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台中羊肉爐吃到飽，當月壽星只要500元，超過60種食材隨你吃，羊肋排、羊大骨、羊腳筋超驚艷

2023-11-20 23:37:59 猴屁 人氣：105
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猴屁

發表篇數：506篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：正老林羊肉爐大雅店
phone04-2560-2611
place台中市大雅區中清路四段456號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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台灣第一家首創羊肉爐吃到飽就是正老林羊肉爐啦，這間大雅店是台中新開的正老林羊肉爐吃到飽分店，吃過這麼多家正老林這家特別印象深刻，羊肋排、羊大骨、羊腳筋超驚艷，肉質超軟嫩，食材也很多樣化，超過60種食材隨你吃，炸物、飲料、甜點、冰品也很豐富，當月壽星只要500元，原價也只要550元還不加服務費呢，馬上又想要回訪。

正老林羊肉爐大雅店店家資訊

地址：台中市大雅區中清路四段456號

電話： 04 2560 2611

營業時間：平日16:30–23:00、假日11:30–23:00

門口主打著正宗台灣第一家首創羊肉爐吃到飽，正老林真的是羊肉爐老牌了，只要提到羊肉爐都會想到正老林，但很少吃到讓我印象深刻的正老林，今天大大改觀，我老公還很浮誇說這間是台中最好吃的羊肉爐。

這間台中大雅店新開幕，位在中清路四段上，門口可以停機車，且門口剛好有一站公車站牌泰聯公司唷，可以搭6號、98號、123號公車即可抵達。

正老林羊肉爐價位

正老林羊肉爐價位成人550元，不用服務費，這價格真的很可以，用餐時間兩個小時，光看外帶的價格我就覺得我內用好划算，羊大骨、羊腳筋、羊肋排隨你吃就超回本。還有其他炸物、熟食、飲料、甜點，當然要內用啦。

正老林羊肉爐當月壽星優惠

當月壽星本人只要500元很不錯耶，且當月不限次數，可以天天來吃(誤)。還有按讚打卡送蝦子的活動唷。

正老林羊肉爐環境

環境乾淨整潔明亮，座位很多，且很多大桌，非常適合多人聚餐，生意超好，用餐尖峰時間一位難求，建議先訂位唷。

湯頭有紅燒、麻辣跟蔬菜三種，個人最愛吃紅燒，這間的紅燒湯頭真的好讚，忍不住一直想喝，溫暖順口，冬天可以進補一下。

正老林羊肉爐自助吧食材

自助區有超過60種以上的食材隨你夾，除了最重要的羊大骨、羊腳筋、羊肋排外，其他還有各種蔬菜、菇類、火鍋料、拉麵等。真的是應有盡有，你想的到的火鍋料幾乎都在這了。

羊肉爐最重要當然就是羊大骨、羊腳筋、羊肋排這三樣，吃羊肉爐的人應該都是衝著這個來的吧，這間的羊肉真的很讚，幾乎沒有羊騷味很可以，且肉質比想像中軟嫩很多，本來看到羊肋排很多骨，殊不知靠近骨頭的肉質是最軟嫩的。

竟然還有提供魷魚很讚欸，即使沒有打卡送蝦子，也還是有海鮮可以吃。

蔬菜類、菇類、丸類都超豐盛，他的玉米筍超級好吃，還有手工蛋餃也超讚。白菜吸附滿滿湯汁真的超級美味，食材種類真的好多，通通都想吃啦。

以前我不太敢吃羊肉，因為怕羊騷味，所以每次陪老公去吃羊肉爐吃到飽幾乎都在吃肉片區，但這家的羊肉我可以，還有點意猶未盡，且這家的肉片品質挺好的，吃了好幾盤軟嫩的牛五花覺得滿意，還有提供魚肉唷。

馬上拿好一桌滿滿的好料來慢慢品嘗，大家記得吃完再拿唷，食材不會跑掉，不要浪費食物唷。因為我老公超愛吃羊肉，我們有通通吃光光。

首先當然是趕緊把羊肋排、羊大骨、羊腳筋丟下去滾，因為要讓他吸附紅燒湯底才美味。也要記得放一些青菜下去，湯頭會更加清甜。

羊腳筋跟羊大骨長得滿像，兩種都是可以吸的唷，記得拿個吸管，然後把湯汁加進去大骨內，就可以開始吸骨隨，且周圍肉還滿多，不僅僅是吸骨隨而已，周圍的肉煮完也超嫩，真的靠近骨頭的肉都特軟嫩。

