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選擇享享鍋物的緣由

剛好計畫要到桃園小遊幾個景點，於是我先上網查了一些美食，就發現”享享鍋物”他有一句話深深吸引了我們選擇來這裡用餐~~「作為以品質為初衷的食材選物店，享享只想讓您感受食物的單純與美好。」

附設免費停車場

選擇享享鍋物還有一個很大的特點就是不用擔心找不到停車位，他們有附設免費停車場唷!而且如果帶長輩可以門口下車對面就是停車場很方便耶!

結帳時記得跟櫃台要停車幣就可以免費停車唷!

內部用餐環境明亮又寬敞,每桌客人離開服務人員會立刻收拾消毒,他們的桌子可以配合用餐人數作變化很方便很適合多人聚餐唷!

對了!提醒大家假日用餐可以先訂位喔!以免久候!!

享享鍋物菜單與點餐坐定後來看看享享鍋物環南店的菜單~





自助吧吃到飽

飲料吧備有各種冰品~黑面蔡楊桃冰茶.古早味冬瓜茶.英式奶茶.日式煎茶.可樂...高達七種以上

熱飲還有研磨咖啡.天仁茗茶的綠茶..

醬料區也很讚!都使用壓克力蓋子蓋好且很整齊乾淨,還有享享鍋物獨門特製的海鮮沾醬喔~



好吃上菜囉~

我們今天點了三鍋不同的鍋底.肉品.海鮮組合,特別想試試鱘龍魚另外加入會員還有獲得北海道大干貝~讚!

犇套餐搭配南洋叻沙湯底

點餐時服務人員建議我們點這個會有三種不同部位的牛肉,可以每一種都嘗試看看特別喜歡哪一種下次可以單獨點,我覺得好聰明唷!

上菜後我們其實每一種肉都喜歡,因為每一種都有不同的口感且因為他們的肉切有一定的厚度我大概都只涮5~10秒裡面包著蔥蒜醬油沾料一口咬下~~好滿足!!

南洋叻沙湯底是蠻有辣度地所以小孩或不敢吃辣的朋友要考慮一下!!

溫體黑毛嫩臀心搭配酸菜白肉鍋

享享選用的酸白菜只有使用大白菜與鹽靜置45天自然發酵而成沒有添加醋精,雖然鍋底酸白菜沒有很多但香氣是很夠的

另外溫體黑毛嫩臀心很推我們都超愛,他的口感很好不會太油膩吃起來好軟嫩很好入口~~好讚!!

對了點套餐類都含有菜盤喔!這菜盤可不簡單裡面很豐富有職人手工蝦丸.水晶丸...小農有機蔬菜、冰雪凍豆腐.各種菇類.甜玉米.竟然還有一隻草蝦耶!



蒜頭蛤蠣雞腿

蛤蠣超大且新鮮,他上桌的時候還是活的唷!另外雞腿肉很Q彈很好吃也很大塊唷~



記得加入享享鍋物Line好友還有送北海道大干貝,會員生日還有各式肉、海鮮、手作豆腐拼盤擇一(活動以官方公告為準)



我要特別推薦有來用餐很建議加點的~~山泉純淨鱘龍魚

這道我們每個人都好愛!鱘龍魚本來單價就比較高,但享享鍋物特別嚴選鱘龍魚特別鮮甜,且一盤的份量也不少,還特別搭配了阿里山 100% 純山葵醬,鱘龍魚魚皮很Q軟滿滿的膠原蛋白,魚肉很扎實煮了不會散掉,我喜歡包裹著山葵醬一起入口,他不會有嗆辣的感覺反而襯托出魚的鮮美真的好好吃唷~很推!很推!



享享鍋物的套餐都含有主菜.嚴選在地食材的菜盤.

附餐還有自助吧吃到飽唷!

食後感想

享享鍋物整體的食材品質真的是經過嚴選且高品質唷!雖然他的價位比坊間有些平價個人鍋高些

但我們覺得不論肉品或海鮮及附餐.自助吧!飲料都面面俱到,且有一定的品質,物超所值

對了我們停車場還巧遇了他們的運送車,原來他們的嚴選食材都是自己運送所以可以保有高品質

對於現在人飲食的精緻化,我們覺得花稍多些錢選擇高品質的用餐環境及優質的食材可以更安心唷!

我想這就是享享鍋物網路評價超高的原因吧!

用餐可以不用擔心找不到車位這點我覺得好讚!!

我們很推薦!享享鍋物!!

享享鍋物有很多分店唷!可以查詢詳細地址

FB:https://www.facebook.com/sshotpot

IG:https://www.instagram.com/shianglongtan/?fbclid=IwAR3t4WIj59SMRN2JDEBvbglSwuwXMWCfdAlRA4AYlopSUwIfwEZ8l0ItUXI

享享鍋物環南創始店

地址: 桃園市桃園區平鎮區環南路二段149號

電話: 03 491 4528



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