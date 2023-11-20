新北新店尾牙餐廳推薦 | 宸軒園粵菜海鮮-中興店 犒賞員工尾牙宴首選 澎湃美味 佳餚美饌 大場地可容納6~8桌 附設卡拉ok歡唱設備















新店尾牙餐廳推薦 | 宸軒園粵菜海鮮-中興店 用餐環境介紹

一樓提供多人座位以及隱密性高的包廂座位，合適人多聚餐，B1則是提供可容納6～8桌以上的大場地，不僅合適尾牙宴、春酒宴等，也合適包場舉辦活動，ex.慶生趴、慶功宴等。















▼尾牙宴menu

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新店尾牙餐廳推薦 | 宸軒園粵菜海鮮-中興店 人氣菜單推薦

宸軒園粵菜海鮮-中興店今年推出的尾牙宴菜單分NT$8000/1桌（加一成服務費）以及NT$10,000/1桌（加一成服務費），菜色都相當豐盛，今天推薦的是NT$10,000/1桌就可以吃到龍蝦、鮑魚、干貝等頂級食材尾牙菜單。



和風鮮干貝

新鮮嚴選日本生食級干貝，融入季節時蔬，綠花椰菜、玉米、小番茄、美生菜、山藥等，淋上自家調製的和風醬汁，享受自然鮮甜的美味。











甘露蒸海魚

以深琥珀色、味道甘醇的甘露醬油下去做清蒸，大尾新鮮海石斑魚，肉質鮮嫩可口，佐以青蔥絲、薑絲以及辣椒絲做點綴，增添整道料理的層次感。















當紅脆皮雞

外皮經過高溫油炸，呈現金黃酥脆的口感，卻不顯油膩，雞肉肉質軟嫩有彈性，可以淋上生檸檬汁，增添清爽口感。











蒜香豬肋排

碳烤豬肋排的肉質鮮嫩，特殊醃漬，香氣逼人，佐以主廚特製蒜粒，風味獨特，而且非常容易吃，輕鬆一咬，骨肉分離，非常合適懶得啃骨頭的朋友們。











鮮蝦蒸米糕

糯米糕粒粒分明，香炒的恰到好處，不會過分黏稠濕潤，與肥美彈牙的鮮蝦清蒸之後，香氣四溢。











御膳佛跳牆

真材實料的佛跳牆盅，芋頭綿密香濃，排骨肉質軟嫩可口，充滿各式食材香氣的濃郁湯汁，也可以拿來拌飯，超下飯。











鮑魚燴烏嵾

經典粵菜必吃的一道料理，鮑魚鮮甜，烏嵾Q軟彈牙，佐以青江菜增添清爽口感，完全沒有腥味。











藥膳羊肉爐

費時耗工精心熬煮的藥膳湯底，新鮮嚴選的高麗菜，增添湯底的清爽口感，吃起來不會覺得燥熱。而且配料超級多，還特別加入粉絲，增添飽足感。















金蒜蒸龍蝦

新鮮龍蝦蝦肉肥美彈牙，底層Q彈的手作粿條，吸飽綜合龍蝦香氣與手抄蒜香濃郁湯汁，頂級食材，精緻料理的一道菜。















精緻甜美點

外層Q軟酥脆的炸麻糬，裡面藏匿著香氣四溢的流沙金沙＆流沙芝麻，充滿咬下一口會爆漿的驚喜感。











港式飲品

宸軒園粵菜海鮮-中興店 提供各式粵菜（廣東菜）大宴、小吃，提供的港式飲品，也非常有特色。







寶島鮮果皿

尾牙宴的菜色豐富、佳餚美味，連飯後甜品也要藝術一下，利用芥末醬繪出的鮮果皿，別有一番風味。













店家資訊 ：



宸軒園粵菜海鮮-中興店

地址：

新北市新店區中興路一段141號

電話：

02 2915 6006

營業時間：

11:00~14:30

17:00~21:00



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本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。