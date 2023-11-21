此食記為花見團子造訪「十丈波紅茶 新北八里店」 (造訪日期 : 2023/11)



「十丈波紅茶 新北八里店」，八里手搖飲推薦

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十丈波紅茶 新北八里店



地址 : 新北市八里區訊塘路25-2號

電話 : 0970 509 560

時間 : 9:00 ~ 22:00

加盟官網 : http://www.successway.com.tw/



台灣是手搖飲的天堂，本次團子來到新北市八里的「十丈波紅茶 新北八里店」，店家位於八里區訊塘路，距離八里區農會、八里國小都不遠。店家主打大杯飲品，主要販售原茶、奶茶、鮮奶茶、冬瓜茶、仙草茶等飲品，冷熱都有。飲品有兩種容量，L為750 cc，XL為1000 cc，價格都很平價，全部是銅板價格，滿額有提供外送服務。

「十丈波紅茶」原茶有紅茶、黃金烏龍茶、四季春青茶、碧螺春綠茶等，糖是蔗糖熬的，糖度冰量都可依自己的喜好進行調整，也有提供波霸、茶凍、仙茶凍可供加料，價格從25~55元左右，比一般的手搖飲店更便宜些，經濟又實惠。

我們這次點了三杯，接下來就一一品嚐吧！

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