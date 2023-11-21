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> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 新竹關西．仙草一分田 / 南山大橋 / ㄤ咕麵

新竹關西．仙草一分田 / 南山大橋 / ㄤ咕麵

2023-11-21 10:45:41 齊媽 人氣：114
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窩客好文

齊媽

發表篇數：90篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：新竹縣 > 關西鎮

112. 11. 10  (五)                               仙草一分田

新竹關西．仙草一分田 / ㄤ咕麵

這天老大有空，一早臨時決定帶我出遊

想起現在正值仙草花季，於是就安排賞花行程

新竹關西．仙草一分田 / ㄤ咕麵

位於新竹關西的仙草一分田是由當地社區的志工們採自然農法栽種

選在南山大橋旁的一分地種植，故取名仙草一分田

新竹關西．仙草一分田 / ㄤ咕麵

四周都是綠油油的稻田，這片紫色花海顯得格外搶眼

新竹關西．仙草一分田 / ㄤ咕麵

我們抵達的時間較早，遊客不多可以盡情拍照

新竹關西．仙草一分田 / ㄤ咕麵

小而美的仙草花田，頗有南法田園風情

新竹關西．仙草一分田 / ㄤ咕麵

新竹關西．仙草一分田 / ㄤ咕麵

進入花田賞花拍照時，務必沿著小徑行走，切勿踩踏仙草花

新竹關西．仙草一分田 / ㄤ咕麵

新竹關西．仙草一分田 / ㄤ咕麵

新竹關西．仙草一分田 / ㄤ咕麵

淡紫色的仙草花非常漂亮，充滿浪漫氣息

新竹關西．仙草一分田 / ㄤ咕麵

視覺無限延伸，置身花海真的很幸福

新竹關西．仙草一分田 / ㄤ咕麵

新竹關西．仙草一分田 / ㄤ咕麵

新竹關西．仙草一分田 / ㄤ咕麵

新竹關西．仙草一分田 / ㄤ咕麵

拍到一半發現小蜜蜂入鏡，屁股對著鏡頭是害羞嗎？新竹關西．仙草一分田 / ㄤ咕麵

新竹關西．仙草一分田 / ㄤ咕麵

KITTY小網美是最佳麻豆，不管在哪裡拍照都很適合

新竹關西．仙草一分田 / ㄤ咕麵

拍著拍著...天空越來越亮，有藍天白雲襯托的畫面更美

新竹關西．仙草一分田 / ㄤ咕麵

新竹關西．仙草一分田 / ㄤ咕麵

新竹關西．仙草一分田 / ㄤ咕麵

花田背後有稻田、有青山，好一幅田園風景畫新竹關西．仙草一分田 / ㄤ咕麵

新竹關西．仙草一分田 / ㄤ咕麵

今年有一株很特別的白色仙草花

專家表示只有十萬分之一的機會能看到

新竹關西．仙草一分田 / ㄤ咕麵

新竹關西．仙草一分田 / ㄤ咕麵

幸運見到白色仙草花真是又驚又喜，感謝志工熱情解說

新竹關西．仙草一分田 / ㄤ咕麵

拍完準備離去前，遊客越來越多，幸好我們當早鳥才能拍到淨空畫面

新竹關西．仙草一分田 / ㄤ咕麵

田邊的木椅很適合坐著休憩賞景

新竹關西．仙草一分田 / ㄤ咕麵

大木框是打卡熱點，框住季節限定景色，美哉

新竹關西．仙草一分田 / ㄤ咕麵

一旁的南山大橋古色古香，橋下有遊客發揮創意堆疊石頭，真可愛

新竹關西．仙草一分田 / ㄤ咕麵

新竹關西．仙草一分田 / ㄤ咕麵

新竹關西．仙草一分田 / ㄤ咕麵

中午我們在ㄤ咕麵用餐，這是傳承一甲子的老麵店，平日生意也很好

新竹關西．仙草一分田 / ㄤ咕麵

新竹關西．仙草一分田 / ㄤ咕麵

中午天氣有點熱，先來一瓶無糖仙草茶消暑

新竹關西．仙草一分田 / ㄤ咕麵

我們各自點一碗ㄤ咕麵搭配幾盤小菜，既美味又飽足...讚！

新竹關西．仙草一分田 / ㄤ咕麵

＜仙草一分田＞新竹縣關西鎮南山大橋旁

＜ㄤ咕麵＞新竹縣關西鎮光復路35號

(03) 587 - 5541       營業時間11:00～18:30 (週二公休)

 

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仙草一分田 仙草花 ㄤ咕麵 南山大橋
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