羊肋排部分我個人很愛，剛剛看起來乾乾的羊肋排，煮完馬上變成鮮嫩多汁的羊肋排，煮越久越好吃真心不騙，這軟嫩程度我覺得長輩都可以吃了。帶點皮的羊肉更加好吃。

滿滿一盤牛肉也吃的好過癮，這不僅是羊肉爐吃到飽，也可以說是火鍋吃到飽，不敢吃羊肉的人也可以吃這家，因為他還有牛肉、豬肉、魚肉等，這湯底煮甚麼都百搭。一定要沾一下芝麻醬啦，我真的會為了芝麻醬再回訪。

蔬菜火鍋料真的不能少，好愛這家的蛋餃唷，青菜種類也不少，有我愛的大白菜、水蓮、高麗菜、木耳等，豆皮我也很愛。

我們兩個一直在喝湯，時不時要加一下湯，越煮越濃郁，可以加湯中和一下，但真的越後面湯頭越好喝，滿滿的精華阿。這間的食材我真的覺得很可以，有肉有海鮮，火鍋料也很齊全，最重要的是湯頭真的很好喝，肉質還軟嫩，老公邊吃邊稱讚，一直說要帶家人來吃。

正老林羊肉爐炸物/熟食

前面有提到正老林羊肉爐大雅店醬料有提供我愛的芝麻醬，以往都是豆腐乳跟蒜蓉醬而已，有芝麻醬真的很推，所有食材口感直接升級一階，個人大推芝麻醬，一定要沾。

有提供麵線跟炸物，炸物還會更換，一開始看到雞塊薯條基本款，還有地瓜球跟玉米餅，後面竟然出現柳葉魚跟炸薯餅，且還熱騰騰剛炸出來，我都吃飽了看到這個又忍不住去拿了，怎麼那麼好吃啦。

麵線也是一出現就會被秒殺，但還好店家補得算滿快的，吃羊肉爐就是要配麵線阿，靈魂伴侶來著。

熟食部分有麻辣鴨血臭豆腐跟咖哩羊肉，之前有看到其他人來吃的時候有滷肉飯，感覺也是會不定期更換，我是覺得這間的食材都滿有水準的，鴨血臭豆腐也有入味。

正老林羊肉爐飲料/甜點

飲料部分也很豐盛也，有解膩的綠茶，好喝的奶茶，還有基本款可樂、雪碧、芬達機，另外要熱飲也有，有咖啡、拿鐵等。重點還有一台沒看過看起來很厲害的飲料機，上面寫著是新加坡飲料第一領導品牌，有多酚無糖紫茶、新鮮蔬果汁、卡曼橘果汁，感覺很健康耶。

冰品是明治的有6種口味，甜點櫃看起來品項不多，但每個都滿厲害的，竟然有我愛的可麗露還有很像喜餅的巧克力貝殼蛋糕，還有乳酪塔，天啊都是我的愛耶，水果有火龍果跟西瓜，還有豆花跟愛玉可以吃，感覺我爸媽也會很愛這家。

最後吃飽喝足來個甜點+冰品+拿鐵完美收尾，都已經在吃甜點看到炸物又出新的，還是忍不住會過去觀望，炸物雖然只有3~5樣，但會更換品項會讓人有期待感，我老公一直說這間是他在台中吃過最好吃的羊肉爐，我老公很挑嘴的評價這麼高，可見有多好吃，希望能一直保持這樣的水準，分享給大家，馬上又想回訪了啦。

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此篇文章與正老林羊肉爐大雅店合作

店家/景點資訊

  • 店家名稱：正老林羊肉爐大雅店
  • 所在地址：428臺灣台中市大雅區中清路四段456號
  • 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 平日16:30–23:00-假日11:30–23:00
  • 店家電話：04 2560 2611
  • 評價：★★★★★


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