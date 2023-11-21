遠東蚵仔煎:基隆市仁愛區孝四路1號，電話:02 2425 9198，營業時間:09:30-19:30(星期日休)

雖然我打小不說吃蚵仔(後來在北海道被治癒)，但顯然還談不上好蚵仔煎，最多就是偏好炸蚵仔;在基隆我的蚵仔煎老味道中，大概就只有廟口的碳燒蚵仔煎(吃最多次，蚵仔都用吞的)，和我最喜歡的遠東蚵仔煎，雖然感覺好像我是好這家的甜辣醬(最少以前是)。結論:「這才是基隆心中蚵仔煎該有的樣子和味道)。台灣蚵仔煎中，我的最愛，沒有之一。

我常跟朋友開玩笑，光是車站周的忠、孝商圈，我大概就可以帶你吃一個月而且都不重覆。相信、孝二、三路(藍線)也是對基隆美食略有著墨的朋友熟悉的，但對於我個人而言，如果想更了解、觀察基隆的飲食文化，那麼興許孝四路(紅線)更為貼近，特別是在基隆口中的「散飲」。簡單這麼說，這一塊可謂基隆海產熱炒的代表區，俗擱爽快。

早前有非基隆人問我，為什這麼這一帶一堆叫「遠東xx」的?就我這個老基隆人的記憶，乃因附近曾有基隆第一家戲院「遠東戲院」之故;遠東戲院對於基隆人來說，有著和戲隊千絲萬縷的關系，前身是歌仔戲演出場所「新聲館」，1931遭祝融後於戰後改建成「遠東戲院」，基隆電影院產業漸沒落後變成基隆少數二輪電影院，可惜最終不敵現實於2010年正式落幕。

好，回到2023年的孝四路、忠三路口，相信這家「遠東蚵仔煎」伴隨不少基隆人成長，更是許多基隆遊子的記憶，雖然如今的年輕人也許比較知道廟口的碳燒蚵仔煎。

若然你仔細觀察在孝四路走跳，尤其是覓食的多半以基隆在地人為主，年紀也通常若大一些，除了四、五十年的遠東蚵仔煎外，最具代表性的便是早前分享過的「三姐妹熱炒」。【基隆老味道四十二】三姐妹熱炒.基隆名物一桌包.基隆散飲文化.沒在這坐下喝兩杯.別說你懂基隆。如果你聽得懂「散飲」那八成是基隆人，最少常在基隆走跳。可能也略好杯中物。

相隔最少20年我再次坐下，看到menu心中想的是:「以前有炒飯、炒麵」?因為以前我在附近想吃炒麵，幾乎都是吃旁邊的【基隆老味道之四】阿玉炒牛肉,基隆人才懂的沙茶香

就近聞著有一對熟、又有一點陌生的味道，彷彿屬於遊子的記憶漸漸明顯，味覺是、視覺自然也是，特別是那有一點吵雜的熱鬧聲，雖然少了一點雨聲的助興。

綜合湯50元料相當多，有肉臟、豬雜、豬肝、肉絲還有蚵仔，湯是蚵仔湯、下水湯的合成體，帶著薑絲的清爽氣息。如果覺得單吃蚵仔煎有一點無聊，那麼這一碗絕對必需。

蚵仔煎75元，是貴還是便宜，關乎每個人的價值觀，我就不代大家表示意見，倒是這香氣、這模樣和我20年來的記憶相去不遠，拍完照還有一點近鄉情怯，畢竟離開基隆那時，我還是個不太敢吃蚵仔的青年。

倒是小時候蚵仔是不是這麼大我有一點記憶模糊，印象中是沒這麼大，不然沒可能用吞的(小孩來說)。但不管怎樣，如今的蚵仔個頭相當大，滋味也十分甜美，半點醒味也沒有，特別愛那被鐵盤煎出的焦香，沾著記憶中基隆醬味膏、甜椒醬混合的滋與味，誰說這不是基隆遊子的思念。每口皆然，就是好吃得亂七八糟。

