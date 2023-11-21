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肉嘞｜新開幕・隱藏雲科大旁平價炙燒燒肉丼飯，大胃王份量讓肉肉控大滿足！ - 肉依小姐吃什麼

2023-11-21 11:38:19 肉依小姐吃什麼 人氣：99
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窩客好文

肉依小姐吃什麼

發表篇數：556篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：肉嘞
place雲林縣斗六市龍潭路1-5號
作者本次評價：
4.05
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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肉嘞｜新開幕・隱藏雲科大旁平價炙燒燒肉丼飯，大胃王份量讓肉肉控大滿足！

各位肉肉控趕快把這家收藏起來，斗六隱藏版平價燒肉丼飯【肉嘞】，是來自嘉義的超人氣名店，主打香噴噴的牛豬雞海鮮丼飯，在火焰燒烤下成就出迷人香氣，還有巨無霸份量的大胃王版本，最低只要100元起就能吃好吃飽!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

環境分享

▼來自嘉義的超人氣丼飯【肉嘞】，近期強勢插旗雲林縣斗六市龍潭上，同時也是雲科大後門的商圈，白底黑字的招牌簡單明顯，開車可停放於附近的白線。

【肉嘞】的餐點都是現點現做出爐，師傅在外面的烤爐上翻烤著肉片，在門口就能聞到超邪惡的香氣。

【肉嘞】用餐環境以水泥牆搭配木質桌椅，打造出乾淨又簡約的風格，包含吧檯座位和四人座位，無論獨自前來或聚餐都很適合。

【肉嘞】採取自助式用餐模式，內用提供免費飲品無限享用，不會額外收取服務費。

菜單

【肉嘞】主打各式各樣的香噴噴丼飯，包含牛豬雞和海鮮品項，提供肉品配飯或是肉品配菜的組合，也可以直接單點，丼飯最低只要100元就能吃到超佛心!

餐點介紹

肉嘞飯(大胃王)💰220元

▼肉肉控必點的招牌大胃王版本肉嘞，一次能享受兩款隨機搭配的肉品，每次來吃到的都不一樣充滿驚喜，軟嫩多汁牛五花在大火燒烤下，充滿著迷人的香氣和口感，在配上富有肉感的豬梅花，超大的肉肉份量實在太過癮!

松阪豬飯💰250元

▼不能吃牛的話也有松阪豬飯可選擇，肉量實在整整給了兩大排，口感吃起來彈牙又不失焦脆，伴隨著醬汁燒烤的香氣好涮嘴，配著半顆溏心蛋、生菜、黃金海帶絲、蘋果、炸馬鈴薯切片好有飽足感!

唐揚G腿飯💰140元

▼炸到金黃酥脆的唐揚G腿飯，外皮酥脆不油膩，趁熱咬下還會爆出香甜肉汁，頂頭擠上特製的淋醬相鐺夠味，不知不覺就會把整碗吃光光!

▼冷冷的天很適合再來碗味噌湯，只要點選丼飯就會免費附贈，配料吃得到海帶及豆腐，調味濃郁順口不會水水的~

黃金泡菜💰50元

▼推薦大家可以加點黃金泡菜，酸中帶鹹相當討喜，同時有著微辣的香氣，搭配丼飯吃起來很有解膩的效果!

用餐心得

學校附近就是能找到厲害的美食，這家來自嘉義的超人氣【肉嘞】，是我之前就很想挑戰的口袋名單，香噴噴的燒肉不只香氣迷人，口感吃起來也很有水準不柴，搭配誠意十足的配料好有飽足感，最重要的是價格真的很佛心，難怪受到不少學生或家庭客的喜愛!

店家資訊

肉嘞

粉絲團 : 肉嘞FB 

電話： 05-537-5533

地址：雲林縣斗六市龍潭路1-5號

營業時間：11:00–14:00, 16:00–20:00

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/




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肉依小姐吃什麼

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我是肉依，吃到好吃的東西，心情就會好整天☺️ 喜歡到處走訪吃透透，用文字紀錄美食的溫度。感謝正在閱讀文章的你，讓我們一起用食物認識全世界吧! 合作邀約歡迎來信:annie19951231@gmail.com

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