一開始純粹是從捷運站去貝克宅的路上經過被這抹霧色莫蘭迪藍吸引

多看了幾眼記下這是間新開的咖啡館

之後又經過幾次每次門口都是各種打卡拍照留影的型男美女

多虧朋友約聚會的藉口總算能探店成功

店內很有工業風格的裸裝不羈感

搭配很酷的咖啡器具跟質感家具非常舒服

三角窗區域的沙發區最適合讓人將時間投資在這裡好好歇息

柔軟舒服的沙發椅一坐下身體就有種接收放鬆的信號

窗邊的牆壁維持原本碎磚搭建的褪色紅牆

帶點廢墟風格隔著窗望向公園綠意特別有意境

牆邊的L型座位下方都有設置插座可以利用

另一側靠內的座位私密性更高

因為空間很深的緣故不太能照到外部陽光

即使白天也透著慵懶的黃光微暈氛圍

特別的季節品項或是新菜色都會額外用小紙條介紹

夏日才有供應我最愛的西西里令人直呼來對時間

義式咖啡的選項不少

比較特別的是有許多含酒精的咖啡調飲

單品手沖的咖啡豆選用我的愛店STONE espresso bar & coffee roaster

價位偏高幾乎都需要兩張百元才能獲得一杯

非咖啡的品項相對為數不多僅有少許茶飲跟奶類

甜點最招牌的是各種茶口味的布丁

除了內用也有提供外帶預訂

熱門商品像我們第一次來的時間太晚就可能無緣吃到

除了布丁以外的甜點每日供應的品項以吧檯手寫字條為準

店內也有販售Stone的豆子

不需要特地跑去大安區購買

為了一雪第一次造訪面臨甜點全部賣完的遺憾

再訪的時候認真為自己選好選滿

濃可可戚風/季節水果 TWD180

戚風吃起來蓬鬆柔軟

巧克力淋醬濃郁可可味不會太甜

季節水果搭配的是芒果微微有點不太合諧

雖然蛋糕體表現不錯但相對價格真的很貴

日式焙茶布丁 TWD100

銀器盛裝非常優雅精緻

布丁本身口感柔軟入口即化款有著微微焙茶香

只是感覺鮮奶油比例偏高

吃久嘴巴容易膩口

最可惜的是糖液超甜而且單一缺乏層次整個蓋過茶香

西西里氣泡美式 TWD150

西西里上桌的時候其實我內心有點震驚

第一次遇到還沒喝泡泡就已經消失大半

給我的第一印象有點太過隨便

喝的時候口感帶有顆粒感覺是加入了粗砂糖粒

整體微酸但沒什麼咖啡跟氣泡感

冰美式 TWD120

想喝的冰滴售完而改喝的冰美式分量不會太小

只是液體顏色偏混濁

口感非常酸味明顯到對我有點太強烈

冰霜可可歐蕾 TWD150

可可歐蕾本身顏色搭配杯子有點像火山的造型

喝起來巧克力味濃厚甜味偏高

屬於螞蟻人會喜歡的療癒飲料

basis coffee食物部分可能剛好不太合我的喜好

但整體工作人員友善環境舒適漂亮

適合想跟朋友聚餐拍照或需要平日工作的咖啡廳的人

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/07/15

花費: NTD430(西西里+戚風+布丁各1)

basis coffee.

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11:00-18:00

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: Yes

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 可 (信用卡、APPLE PAY)

可否訂位: 可

地址: 〒 104 台北市中山區南京東路三段109巷16號

電話: 02-2507-0687



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