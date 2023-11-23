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【台北美食】侍茶匠 ，全台唯一豆乳奶蓋專賣店 | 用料實在香濃豆乳一喝上癮 | 西門飲料 | 手搖飲品推薦

2023-11-23 20:00:00 踢賴旅遊 人氣：101
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窩客好文

踢賴旅遊

發表篇數：115篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 萬華區

造訪商家：侍茶匠 西門總店
place台北市萬華區昆明街108號
作者本次評價：
4.75
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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「侍茶匠」是一家專注於豆乳奶蓋飲料的獨特飲品店，以現點現漩、杯杯現萃為特色，有別於一般奶蓋中鮮奶油的油膩感，豆乳奶蓋是用豆漿研磨製作而成，喝起來的口感不僅不油膩還多了幾分清爽感，如果嘴饞想喝飲料不但可以解渴也能避免身體過多的負擔。而店內最大的特色就是嚴選拼配茶，由專業的茶匠來挑選高品質的茶葉，進而製作成獨特的茶飲。

餐廳資訊

侍茶匠

名稱 : 侍茶匠 (西門總店)
電話 : (02)2515-2259
地址 : 台北市萬華區昆明街108號
營業時間 : 週一~週日 11:00-22:00
粉絲專頁 : 侍茶匠

店面的位置就在西門商圈哩，從捷運西門站6號出口步行大約5分鐘左右就可抵達

餐廳環境

店面的環境非常乾淨，整體的設計也是以綠色為底色，跟茶葉的顏色十分相似

櫃台的左側是店家的「茶緣物語」，仔細介紹各種茶品的特色，每一種職人茶包都是仔細製作，現場新鮮手作讓客人可以品嚐到茶類最細緻的香味

櫃台右側有一台點餐機，點餐的方式就是直接用點餐機點完再付款，最後再把單據交給店員就能開始製作飲品

除了基本的原味茶飲外，中將兩類就是招牌豆乳系列，其中以豆乳奶蓋最為有名，畢竟主大的就是豆乳奶蓋專賣的飲料店

鮮奶茶系列就是把豆乳的成分換成鮮奶茶，相對奶味就會比較濃一點

菜單

價格的部分以現在飲料店有販售奶蓋系列的來說，是滿平均的價位不會特別貴

在主要的西門觀光商圈中店家還有英文菜單可以讓外國人參考，這點就滿貼心的，不需要客人額外詢問才提供

餐點介紹

這次點的兩種口味分別是「月季綠茶豆乳奶蓋」跟「格雷伯爵豆乳奶蓋」，小小可惜的地方可能是天氣開始變涼，大家都會以溫或熱飲品為主，所以都換成紙杯不是透明杯，雖然無法直接看見豆乳漸層的樣子，但紙杯的確在回收方面會比較友善，不過還是建議能帶環保杯就盡量自行準備優~

因為想看豆乳奶蓋的樣子，特別請店員先讓我們拍完再封膜，其實當天客人還不少在旁邊等大家的飲品都出完後再來拍

拿起來看才發現豆乳奶蓋的高度其實稍微超過杯子的高度，還在擔心這樣封膜不就會滿出來，或是要刮掉最上面那一層

後來才知道豆乳奶蓋系列都是用額外的杯蓋，可以插吸管喝或是直接杯口打開喝，除非有特別要求要封膜才會調整

我是選擇先用吸管喝，可以直接先喝到下方的茶，品嚐完手沖的茶香味後再把豆乳奶蓋一起攪拌喝

第一杯是「格雷伯爵豆乳奶蓋」，喝茶類飲料都會點去冰無糖，這樣更能品嚐出店家手泡茶的功力。這杯是選用斯里蘭卡莊園紅茶製作而成，茶香味非常濃，尾韻帶點微微的澀味，吞下後會慢慢有回甘的甜味，以喝過的飲料店來說這間的紅茶真的泡的非常不錯時間拿捏剛剛好

喝幾口之後再開始把豆乳奶蓋攪拌均勻，會多一股豆香味讓整體喝起來更順口

第二杯是「月季綠茶豆乳奶蓋」，是採用玫瑰花瓣結合日式煎茶，喝起來除了茶香味外還帶點玫瑰香，尾韻的香氣可以持續滿久，這也是我第一次喝到這樣的搭配，跟上一杯的格雷伯爵一樣沖泡的時間恰到好處，完全不會有茶類泡太久的茶澀味，更能把茶香跟花香帶出來

跟格雷伯爵稍微不同的地方是，在與豆乳奶蓋搭配時，格雷伯爵本身的紅茶香味比重會多一點，但月季綠茶會稍微淡一點，剛好可以凸顯出豆乳奶蓋的味道，沒想到豆香味跟茶可以這麼搭，喝起來不但清爽還非常順口，吃完午餐後喝上一口也頗有解膩的效果，感受不到一般奶蓋油膩的負擔

結語

整體來說第一次品嚐到豆乳奶蓋讓我印象滿深刻的，在飲料中多了點綴的效果卻又不會把茶本身的味道全部搶走，對於平常喜歡喝豆漿類相關飲品的人來說，一定要來試試看這間飲料店，能夠被譽為手搖界的豆乳元祖品牌不是隨便說說而已，豆乳奶蓋的製作過程中沒有加入過多的糖，喝起來才能有這樣清爽的感覺，讓本身想喝茶追求無負擔的人來說又多了一種選擇，店面的位置在西門商圈裡非常好找，購買當天天氣比較涼爽還是有一定人潮，如果是天氣溫暖的時候更是需要等候一小段時間。

餐廳資訊

名稱 : 侍茶匠 (西門總店)
電話 : (02)2515-2259
地址 : 台北市萬華區昆明街108號
營業時間 : 週一~週日 11:00-22:00
粉絲專頁 : 侍茶匠
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