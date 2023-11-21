此食記為花見團子造訪「十丈波紅茶 新北八里店」 (造訪日期 : 2023/11)
「十丈波紅茶 新北八里店」，八里手搖飲推薦
八里飲料推薦、八里銅板美食推薦
十丈波紅茶 新北八里店
地址 : 新北市八里區訊塘路25-2號
電話 : 0970 509 560
時間 : 9:00 ~ 22:00
加盟官網 : http://www.successway.com.tw/
台灣是手搖飲的天堂，本次團子來到新北市八里的「十丈波紅茶 新北八里店」，店家位於八里區訊塘路，距離八里區農會、八里國小都不遠。店家主打大杯飲品，主要販售原茶、奶茶、鮮奶茶、冬瓜茶、仙草茶等飲品，冷熱都有。飲品有兩種容量，L為750 cc，XL為1000 cc，價格都很平價，全部是銅板價格，滿額有提供外送服務。
「十丈波紅茶」原茶有紅茶、黃金烏龍茶、四季春青茶、碧螺春綠茶等，糖是蔗糖熬的，糖度冰量都可依自己的喜好進行調整，也有提供波霸、茶凍、仙茶凍可供加料，價格從25~55元左右，比一般的手搖飲店更便宜些，經濟又實惠。
我們這次點了三杯，接下來就一一品嚐吧！
紅茶鮮奶
「紅茶鮮奶」使用店家招牌的十丈波紅茶，加入新鮮濃郁的鮮奶 ，入口後茶湯香甜回甘，輕盈又爽口。
烏龍鮮奶
「烏龍鮮奶」嚴選高山的黃金烏龍茶，加入鮮奶點滴淬鍊而成，茶香特別清新高雅，淡雅宜人，每一口都能感受到烏龍鮮奶的飄香韻味。
重檸檬冬瓜茶
「重檸檬冬瓜茶」使用精心熬煮的冬瓜茶加上檸檬原汁依黃金比例調製而成，香甜冬瓜茶配上微酸檸檬超級合拍，還喝得到檸檬纖維，店家有重檸檬為微檸檬兩種酸度，可以依自己的酸甜喜好進行選擇，我選擇重檸檬個人覺得酸甜度恰到好處，輕盈又爽口。
整體而言，團子覺得「十丈波紅茶」飲品多元，價格不貴，每天喝也不會傷荷包，喜歡喝手搖飲的朋友，不妨揪團喝起來！「十丈波紅茶」也有提供加盟，對創業有興趣的朋友，也有機會成為小老闆喔。
菜單
【相關連結】
加盟官網 : http://www.successway.com.tw/
【花見團子玩耍趣】 關於我
合作或活動邀約，可用Mail與我聯絡
電子郵件 : 2palyerss@gmail.com
花見團子玩耍趣