112. 11. 10 (五) 仙草一分田

這天老大有空，一早臨時決定帶我出遊

想起現在正值仙草花季，於是就安排賞花行程

位於新竹關西的「仙草一分田」是由當地社區的志工們採自然農法栽種

選在南山大橋旁的一分地種植，故取名「仙草一分田」

四周都是綠油油的稻田，這片紫色花海顯得格外搶眼

我們抵達的時間較早，遊客不多可以盡情拍照

小而美的仙草花田，頗有南法田園風情

進入花田賞花拍照時，務必沿著小徑行走，切勿踩踏仙草花

淡紫色的仙草花非常漂亮，充滿浪漫氣息

視覺無限延伸，置身花海真的很幸福

拍到一半發現小蜜蜂入鏡，屁股對著鏡頭是害羞嗎？

KITTY小網美是最佳麻豆，不管在哪裡拍照都很適合

拍著拍著...天空越來越亮，有藍天白雲襯托的畫面更美

花田背後有稻田、有青山，好一幅田園風景畫

今年有一株很特別的白色仙草花

專家表示只有十萬分之一的機會能看到

幸運見到白色仙草花真是又驚又喜，感謝志工熱情解說

拍完準備離去前，遊客越來越多，幸好我們當早鳥才能拍到淨空畫面

田邊的木椅很適合坐著休憩賞景

大木框是打卡熱點，框住季節限定景色，美哉

一旁的南山大橋古色古香，橋下有遊客發揮創意堆疊石頭，真可愛

中午我們在「ㄤ咕麵」用餐，這是傳承一甲子的老麵店，平日生意也很好

中午天氣有點熱，先來一瓶無糖仙草茶消暑

我們各自點一碗ㄤ咕麵搭配幾盤小菜，既美味又飽足...讚！

＜仙草一分田＞新竹縣關西鎮南山大橋旁

＜ㄤ咕麵＞新竹縣關西鎮光復路35號

(03) 587 - 5541 營業時間11:00～18:30 (週二公休)

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