112. 11. 10 (五) 仙草一分田
這天老大有空，一早臨時決定帶我出遊
想起現在正值仙草花季，於是就安排賞花行程
位於新竹關西的「仙草一分田」是由當地社區的志工們採自然農法栽種
選在南山大橋旁的一分地種植，故取名「仙草一分田」
四周都是綠油油的稻田，這片紫色花海顯得格外搶眼
我們抵達的時間較早，遊客不多可以盡情拍照
小而美的仙草花田，頗有南法田園風情
進入花田賞花拍照時，務必沿著小徑行走，切勿踩踏仙草花
淡紫色的仙草花非常漂亮，充滿浪漫氣息
視覺無限延伸，置身花海真的很幸福
拍到一半發現小蜜蜂入鏡，屁股對著鏡頭是害羞嗎？
KITTY小網美是最佳麻豆，不管在哪裡拍照都很適合
拍著拍著...天空越來越亮，有藍天白雲襯托的畫面更美
花田背後有稻田、有青山，好一幅田園風景畫
今年有一株很特別的白色仙草花
專家表示只有十萬分之一的機會能看到
幸運見到白色仙草花真是又驚又喜，感謝志工熱情解說
拍完準備離去前，遊客越來越多，幸好我們當早鳥才能拍到淨空畫面
田邊的木椅很適合坐著休憩賞景
大木框是打卡熱點，框住季節限定景色，美哉
一旁的南山大橋古色古香，橋下有遊客發揮創意堆疊石頭，真可愛
中午我們在「ㄤ咕麵」用餐，這是傳承一甲子的老麵店，平日生意也很好
中午天氣有點熱，先來一瓶無糖仙草茶消暑
我們各自點一碗ㄤ咕麵搭配幾盤小菜，既美味又飽足...讚！
＜仙草一分田＞新竹縣關西鎮南山大橋旁
＜ㄤ咕麵＞新竹縣關西鎮光復路35號
(03) 587 - 5541 營業時間11:00～18:30 (週二公休)