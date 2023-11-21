新竹牛肉麵推薦這家璽子牛肉麵，新竹有蠻多好吃的牛肉麵，這家璽子牛肉麵是在地朋友報給我們，在新竹就有三家分店而且生意都相當火爆，招牌是清燉牛肉麵跟現做的斤餅，今天我們來的是璽子牛肉麵總店，google評價3000多則，拿下4.2顆星，數據表現可以說是非常強悍，現在就來看看璽子牛肉麵有什麼傲人之處吧！

璽子牛肉麵｜交通方式、停車資訊

璽子牛肉麵總店就位在新竹市東區博愛街上，朋友說如果內用藥第一批進場，最好開門前半小時就好來排隊，中午有休息，下午時段五點開門，我們大概40分到，店門口已經有很多人等著排隊進場，有夠誇張的啦

璽子牛肉麵｜用餐環境

時間到店員就會開門，讓大家進去，店員也會貼心帶位，基本上開門五分鐘就會客滿，用餐區不算很大，但相當乾淨整潔，餐具跟醬料都是自取

一進門就可以看到門口處的斤餅製作區，璽子牛肉麵的斤餅是招牌，都是現做現烙，師傅的手幾乎沒停過一直做，很少看到現場做斤餅，靠近就可以聞到斤餅的香氣，然後旁邊是做斤餅包牛肉的地方，用料超級大方的

璽子牛肉麵｜菜單

璽子牛肉麵總店的料理不算多，主打就是清燉牛肉麵跟斤餅，斤餅除了有包牛肉的之外，還有京醬系列，炸醬麵、肉醬麵也很多人點，份量都很大請斟酌，然後小菜是去櫃檯前看圖片點，小菜品項很多，而且都不貴，內用外帶都要先至櫃檯排隊結帳

璽子牛肉麵｜推薦必點料理

不用說必點就是清燉牛肉麵跟斤餅，牛肉麵沒有分大小碗都是均一價，這裡的餐點份量真的很多，我們斤餅吃不完蛤打包…，清燉牛肉麵的湯色相當清澈，但牛肉的味道相當濃郁，誘人的清香，牛肉也是大塊的那種

牛肉是牛腱部位，燉煮相當軟嫩入味，不僅牛肉香氣十足還有牛筋的QQ口感，膠質部分入口即化，鮮甜的肉汁在口中噴發，瘦肉的地方也非常軟嫩，牙口不好的老人或小孩都能輕鬆吃！

麵體是用Ｑ彈的拉麵，非常有咬勁，湯頭上面漂浮的點點晶亮的牛油油花，喝上一口，一股濃郁的牛肉清甜口感直襲而來，湯底比起一般清燉更加濃厚甘甜，如果您是清燉牛肉麵的愛好者，一定要來上一碗這的清燉牛肉麵！

斤餅包牛肉，斤餅絕對要點，有夠好吃啦，璽子牛肉麵的斤餅是無油乾烙，表面會有一層酥香的餅皮，斤餅捲上滿滿滷牛腱超大一捲！

裡面有加甜麵醬鹹甜鹹甜的，蓬鬆紮實充滿麵香Ｑ度的斤餅包裹著濃香的厚實牛腱，裡面還捲入香氣十足的大蔥，水嫩清脆超開胃的

涼拌豬肝，帶有麻油香氣，微微的鹹度，但豬肝每一片的熟度好像有落差，有的很柴有的很嫩

豆鼓小魚、夫妻肺片，豆鼓小魚小魚乾脆脆的還帶有些許水分，但豆鼓爆鹹，整體吃起來會鹹到想喝水的那種，夫妻肺片則是帶有麻辣感，Ｑ嫩有嚼勁，尾韻還有花椒麻香，也是重口味的狠角色

璽子牛肉麵確實相當夠水準，尤其是斤餅，絕對有實力稱上新竹第一也不為過，清燉牛肉麵的牛肉也是很強，厚實有軟嫩，但麵體如果你不喜歡粗麵，可能會不太喜歡，小菜今天點的都是重口味，真的有點太鹹了，不過整體來說璽子牛肉麵還是值得來吃啦！

璽子牛肉麵

地址：新竹市東區博愛街31號

電話：03 571 5959

營業時間： 11:00 – 14:00、17:00 – 21:00（週二公休）

璽子牛肉麵官網

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