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新北新店尾牙餐廳推薦 | 宸軒園粵菜海鮮-中興店 犒賞員工尾牙宴首選 澎湃美味 佳餚美饌 大場地可容納6~8桌 附設卡拉ok歡唱設備 - 就是這樣。吃喝玩樂。愛漂亮部落格 - FashionGuid

2023-11-20 19:18:00 Lulu~愛分享 人氣：109
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窩客好文

Lulu~愛分享

發表篇數：245篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：宸軒園中興店
place新北市新店區中興路一段141號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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美食
2023-11-20 19:15:00

新北新店尾牙餐廳推薦 | 宸軒園粵菜海鮮-中興店 犒賞員工尾牙宴首選 澎湃美味 佳餚美饌 大場地可容納6~8桌 附設卡拉ok歡唱設備



寒冷的節氣，讓人感受到年終將近，除了年終獎金，最讓員工重視的，無非就是春酒、尾牙宴啦～！！！請各位大大老闆們看過來～！！！

分享一家位於新北新店今年9月份剛開幕的新餐廳，宸軒園粵菜海鮮-中興店，主要提供菜色豐富的廣東菜（粵菜），特別推出的年菜以及春酒、尾牙宴，澎湃美味、佳餚美饌， 食材新鮮特級嚴選，主廚特殊烹調，還有提供卡拉ok歡唱設備、可容納6～8桌的大場地，方便的地理位置，非常合適年節聚餐、尾牙宴、春酒宴等，另外也有餐會以及外燴外送。

新北新店尾牙餐廳推薦 | 宸軒園粵菜海鮮-中興店  交通資訊 地理位置 
宸軒園粵菜海鮮-中興店 座落於距離台北捷運新店區公所站步行約10分鐘腳程，附近停車場設置，交通便利、地理位置好找。




新店尾牙餐廳推薦 | 宸軒園粵菜海鮮-中興店  用餐環境介紹 
一樓提供多人座位以及隱密性高的包廂座位，合適人多聚餐，B1則是提供可容納6～8桌以上的大場地，不僅合適尾牙宴、春酒宴等，也合適包場舉辦活動，ex.慶生趴、慶功宴等。







▼尾牙宴menu

新店尾牙餐廳推薦 | 宸軒園粵菜海鮮-中興店 人氣菜單推薦 
宸軒園粵菜海鮮-中興店今年推出的尾牙宴菜單分NT$8000/1桌（加一成服務費）以及NT$10,000/1桌（加一成服務費），菜色都相當豐盛，今天推薦的是NT$10,000/1桌就可以吃到龍蝦、鮑魚、干貝等頂級食材尾牙菜單。

和風鮮干貝
新鮮嚴選日本生食級干貝，融入季節時蔬，綠花椰菜、玉米、小番茄、美生菜、山藥等，淋上自家調製的和風醬汁，享受自然鮮甜的美味。




甘露蒸海魚
以深琥珀色、味道甘醇的甘露醬油下去做清蒸，大尾新鮮海石斑魚，肉質鮮嫩可口，佐以青蔥絲、薑絲以及辣椒絲做點綴，增添整道料理的層次感。






當紅脆皮雞
外皮經過高溫油炸，呈現金黃酥脆的口感，卻不顯油膩，雞肉肉質軟嫩有彈性，可以淋上生檸檬汁，增添清爽口感。




蒜香豬肋排
碳烤豬肋排的肉質鮮嫩，特殊醃漬，香氣逼人，佐以主廚特製蒜粒，風味獨特，而且非常容易吃，輕鬆一咬，骨肉分離，非常合適懶得啃骨頭的朋友們。




鮮蝦蒸米糕
糯米糕粒粒分明，香炒的恰到好處，不會過分黏稠濕潤，與肥美彈牙的鮮蝦清蒸之後，香氣四溢。




御膳佛跳牆
真材實料的佛跳牆盅，芋頭綿密香濃，排骨肉質軟嫩可口，充滿各式食材香氣的濃郁湯汁，也可以拿來拌飯，超下飯。




鮑魚燴烏嵾
經典粵菜必吃的一道料理，鮑魚鮮甜，烏嵾Q軟彈牙，佐以青江菜增添清爽口感，完全沒有腥味。




藥膳羊肉爐
費時耗工精心熬煮的藥膳湯底，新鮮嚴選的高麗菜，增添湯底的清爽口感，吃起來不會覺得燥熱。而且配料超級多，還特別加入粉絲，增添飽足感。






金蒜蒸龍蝦
新鮮龍蝦蝦肉肥美彈牙，底層Q彈的手作粿條，吸飽綜合龍蝦香氣與手抄蒜香濃郁湯汁，頂級食材，精緻料理的一道菜。






精緻甜美點
外層Q軟酥脆的炸麻糬，裡面藏匿著香氣四溢的流沙金沙＆流沙芝麻，充滿咬下一口會爆漿的驚喜感。




港式飲品
宸軒園粵菜海鮮-中興店 提供各式粵菜（廣東菜）大宴、小吃，提供的港式飲品，也非常有特色。


寶島鮮果皿
尾牙宴的菜色豐富、佳餚美味，連飯後甜品也要藝術一下，利用芥末醬繪出的鮮果皿，別有一番風味。






店家資訊

宸軒園粵菜海鮮-中興店
地址：
新北市新店區中興路一段141號
電話：
02 2915 6006
營業時間：
11:00~14:30
17:00~21:00

粉絲團：
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本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。



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