相分享喔！

巧霜歐蕾＄109

雞蛋仔以巧克力為基底，淋上融化的鈕扣白巧，再撒上可可Oreo碎

巧克力基底的雞蛋仔ＱＱ的，邊邊脆脆的，搭配白巧甜而不膩，唯一缺點！手指頭會沾到白巧，需自備濕紙巾喔

可可控的你，也很推薦奇巧脆脆喔！（圖右）

三星蔥芝士鴨＄109

喜歡吃鹹鹹甜甜的口感，點這款準沒錯！

Ｑ彈的雞蛋仔，顆顆都有驚喜，有的會吃到鴨肉，還會咬到一塊塊的起司塊，真的很好吃，難怪會是店家的第一名！

鹹檸七＄60

用整顆醃製檸檬調製，喝起來鹹鹹甜甜的氣泡飲，我個人很喜歡

凍絲襪奶茶＄60

很推薦的港式奶茶，甜度不高，配上甜甜的雞蛋仔剛剛好，喜歡喝奶茶可以點

好吃美味的下午茶甜點，推薦給你歡吃雞蛋仔的你，如果你常去逛總站夜市，店家也有設攤在那邊喔！

對了，如果沒有要現場吃，可以請店家風乾久一點，脆度維持的比較久喔！

一起來看看片吧！

最後這邊要來工商一下啦！今年萍姐正式跟Line 官方簽約，成為Line貼文串的圖文創作客，會勤奮更新食記，如果可以的話，在幫我加入賴好友追蹤 ，謝謝大家

🍎萍姐官方賴👉萍姐愛分享

—–FOLLOW ——

如果喜歡我的分享可以追蹤以下平台喔＾＾

IG👉Ya Ping Chung

粉專👉萍姐愛分享

社團👉萍姐 愛吃團 🍒🍵🍲想當吃貨一起來 團團團！

YT頻道👉萍姐愛分享

團購社群👉 🌟周周搶便宜 限量不等人🌟

如果您喜歡我的開箱、文章、食譜，想要鼓勵我、支持我，歡迎透過文章內的開團連結下單支持！

也可以到我的珍奶舖贊助、抖內支持我⇒ 點我請我喝珍奶！

您的繼續支持我分享與撰文的動力來源，也謝謝您看到最後！