但不可否認的，我可能更愛的是這家的橘色辣椒醬，這一味在基隆不少地方都可以看到接近的，如蚵仔煎、如肉圓、如乾麵、如大腸圈等等，那甜中透辣、帶鹹的滋味，硬是出了基隆嚐不到，和蚵仔固定很配，但更配那蛋煎和蚵仔煎精華的太白粉煎。

你喜歡吃蚵仔煎嗎?下次來基隆不妨試試這家，足以代表基隆蚵仔煎的蚵仔煎。

遠東蚵仔煎:基隆市仁愛區孝四路1號，電話:02 2425 9198，營業時間:09:30-19:30(星期日休)

不知不覺從【基隆美食懶人包】火車站．廟口小吃35攤吃到吐總整理，一舉攻略小吃、正餐、甜點（小虎吃貨團）後，又寫了四十多篇我記憶中的基隆老味道。

【基隆老味道之一】六十年老店.三角窗麵擔.乾麵.餛飩湯加蛋.老基隆人才懂的平凡美味

【基隆老味道之二】老牌莊燒賣大王.七十年老店新開張.絕味燒賣湯重現江湖

【基隆老味道之三】三坑菜頭滷.基隆人才知的關東煮.菜頭.五花肉.豬軟管.豬硬管.豬肚帶.豬肺.魚漿製品全下鍋

【基隆老味道之四】阿玉炒牛肉,基隆人才懂的沙茶香

【基隆老味道之五】三沙灣麵線羹.魚漿包大腸頭.基隆限定口味麵線

【基隆老味道之六】三德沙茶牛肉麵.流浪頭汕頭炒牛肉麵的發源地.復旦路四選一.咖哩炒生腸是一絕

【基隆老味道之七】劉銘傳路一甲子基隆老味道「老店豆干包」.一次告訴你三種被台北人誤會的基隆美食.豆干包、米粉炒、魷魚羹

【基隆老味道之八】春美肉圓+進益麵線焿.田寮河畔飄香四十年不變的組合家鄉味

【基隆老味道之九】阿芬咖哩沙茶牛肉炒麵.三沙灣四十年老店

【基隆老味道之十-豬肝腸】基隆鹹湯圓豬肝腸（大觀圓）.仁愛市場一甲子老攤標配

【基隆老味道之十一】豬灶麵線羹(包大腸).基隆人才知道的祕境麵線羹.五十年三代單賣一味一年只賣兩小時

【基隆老味道之十二】基隆一甲子肉圓攤.白磚厝肉圓.肉圓配豆干包基隆的標配

【基隆老味道之十三、十四】華燈初上限定.四十年老攤:崁仔頂紅燒鰻魚羹.大麵炒.鴨蛋滷肉飯.再加碼無招牌三角鹹湯圓

【基隆的老味道之十五】老林沙茶汕頭牛肉店.流籠頭復旦路基隆沙茶咖哩牛肉一條街.三十年好滋味

【基隆老味道之十六】金龍肉焿.三沙灣美食扛霸子.羹甜湯鮮飄香四十載

【基隆老味道之十七】東家館.蔥油餅.餛飩.蛋餅基隆多得是你不知道的美食

【基隆老味道之十八】基隆五層豬腸湯.盪氣迴腸是基隆最美的平凡味.基隆多的是你不知道的美食

【基隆老味道之十九】郭家巷頭粿仔湯.七十年基隆真正巷弄美食.獨門豬眼窩肉好吃又不恐怖

【基隆老味道之二十】基隆夜市六十載老店.金茶壺八寶冬粉.一碗三種羹多重享受.魚翅肉羹嘛金讚

【基隆老味道之二十一】名古屋日式甜點.五十載港邊日式甜滋味.招牌白頭翁絕好調

【基隆老味道之二十二】順伯三輪車肉圓.西定路老肉圓攤，絕妙肉圓透芋粿好滋味

【基隆老味道之二十三】一甲子老店.洪記粿仔湯(信一路店).豬腸粥是隱藏版美食

【基隆老味道之二十四】廟口百年吳家鼎邊趖.基隆多得是你不知道的美食

【基隆老味道之二十五】謝家60年正宗古早味米漿.基隆人的下午茶.油條插米漿.站著吃嘛甘願

