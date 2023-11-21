台中爆紅甜點店，被譽為生乳界天花板的牛頌生乳可頌專賣草莓季開跑啦！多款超夢幻少女系草莓甜點登場，除了去年賣的嚇嚇叫的大湖草莓生乳可頌、草莓千層吐司，這次還多了草莓生乳牛栗、草莓生乳丹麥可頌、草莓巴斯克蛋糕、日式草莓輕乳酪蛋糕等，草莓控必吃！記得先預訂才吃得到唷～

牛頌生乳可頌專賣南屯向興店位置

牛頌生乳可頌專賣目前台中共有三間分店，糖糖這次是來牛頌生乳可頌專賣最近新開的南屯向興店，位在台中南屯向心南路上，近台中萬和宮這邊，裝潢跟勤美草悟店一樣，依舊是走充滿少女心的粉色系裝潢，光是外觀就超好拍

牛頌生乳可頌專賣南屯向興店裡頭也有美美的粉色打卡牆，還有設置些許的內用座位區

牛頌生乳可頌專賣除了招牌現烤生乳可頌、生乳捲，還有多款巴斯克蛋糕、千層吐司及新品草莓季限定商品

旁邊還有陳列各式各樣的手作麵包，都是當天新鮮現做

草莓生乳牛栗 220元

牛頌生乳可頌專賣這次草莓季推出的草莓生乳牛栗超級可愛，質感又充滿少女心的粉色禮盒，裡頭共有9入草莓生乳牛栗，外面一般都要賣500到700元，這裡只要220元就能買到，真的物超所值呀，包裝超有質感，加上這麼親民的價格，買來送禮超適合

鬆軟綿密的牛栗，吃起來帶有濃濃的蛋香味，中間夾入生乳餡與整顆新鮮大湖草莓，糖糖直接整顆塞進嘴裡，鬆軟綿密的口感，伴隨著濃郁奶香及草莓的酸甜，超好吃，糖糖吃上一顆就愛上啦

草莓生乳丹麥可頌 98元

這款草莓生乳丹麥可頌也好美，基底是糖糖最愛的丹麥可頌，中間加入卡士達生乳餡及新鮮大湖草莓，最後淋上粉紅草莓巧克力醬，畫面美到讓糖糖捨不得吃呀

口感超酥脆的丹麥可頌，交織著香濃滑順的卡士達乳餡及香甜多汁的大湖草莓，有了草莓巧克力淋醬超加分，層次非常豐富

日式草莓輕乳酪蛋糕 520元

今年牛頌生乳可頌專賣最新推出的日式草莓輕乳酪蛋糕，畫面也好美，上頭淋上香濃奶蓋，搭配新鮮大湖草莓，切開裡頭還藏著驚喜唷

蓬鬆綿密的輕乳酪蛋糕，中間夾入採用北海道生乳及自製草莓果醬製成的草莓生乳餡，多了草莓的微酸滋味，香甜不膩，配上熱咖啡當下午茶超完美

草莓巴斯克蛋糕 298元

巴斯克蛋糕也是牛頌生乳可頌專賣的人氣商品，這次多了草莓口味，選用澳洲進口乳酪，搭配店家採用新鮮草莓製成的草莓果醬，再淋上奶蓋，最後加上新鮮大湖草莓點綴

入口即化的巴斯克蛋糕，除了濃郁的乳酪香氣，還多了草莓的酸甜滋味，店家還特別在裡頭添加了少量的荔枝酒增添香氣，讓尾韻多了淡淡的荔枝香，這款糖糖也超尬意

草莓千層吐司 220元

牛頌生乳可頌專賣這次的草莓千層吐司再升級，變成了黑色千層吐司超吸睛！使用天然竹炭粉麵糰，加入法國飛雪奶油製作，上頭搭配新鮮大湖草莓

將草莓千層吐司切開，內餡加入了師傅自煮的黑巧克力醬，讓香酥脆口的千層吐司多了濃郁的巧克力香氣，搭配大顆飽滿的新鮮草莓，層次超豐富，不只好拍又好吃

大湖草莓生乳可頌 75元

牛頌生乳可頌專賣去年推出就大爆紅的大湖草莓生乳可頌今年也吃得到，採用甜菜根渲染出粉色的麵包外皮，內餡是北海道生乳餡加上新鮮大湖草莓製作的草莓餡及草莓果乾

切開大湖草莓生乳可頌，充滿少女粉色的草莓生乳餡，這顏色可是天然的草莓色澤，入口帶有迷人的草莓香氣，交織著濃郁乳香，糖糖超愛裡頭的草莓果乾，吃起來像蜜餞的口感

牛頌生乳可頌專賣除了招牌生乳可頌，草莓季商品也正式開跑囉，除了大湖草莓生乳可頌及草莓千層吐司，這次還多了草莓生乳牛栗、草莓生乳丹麥可頌、草莓巴斯克蛋糕及草莓輕乳酪蛋糕共六款超夢幻系草莓商品，記得要預訂才吃得到唷