【基隆老味道之二十六】基隆早餐解答.素志久碳烤三明治(原九號七十年老難碳烤三明治).基隆遊子的鄉愁滋味

【基隆老味道之二十七】曾家鍋貼店.媽祖宮口(慶安宮)旁三十年老店.金黃油酥脆皮鍋貼.兩面黃極品煎包

【基隆老味道之二十八】基隆五十年絕味零食「放屁豆」.手工碳火烤豌豆.胡椒辣粉必灑

【基隆老味道之二十九】豆簽羹.廟口一甲子老店.你不知道的基隆絕品美食

【基隆老味道之三十】阿本燒賣.超大燒賣湯配廣東乾麵.基隆美食八十年來的祕密

【基隆老味道三十一】封神白斬雞.基隆七堵隱藏版白斬雞.雞湯切仔麵雙絕

【基隆老味道三十二】暖暖車站暖暖老街暖暖米粉湯.甜不辣尬冰冰粉圓豆花

【基隆老味道三十三】鐵支路邊古早味什錦麵.料滿味鮮還有大量蔬菜.暖暖老街前四十年的暖暖老滋味

【基隆老味道三十四】三沙灣五十年老店中船(翁)原汁牛肉麵,記憶中基隆牛肉麵的滋味

【基隆老味道三十五】長腳麵食.野花那有麵香深.豬腳.豆干炸.扁食湯巷弄一甲子美味火候

【基隆老味道三十六】全家福酒釀湯圓元宵.基隆名物廟口夜市五十年傳奇老店

【基隆老味道三十七】碇內二十年老麵店.黃麵.豬腳湯.絕品五花肉

【基隆老味道三十八】孝三路無名粿仔湯.四十幾年老攤.一星期四天每天一個半小時.只賣粿仔湯.滷味兩樣

【基隆老味道之三十九】貝貝貢丸麵.坎仔頂五十年老麵店.基隆宵夜靈魂處

【基隆老味道之四十】小文肉焿魯肉飯.在地飄香四十年老滋味.老闆熱心公益

【基隆老味道四十一】來來粿仔湯.四十年老店.酸菜粿仔湯配豬肚帶.基隆人的滋與味

【基隆老味道四十二】三姐妹熱炒.基隆名物一桌包.基隆散飲文化.沒在這坐下喝兩杯.別說你懂基隆

【基隆老味道四十三】基隆隱藏版好麵.德安路豆奶霞乾麵.雙蛋乾麵佐三辣椒醬配餛飩湯

【基隆老味道四十四】兩利餛飩大王.乾麵加餛飩湯七十年不變基隆味.豬心絕品

【基隆老味道四十五】林家肉圓.信義市場一甲子排隊老店.獨賣一味.一星期只賣三天.一天只賣兩小時

【基隆老味道四十六】龍門客棧麵店.基隆一甲子江湖碗.吉古拉湯獨門湯品

【基隆老味道之四十七】孝三路魷魚羹肉圓.基隆紅糟肉圓配魚漿包魷魚羹巷內到巷外飄香一甲子

【基隆老味道四十八】阿祿咖哩沙茶專賣店.流籠頭隆名物沙茶咖哩炒麵四強.炸三鮮絕品.下水湯食材豐富

【基隆老味道四十九】稻香軒.基隆一甲子乾麵餛飩湯老店.黑白切白斬雞雙絕

【基隆老味道之五十】阿華陽春麵.巷弄飄香一甲子.乾麵.扁食湯.白斬雞.隱藏版基隆味

【基隆老味道之五十一】小峨嵋川菜館.基隆一甲子老餐館.糖醋黃魚.九轉肥腸記憶中的基隆川菜味

【基隆老味道之五十二】阿忠古早麵店.巷弄的漏網麵香.獨門紅醬乾麵配三色湯.滿滿基隆味

【基隆老味道之五十三】玉山號.一甲子基隆什錦麵.隱藏版料理類卜肉香酥無骨炸排骨

【基隆老味道之五十四-信義市場第三彈】家弘米粉湯.信義市場30年老攤.湯頭濃郁.小菜豬眼.硬管.天梯黑白切

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